Συναγερμός στην Παρί Σεν Ζερμέν για τον τραυματισμό του Κβαρατσχέλια

Συναγερμός έχει σημάνει στην Παρί Σεν Ζερμέν μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Κβίτσα Κβαρατσχέλια. Ο Γεωργιανός επιθετικός αποχώρησε από τον αγώνα εναντίον της Μπαρτσελόνα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πιθανή ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο. Οι ανησυχίες είναι μεγάλες, καθώς ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα σήμαινε πρόωρο τέλος στη φετινή αγωνιστική περίοδο για τον παίκτη.

Ο τραυματισμός κατά τη διάρκεια του αγώνα

Ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια τραυματίστηκε χθες, 20 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια του αγώνα της Παρί Σεν Ζερμέν εναντίον της Μπαρτσελόνα. Η αναμέτρηση διεξήχθη για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τους Παριζιάνους να επικρατούν με σκορ 4-2. Ωστόσο, η νίκη επισκιάστηκε από την απώλεια τριών βασικών παικτών λόγω τραυματισμών.

Λίγο πριν συμπληρωθεί η πρώτη ώρα του αγώνα, ο Γεωργιανός επιθετικός έπεσε στο έδαφος, κρατώντας σφιχτά το γόνατο του και σφαδάζοντας από τον πόνο. Μετά τις πρώτες βοήθειες, αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με τη συνδρομή του ιατρικού προσωπικού, καθώς δεν ήταν σε θέση να πατήσει το πόδι του. Ο τραυματισμός του Κβαρατσχέλια θεωρείται ο πιο σοβαρός μεταξύ των τριών παικτών που αποχώρησαν από το παιχνίδι.

Ανησυχίες για ρήξη χιαστού

Οι πρώτες εκτιμήσεις από το ιατρικό επιτελείο της Παρί Σεν Ζερμέν κάνουν λόγο για πιθανή ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο του Κβίτσα Κβαρατσχέλια. Η είδηση αυτή έχει προκαλέσει συναγερμό στις τάξεις της γαλλικής ομάδας, καθώς ο διεθνής εξτρέμ αποτελεί βασικό στέλεχος του συλλόγου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρει η «Equipe», υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες ότι ο παίκτης μπορεί να έχει υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου. Η σοβαρότητα του τραυματισμού και ο ακριβής χρόνος απουσίας του θα διαπιστωθούν μετά από τις ιατρικές εξετάσεις που έχουν προγραμματιστεί.

Προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις

Για την πλήρη διάγνωση και την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό του χειρότερου σεναρίου, ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία. Οι εξετάσεις αυτές έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου. Από τα αποτελέσματα της μαγνητικής θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του παίκτη.

Οι ιατρικές εκτιμήσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής δεν είναι καθησυχαστικές, γεγονός που εντείνει την αγωνία για την κατάσταση της υγείας του Γεωργιανού ποδοσφαιριστή. Η ομάδα περιμένει με αγωνία τα επίσημα αποτελέσματα για να καθορίσει το πλάνο αποκατάστασης.

Πιθανό πρόωρο τέλος στη σεζόν

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου, ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια θα οδηγηθεί άμεσα σε χειρουργείο. Το διάστημα της αποθεραπείας για έναν τέτοιο τραυματισμό υπολογίζεται συνήθως γύρω στους έξι με επτά μήνες. Αυτό σημαίνει ότι ο παίκτης θα απουσιάσει για το υπόλοιπο της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα αποτελέσει ένα σημαντικό πλήγμα για την Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία θα στερηθεί τις υπηρεσίες ενός εκ των βασικών της επιθετικών για το υπόλοιπο της σεζόν. Η ομάδα θα κληθεί να διαχειριστεί την απουσία του σε κρίσιμες αναμετρήσεις.

Οι άλλοι τραυματισμοί της Παρί

Εκτός από τον Κβίτσα Κβαρατσχέλια, η Παρί Σεν Ζερμέν έχασε στον ίδιο αγώνα και άλλους δύο βασικούς παίκτες λόγω τραυματισμών. Πρόκειται για τον Μαρκίνιος και τον Ουσμάν Ντεμπελέ. Και οι δύο αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από τον αγωνιστικό χώρο, προσθέτοντας προβλήματα στο ρόστερ της ομάδας.

Οι απώλειες αυτές σε ένα μόνο παιχνίδι δημιουργούν μια δύσκολη κατάσταση για τον γαλλικό σύλλογο, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί πολλαπλούς τραυματισμούς βασικών στελεχών σε μια κρίσιμη περίοδο της σεζόν, τόσο στο εγχώριο πρωτάθλημα όσο και στο Champions League.

Με πληροφορίες από: Gazzetta