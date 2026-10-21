Ολυμπιακός: Οι στατικές φάσεις στο επίκεντρο ενόψει Σπάρτα Πράγας

Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται εντατικά για την επικείμενη αναμέτρηση με τη Σπάρτα Πράγας, με τον προπονητή Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να έχει εστιάσει την προσοχή του σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι του παιχνιδιού: τις στατικές φάσεις. Αυτός ο τομέας θεωρείται κρίσιμος για την έκβαση του αγώνα που θα διεξαχθεί στο Καραϊσκάκη στις 22 Οκτωβρίου, στις 22:00.

Οι Πειραιώτες καλούνται να αξιοποιήσουν κάθε πιθανή ευκαιρία, ειδικά αν δυσκολευτούν να βρουν λύσεις στο σετ παιχνίδι. Η προετοιμασία για τις στατικές φάσεις αποτελεί βασικό κομμάτι της τακτικής προσέγγισης του Ολυμπιακού, καθώς ο Αλγκουαθίλ έχει εντοπίσει συγκεκριμένα ζητήματα στην αντίπαλη ομάδα.

Η έμφαση στις στατικές φάσεις από τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχει μελετήσει σε βάθος τη Σπάρτα Πράγας και έχει διαπιστώσει ότι ένα από τα κύρια προβλήματα των Τσέχων είναι οι αντιδράσεις τους στις στατικές φάσεις. Αυτό το στοιχείο καθιστά τις συγκεκριμένες καταστάσεις καθοριστικές για την έκβαση της αναμέτρησης.

Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» και οι συνεργάτες του δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία αυτού του κομματιού του παιχνιδιού. Στόχος είναι να εκμεταλλευτούν κάθε αδυναμία του αντιπάλου, ενώ παράλληλα να θωρακίσουν τη δική τους άμυνα απέναντι στα δυνατά σημεία της Σπάρτα.

Τα δυνατά σημεία της Σπάρτα στις εκτελέσεις

Η Σπάρτα Πράγας διαθέτει την ικανότητα να μεταφέρει την πίεση στην αντίπαλη περιοχή, κυρίως μέσω των εκτελέσεων κόρνερ. Στο πρόσφατο δείγμα των δέκα αγώνων της, η τσεχική ομάδα κερδίζει κατά μέσο όρο πάνω από έξι κόρνερ ανά παιχνίδι.

Επιπλέον, κερδίζει αρκετά φάουλ σε κοντινή απόσταση από την περιοχή, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη συχνότητα με την οποία καταφέρνει να δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις. Αυτός ο τομέας αποτελεί ένα από τα δυνατά στοιχεία στο παιχνίδι των Τσέχων και απαιτεί την πλήρη προσοχή της αμυντικής λειτουργίας του Ολυμπιακού.

Η αμυντική προσέγγιση του Ολυμπιακού

Για τον Ολυμπιακό, η αμυντική λειτουργία στις στατικές φάσεις απαιτεί την απαιτούμενη συγκέντρωση. Δεν αρκεί απλώς η απομάκρυνση της μπάλας στην πρώτη προσπάθεια, αλλά είναι απαραίτητος ο έλεγχος των δεύτερων μπαλών.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα πρέπει να περιορίσουν τις κινήσεις των αντιπάλων μέσα στην περιοχή και να αποφύγουν διαδοχικές παραχωρήσεις κόρνερ, οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν συνθήκες ασφυκτικής πίεσης. Η σωστή τοποθέτηση και η αποφασιστικότητα στις εναέριες μονομαχίες μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές για την αποτροπή κινδύνων.

Οι επιθετικές λύσεις του Ολυμπιακού στις στατικές φάσεις

Παράλληλα με την αμυντική προσέγγιση, ο Ολυμπιακός επιδιώκει να μετατρέψει τις δικές του στατικές φάσεις σε πηγή κινδύνου για την εστία των Τσέχων. Ο Αλγκουαθίλ και οι συνεργάτες του δουλεύουν εντατικά πάνω στην τακτική προετοιμασία, ώστε οι οργανωμένες κινήσεις στις εκτελέσεις κόρνερ και φάουλ να προσφέρουν κάτι περισσότερο από μια απλή σέντρα στην περιοχή.

Το ζητούμενο είναι οι Πειραιώτες να εμφανιστούν με διαφορετικές ιδέες, ικανοί να αιφνιδιάσουν την αντίπαλη άμυνα. Μια αλλαγή στην εκτέλεση, μια κίνηση που θα τραβήξει τους αμυντικούς μακριά από τον βασικό στόχο ή ένας συνδυασμός που θα δημιουργήσει ελεύθερο χώρο μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Οι νέες κομπίνες που προετοιμάζονται έχουν ακριβώς αυτή τη λογική: να μην επιτρέψουν στη Σπάρτα να διαβάσει εύκολα τις προθέσεις των γηπεδούχων.

Η «αχίλλειος πτέρνα» της Σπάρτα και οι παίκτες-κλειδιά

Ένα θετικό στοιχείο για τον Ολυμπιακό ενόψει του αγώνα της Πέμπτης είναι ότι, όσο καλή είναι επιθετικά η Σπάρτα στις στατικές φάσεις, άλλο τόσο προβληματική εμφανίζεται όταν βρίσκεται σε συνθήκες άμυνας. Αυτή η αδυναμία της τσεχικής ομάδας αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τους «ερυθρόλευκους».

Σε αυτό το πλαίσιο, παίκτες όπως ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο Λορέντσο Πιρόλα ή ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, αλλά και ο Σαντιάγκο Έσε, με την ικανότητά τους στις εναέριες μονομαχίες, μπορούν να αποτελέσουν σημαντική απειλή για την εστία της Σπάρτα. Η παρουσία τους και η εκμετάλλευση των αδυναμιών του αντιπάλου θα είναι καθοριστικής σημασίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta