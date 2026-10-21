Αμφίβολη η συμμετοχή του Μοντέρο κόντρα στη Φενέρμπαχτσε

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα τραυματισμών ενόψει της επικείμενης αναμέτρησης με τη Φενέρμπαχτσε, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 23 Οκτωβρίου, στις 21:15. Ένα από τα βασικά ερωτήματα αφορά τη συμμετοχή του Γιαν Μοντέρο, καθώς ο Δομινικανός γκαρντ είναι αμφίβολος λόγω προβλημάτων τραυματισμού. Ο Μοντέρο έχει υποστεί διάστρεμμα στη δεξιά ποδοκνημική και συνδεσμική κάκωση στο αριστερό γόνατο, έχοντας ήδη ξεκινήσει εντατικές θεραπείες για την ταχύτερη δυνατή επάνοδό του.

Οι τραυματισμοί του Δομινικανού γκαρντ

Ο Γιαν Μοντέρο βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο σοβαρούς τραυματισμούς, οι οποίοι τον καθιστούν αμφίβολο για τους επόμενους αγώνες. Συγκεκριμένα, έχει υποστεί διάστρεμμα στη δεξιά ποδοκνημική, ένα πρόβλημα που επηρεάζει την κινητικότητα του δεξιού του ποδιού. Παράλληλα, έχει διαγνωστεί με συνδεσμική κάκωση στο αριστερό γόνατο, μια κατάσταση που απαιτεί προσεκτική διαχείριση και αποκατάσταση.

Ο Δομινικανός γκαρντ έχει ήδη ξεκινήσει εντατικές θεραπείες, προκειμένου να επανέλθει όσο το δυνατόν πιο άμεσα στους αγωνιστικούς ρυθμούς της ομάδας. Σημειώνεται πως ο Μοντέρο αγωνίστηκε με πόνους την περασμένη εβδομάδα, στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπαρτσελόνα στην Ισπανία, γεγονός που υποδηλώνει την επιβάρυνση που δεχόταν.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου του αγώνα με τους Καταλανούς, η ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε προβεί σε ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση των παικτών που αντιμετώπιζαν προβλήματα τραυματισμών. Μεταξύ αυτών των παικτών, όπως αναφέρθηκε, ήταν και ο Γιαν Μοντέρο, γεγονός που επιβεβαιώνει την ύπαρξη του προβλήματος ήδη από εκείνη την αναμέτρηση.

Πότε προέκυψαν οι κακώσεις

Η ακριβής στιγμή που προέκυψαν οι τραυματισμοί του Γιαν Μοντέρο έχει προσδιοριστεί από την ομάδα. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των «ερυθρόλευκων», το διάστρεμμα στο δεξί πόδι του Δομινικανού γκαρντ υπέστη στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Βαλένθια. Αυτή η κάκωση αποτέλεσε το πρώτο από τα δύο προβλήματα που αντιμετωπίζει ο παίκτης.

Όσον αφορά τη συνδεσμική κάκωση στο αριστερό γόνατο, αυτή σημειώθηκε αργότερα, κατά τη διάρκεια του αγώνα κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την κατάσταση του Μοντέρο ήταν σαφής: «Ο Μοντέρο υπέστη στην αναμέτρηση με την Βαλένθια διάστρεμμα στο δεξί πόδι και κατά τη διάρκεια του αποψινού αγώνα ένιωσε ενόχληση στο αριστερό γόνατο. Γίνονται προσπάθειες να συνεχίσει στο ματς».

Για λόγους προφύλαξης και προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω επιβάρυνση, ο Γιαν Μοντέρο έμεινε εκτός αποστολής από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στους Βίκος Φalcons. Ο αγώνας αυτός διεξήχθη στο πλαίσιο του ελληνικού πρωταθλήματος, με την ομάδα να επιλέγει να μην ρισκάρει τη συμμετοχή του παίκτη.

Η κατάσταση ενόψει Φενέρμπαχτσε

Η συμμετοχή του Γιαν Μοντέρο στην επερχόμενη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε, η οποία θα διεξαχθεί στις 23 Οκτωβρίου και ώρα 21:15, παραμένει αμφίβολη. Η ομάδα παρακολουθεί στενά την πορεία της αποκατάστασής του, καθώς ο παίκτης συνεχίζει τις εντατικές θεραπείες που του έχουν υποδειχθεί από το ιατρικό επιτελείο.

Οι επόμενες 24 ώρες αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς προβλέπεται να υπάρξει νέα και πιο συγκεκριμένη ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Δομινικανού γκαρντ. Αυτή η ενημέρωση θα καθορίσει το αν ο Μοντέρο θα είναι τελικά διαθέσιμος για τον κρίσιμο αγώνα της Euroleague, προσφέροντας λύσεις στην ομάδα του Ολυμπιακού.

Το πρόβλημα του Φουρνιέ

Πέρα από την περίπτωση του Γιαν Μοντέρο, το προπονητικό επιτελείο του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει και άλλα προβλήματα τραυματισμών στο «στρατόπεδο» της ομάδας. Ο Εβάν Φουρνιέ, ο Γάλλος γκαρντ των «ερυθρόλευκων», είναι επίσης εκτός αγωνιστικής δράσης, προσθέτοντας στις απουσίες ενόψει των επόμενων αναμετρήσεων.

Ο Φουρνιέ έχει υποστεί αιμάτωμα στον αριστερό ώμο, καθώς και διάταση του έσω πλαγίου συνδέσμου στο δεξί γόνατο. Λόγω της σοβαρότητας αυτών των τραυματισμών, ο Γάλλος γκαρντ αναμένεται να παραμείνει στα «πιτς» για ένα διάστημα περίπου είκοσι ημερών, γεγονός που τον καθιστά μη διαθέσιμο για τις προσεχείς υποχρεώσεις της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta