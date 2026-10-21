Ο τραυματισμός του Ουναΐ στον Παναθηναϊκό: Η «σφαίρα» με τον Αστέρα και η επόμενη μέρα

Ο Παναθηναϊκός καλείται να διαχειριστεί ένα σοβαρό πλήγμα, καθώς ο Αζεντίν Ουναΐ τραυματίστηκε στον αγώνα της Κυριακής με τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Μαροκινός χαφ υπέστη θλάση, γεγονός που τον θέτει εκτός αγωνιστικής δράσης για τους επόμενους μήνες. Η απουσία του αποτελεί μεγάλη πληγή για το «Τριφύλλι», το οποίο χάνει τον πιο ποιοτικό του ποδοσφαιριστή σε μια κρίσιμη περίοδο.

Η «σφαίρα» του τραυματισμού και το οικονομικό βάρος

Ο Αζεντίν Ουναΐ αγωνίστηκε για τριακόσια ογδόντα οκτώ λεπτά συνολικά, συμμετέχοντας σε έξι παιχνίδια πρωταθλήματος, ένα στο Κύπελλο και ένα στο Conference League. Στο διάστημα αυτό, κατάφερε να σημειώσει τρία γκολ, προσφέροντας στιγμές μεγάλης ποιότητας και δημιουργώντας υψηλές προσδοκίες για το μέλλον του στην ομάδα.

Ωστόσο, η πορεία του διακόπηκε απότομα σε μια ανύποπτη στιγμή κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Αστέρα Τρίπολης. Ένα κακό κοντρόλ, ένα όχι ιδανικό πάτημα και ένα «σκάλωμα» του ποδιού στο χορτάρι οδήγησαν στον τραυματισμό του. Αυτό το γεγονός περιγράφεται ως μια «σφαίρα» για τον Παναθηναϊκό, καθώς χάνει τον παίκτη για τον οποίο το καλοκαίρι δαπανήθηκαν κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που τίναξε την μπάνκα στον αέρα για την απόκτησή του.

Τύχη μέσα στην ατυχία: Αποφυγή χειρότερου τραυματισμού

Παρά την ατυχία του τραυματισμού, ειδικοί του ποδοσφαίρου εκτιμούν ότι ο Αζεντίν Ουναΐ και ο Παναθηναϊκός στάθηκαν τυχεροί μέσα στην ατυχία τους. Το πάτημα του ποδιού στο χορτάρι ήταν τόσο άσχημο που σε πολλές αντίστοιχες περιπτώσεις, το αποτέλεσμα δεν είναι μια απλή θλάση, αλλά ρήξη χιαστού συνδέσμου.

Σε περίπτωση ρήξης χιαστού, η απουσία του ποδοσφαιριστή θα κυμαινόταν από οκτώ έως δέκα μήνες, ενώ τώρα υπολογίζεται σε δύο με τρεις μήνες. Αυτό σημαίνει ότι ο Μαροκινός χαφ θα απουσιάσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, αλλά η επιστροφή του θα είναι πολύ νωρίτερα από ό,τι θα ήταν σε ένα πιο σοβαρό σενάριο.

Η διαχείριση των τραυματισμών και ο Νίστρουπ

Ο τραυματισμός του Ουναΐ χαρακτηρίζεται ως μια πραγματικά άτυχη στιγμή, η οποία δεν θα μπορούσε να προληφθεί μέσω των συνήθων διαδικασιών αξιολόγησης της κατάστασης των ποδοσφαιριστών. Δεν υπήρχαν μετρήσεις που να έδειχναν κίνδυνο για τον Μαροκινό μέσο, κάτι που διαφοροποιεί την περίπτωση από άλλους τραυματισμούς που μπορούν να προβλεφθούν.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, έχει δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία και σεβασμό απέναντι στον άνθρωπο πίσω από τον ποδοσφαιριστή. Αυτό φάνηκε και στην περίπτωση του Λιβάι Γκαρσία, τον οποίο απέσυρε στην ανάπαυλα της αναμέτρησης με τους Αρκάδες, προκειμένου να μην τον επιβαρύνει περαιτέρω, καθώς δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί για περισσότερο χρόνο.

Η αντίδραση του Δανού κόουτς και το μήνυμα

Η στάση του Νίστρουπ απέναντι στη σωστή διαχείριση των παικτών του είναι σταθερή. Ο Δανός κόουτς είχε «απασφαλίσει» σε συνέντευξη Τύπου στο παρελθόν, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα, όταν δεν υπήρξε ο ανάλογος σεβασμός απέναντι στον Λιβάι Γκαρσία.

Συγκεκριμένα, ο Γκαρσία είχε επιβαρυνθεί στο Τρίνινταντ και Τομπάγκο, παρά τις ενδείξεις που «άναβαν κόκκινο» για την κατάστασή του. Αυτό το γεγονός προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Νίστρουπ, ο οποίος τόνισε τη σημασία του σεβασμού προς τον άνθρωπο-ποδοσφαιριστή.

Η επόμενη μέρα για τον Παναθηναϊκό χωρίς τον Ουναΐ

Το γεγονός του τραυματισμού του Αζεντίν Ουναΐ είναι πλέον μια νέα πραγματικότητα για τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα καλείται να αντιμετωπίσει την απουσία του Μαροκινού χαφ, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους, και να βρει λύσεις για να καλύψει το κενό που δημιουργείται.

Αν και είναι κοινώς αποδεκτό ότι κανείς δεν μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως τις ικανότητες και την ποιότητα του Ουναΐ, το «Τριφύλλι» θα πρέπει να προσαρμοστεί και να αναζητήσει εναλλακτικές επιλογές από το υπάρχον ρόστερ, προκειμένου να συνεχίσει τους αγωνιστικούς του στόχους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta