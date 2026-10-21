Η Μπαρτσελόνα κατήγγειλε την Παρί Σεν Ζερμέν στην UEFA για πανό οπαδών

Η Μπαρτσελόνα προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στην UEFA, αναφορικά με ένα πανό που ανήρτησαν οι οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν στο στάδιο «Παρκ Ντε Πρενς», πριν από την αναμέτρηση των δύο ομάδων για το Champions League. Η καταγγελία αφορά το περιεχόμενο του πανό, καθώς και τη χρήση πυροτεχνημάτων που το συνόδευαν, ενώ αναφέρθηκαν και άλλα συνθήματα που εμφανίστηκαν στις κερκίδες.

Η καταγγελία της Μπαρτσελόνα στην UEFA

Οι Καταλανοί ενημέρωσαν επίσημα την UEFA για το περιστατικό που έλαβε χώρα πριν από τον αγώνα της Τρίτης, 20 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του Champions League. Η καταγγελία στρέφεται κατά της Παρί Σεν Ζερμέν για το γιγάντιο πανό που ξεδίπλωσαν οι οπαδοί της γαλλικής ομάδας, το οποίο θεωρήθηκε προσβλητικό από την πλευρά της ισπανικής ομάδας.

Σύμφωνα με την καταγγελία των Μπλαουγκράνα, ο εκπρόσωπος της UEFA που ήταν παρών στο στάδιο ενημερώθηκε λεπτομερώς για το συμβάν. Η κίνηση αυτή της Μπαρτσελόνα υπογραμμίζει την αντίδρασή της στα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στις κερκίδες του γηπέδου, ζητώντας την εξέταση της υπόθεσης από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου.

Το επίμαχο πανό και το μήνυμα

Το πανό, το οποίο σήκωσαν οι οπαδοί των Παριζιάνων που κάθονταν πίσω από την εστία, ήταν γιγάντιο σε μέγεθος και απεικόνιζε τον πρωταγωνιστή από την διάσημη ταινία θρίλερ «Παρασκευή και 13». Ο χαρακτήρας ήταν ντυμένος στα χρώματα του συλλόγου της Παρί Σεν Ζερμέν και κρατούσε ένα αλυσοπρίονο, με το οποίο φαινόταν να καταστρέφει το σήμα της Μπαρτσελόνα.

Κάτω από την εικόνα, υπήρχε μια λεζάντα που έγραφε: «Σφαγή, παριζιάνικου στιλ». Επιπρόσθετα, χρησιμοποιήθηκαν πυροτεχνήματα για να μιμηθούν τους σπινθήρες που προέρχονταν από το αλυσοπρίονο, καθώς αυτό χτυπούσε το έμβλημα της ισπανικής ομάδας, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό αλλά και προκλητικό οπτικό θέαμα κατά την είσοδο των παικτών στον αγωνιστικό χώρο.

Άλλα συνθήματα στις κερκίδες

Πέρα από το κεντρικό πανό, η Μπαρτσελόνα ανέφερε στην καταγγελία της και την εμφάνιση άλλων, μικρότερων πανό στις κερκίδες του «Παρκ Ντε Πρενς». Αυτά τα πανό περιείχαν συνθήματα κατά της Μπαρτσελόνα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το «P*t* Barça», το οποίο θεωρήθηκε υβριστικό.

Η αναφορά αυτών των πρόσθετων στοιχείων στον εκπρόσωπο της UEFA δείχνει την πρόθεση της ισπανικής ομάδας να καταγράψει όλα τα περιστατικά που θεωρεί προσβλητικά ή ανάρμοστα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση της συμπεριφοράς των οπαδών της γαλλικής ομάδας.

Η αγωνιστική αναμέτρηση

Στο αγωνιστικό σκέλος της αναμέτρησης, η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε της Μπαρτσελόνα με σκορ 4-2. Για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε, σκόραραν οι Ντεζιρέ Ντουρέ, Λούκας Ερνάντεζ, Βιτίνια και Φαμπιάν Ρουίζ. Με αυτή τη νίκη, η Παρί Σεν Ζερμέν έφτασε τις τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στο Champions League τη φετινή σεζόν, διατηρώντας το απόλυτο στην διοργάνωση.

Από την πλευρά της Μπαρτσελόνα, οι Τσάβι Εσπάρτ και Λαμίν Γιαμάλ κατάφεραν να ισοφαρίσουν δύο φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα, δείχνοντας μαχητικό πνεύμα. Ωστόσο, για το σύνολο του Φλικ, αυτή ήταν η πρώτη ήττα της σεζόν, η οποία έδωσε τέλος στο απόλυτο σερί των 11 νικών που είχε καταγράψει η ομάδα μέχρι εκείνη τη στιγμή, σηματοδοτώντας μια απρόσμενη εξέλιξη στην πορεία της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta