Ο προπονητής της Καϊράτ μιλά για τον Παναθηναϊκό και τη φιλοσοφία του Νίστρουπ

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καϊράτ, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου, στις 17:30. Ο αγώνας εντάσσεται στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Conference League και οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους μία δύσκολη αποστολή στο Αλμάτι. Ο προπονητής της Καϊράτ, Ραφαέλ Ουραζμπαχτίν, μίλησε για την επερχόμενη αναμέτρηση, αποκαλύπτοντας πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει την ελληνική ομάδα.

Η προσέγγιση στην κλήρωση και η απουσία φόβου

Ο Ραφαέλ Ουραζμπαχτίν, ο 47χρονος τεχνικός της ομάδας από το Καζακστάν, δήλωσε ότι η Καϊράτ αντιμετώπισε την κλήρωση με ηρεμία. Τόνισε πως δεν υπάρχουν εύκολοι αντίπαλοι σε αυτό το επίπεδο της διοργάνωσης, υπογραμμίζοντας τη δυσκολία και τις απαιτήσεις του Conference League.

Παρόλο που η ομάδα του δεν περίμενε συγκεκριμένα τον Παναθηναϊκό ως αντίπαλο, ήταν προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει έναν δυνατό αντίπαλο. Ο Ουραζμπαχτίν ξεκαθάρισε ότι η Καϊράτ δεν πρόκειται να παραταχθεί με φόβο απέναντι στους «πράσινους», δείχνοντας αυτοπεποίθηση ενόψει της αναμέτρησης. Η ομάδα φιλοδοξεί να αξιοποιήσει την έδρα της και να παρουσιαστεί ανταγωνιστική απέναντι σε έναν αντίπαλο με ευρωπαϊκή ιστορία και υψηλές απαιτήσεις.

Μαθήματα από τον Ολυμπιακό και οι διαφορές με τον Παναθηναϊκό

Την περασμένη σεζόν, η Καϊράτ είχε κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό στο Champions League, μία εμπειρία από την οποία ο Ουραζμπαχτίν κρατάει σημαντικά μαθήματα. Το βασικό μάθημα που αποκόμισε είναι ότι σε αυτό το επίπεδο δεν μπορείς να επιτρέψεις στον εαυτό σου να χάσει τη συγκέντρωσή του ή να κάνει απλά λάθη κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ωστόσο, ο προπονητής της Καϊράτ σημείωσε ότι θα ήταν λάθος να εφαρμοστούν όλα όσα έμαθαν από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στην επερχόμενη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. Εξήγησε ότι κάθε αντίπαλος έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και απαιτεί διαφορετική προσέγγιση. Επιπλέον, υπενθύμισε ότι εκείνο το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό δόθηκε στην Αστάνα, σε γήπεδο με συνθετικό χλοοτάπητα, γεγονός που διαφοροποιεί τις συνθήκες σε σχέση με τον επικείμενο αγώνα στο Αλμάτι.

Η γνώση της φιλοσοφίας του Γιάκομπ Νίστρουπ

Ο Ραφαέλ Ουραζμπαχτίν αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχει φέρει στον Παναθηναϊκό ο νέος προπονητής, Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο Δανός τεχνικός έχει φέρει νέο αγωνιστικό στυλ, το οποίο ο Ουραζμπαχτίν έχει ήδη μελετήσει.

Μάλιστα, ο προπονητής της Καϊράτ αποκάλυψε πως γνωρίζει ήδη καλά την προπονητική φιλοσοφία του Νίστρουπ, καθώς τον είχε αντιμετωπίσει την προηγούμενη σεζόν. Τότε, ο Γιάκομπ Νίστρουπ βρισκόταν στον πάγκο της Κοπεγχάγης, δίνοντας στον Ουραζμπαχτίν την ευκαιρία να σχηματίσει εικόνα για τον τρόπο παιχνιδιού που εφαρμόζει.

Η Καϊράτ ως ανταγωνιστής

Η Καϊράτ, μία ομάδα που έγινε γνωστή στο ελληνικό κοινό την περασμένη χρονιά μέσα από τις αναμετρήσεις της με τον Ολυμπιακό στο Champions League, ετοιμάζεται να παρουσιαστεί ανταγωνιστική. Η ομάδα του Καζακστάν έχει μπροστά της την πρόκληση να αντιμετωπίσει έναν σύλλογο με σημαντική ευρωπαϊκή ιστορία και υψηλές απαιτήσεις.

Ο Ραφαέλ Ουραζμπαχτίν αναφέρθηκε επίσης με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια στον Στέφαν Ντε Φράι, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο των δηλώσεών του. Η Καϊράτ θα επιδιώξει να αξιοποιήσει στο έπακρο το πλεονέκτημα της έδρας της στην αναμέτρηση της Πέμπτης στο Αλμάτι.

Με πληροφορίες από: Athletiko