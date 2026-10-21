Νέες αποκαλύψεις από τον Κρίστιαν Χόρνερ: Ο Λιούις Χάμιλτον προσέγγισε τη Red Bull πριν τη Mercedes το 2012

Η αυτοβιογραφία του Κρίστιαν Χόρνερ, με τίτλο «Drive», αναμένεται να κυκλοφορήσει τις επόμενες ώρες, ωστόσο έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο πρώην επικεφαλής της Red Bull προβαίνει σε μια σειρά αποκαλύψεων, με κυριότερη αυτή που αφορά τον επτάκις Παγκόσμιο πρωταθλητή, Λιούις Χάμιλτον. Συγκεκριμένα, ο Χόρνερ αναφέρει ότι ο Χάμιλτον είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να ενταχθεί στη Red Bull το 2013, έχοντας προσεγγίσει την ομάδα το 2012 πριν την υπογραφή του συμβολαίου του με τη Mercedes.

Οι αποκαλύψεις στην αυτοβιογραφία «Drive»

Ο Κρίστιαν Χόρνερ συνεχίζει να αποκαλύπτει ιστορίες από τα παρασκήνια της Formula 1 μέσω της αυτοβιογραφίας του «Drive». Το βιβλίο, το οποίο κυκλοφορεί σύντομα, έχει ήδη δημιουργήσει συζητήσεις, καθώς ο Βρετανός έχει παραχωρήσει συνεντεύξεις όπου έχει αποκαλύψει ορισμένα από τα περιεχόμενά του.

Πριν από λίγες ημέρες, ο Χόρνερ είχε αναφερθεί στην περίπτωση του Φερνάντο Αλόνσο, ενώ τώρα επανέρχεται με νέα στοιχεία που αφορούν τον Λιούις Χάμιλτον. Οι πληροφορίες αυτές έχουν ήδη προκαλέσει «χαμό» στα social media, φέρνοντας στο φως άγνωστες πτυχές από τις μεταγραφικές κινήσεις κορυφαίων οδηγών.

Η προσέγγιση του Χάμιλτον στη Red Bull το 2012

Σύμφωνα με τον Κρίστιαν Χόρνερ, ο Λιούις Χάμιλτον είχε πάρει την απόφαση να αποχωρήσει από τη McLaren το 2012 και αναζητούσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Βρετανός οδηγός προσέγγισε αρχικά τη Red Bull.

Ο Χάμιλτον εξέφρασε την επιθυμία να αγωνιστεί στο πλευρό του Σεμπάστιαν Φέτελ, σύμφωνα με τις αναφορές του Χόρνερ. Μάλιστα, ακολούθησε μια μυστική συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του Άντριαν Νιούι.

Η κατάσταση του Χάμιλτον στη McLaren

Ο Χόρνερ περιγράφει στην αυτοβιογραφία του την ψυχολογική κατάσταση του Λιούις Χάμιλτον εκείνη την περίοδο. «Ο Λιούις Χάμιλτον έμοιαζε να χάνει την πίστη του στη McLaren», γράφει χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, ο Χόρνερ αναφέρει ότι «από έξω, η σχέση του με τον Τζένσον Μπάτον έμοιαζε τεταμένη, ενώ η ψυχολογία του είχε πέσει έπειτα από μια σειρά μηχανικών προβλημάτων στη διάρκεια του 2012». Παρόλο που ο Χάμιλτον είχε χαρακτηρίσει τη Red Bull ως «απλώς μια εταιρεία ενεργειακών ποτών», οι σχέσεις του με τον Χόρνερ στους αγώνες ήταν φιλικές. «Ωστόσο, μου φαινόταν παράξενα ευάλωτος για έναν πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή», προσθέτει ο Χόρνερ.

Οι λόγοι που δεν προχώρησε η συμφωνία

Η προσέγγιση του Λιούις Χάμιλτον στη Red Bull δεν έγινε απευθείας από τον ίδιο, αλλά μέσω του πατέρα του, Άντονι. Ο Χόρνερ αποκάλυψε ότι ο πατέρας του Χάμιλτον επικοινώνησε μαζί του για τη μεταγραφή, με τον ίδιο να βρίσκει αναπάντητες κλήσεις και μηνύματα στο κινητό του.

Παρά το ενδιαφέρον, η συμφωνία δεν προχώρησε για δύο βασικούς λόγους. Ο Χέλμουτ Μάρκο εξέφρασε επιφυλάξεις, καθώς φοβόταν ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να επηρεάσει τον Σεμπάστιαν Φέτελ. Επιπλέον, το τεράστιο οικονομικό κόστος που θα συνεπαγόταν η μεταγραφή του Χάμιλτον ήταν ένας αποτρεπτικός παράγοντας για τη Red Bull.

Οι περιπτώσεις Αλόνσο και Λεκλέρ

Οι αποκαλύψεις του Κρίστιαν Χόρνερ δεν περιορίζονται μόνο στον Λιούις Χάμιλτον. Στην αυτοβιογραφία του, ο Βρετανός αναφέρεται και σε άλλες μεταγραφικές υποθέσεις που δεν ευδοκίμησαν.

Συγκεκριμένα, ο Φερνάντο Αλόνσο βρέθηκε κοντά στη Red Bull το 2025, εκφράζοντας προσωπικά το ενδιαφέρον του να συνεργαστεί με τον Μαξ Φερστάπεν. Ωστόσο, η συμφωνία δεν προχώρησε λόγω αντιδράσεων από τον Χέλμουτ Μάρκο και το περιβάλλον του Φερστάπεν. Ο Χόρνερ επιθυμούσε επίσης τον Σαρλ Λεκλέρ ως ιδανικό αντικαταστάτη του Σέρχιο Πέρες, αλλά και οι δύο κινήσεις μπλοκαρίστηκαν. Ο ίδιος ο Χόρνερ επιμένει ότι ο Μαξ Φερστάπεν δεν ήταν υπεύθυνος για το μπλοκάρισμα αυτών των μεταγραφών.

Με πληροφορίες από: Athletiko