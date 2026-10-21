Το ζήτημα των καρτών στον Άρη που απαιτεί διαχείριση

Ο Άρης βρίσκεται σε μια περίοδο όπου έχει αρχίσει να αποκτά σταθερότητα τόσο στα πρόσωπα όσο και στα αποτελέσματα. Ωστόσο, την ίδια στιγμή αναδύεται ένα ζήτημα που απαιτεί άμεση διαχείριση από τον Μιχάλη Γρηγορίου και το τεχνικό επιτελείο του συλλόγου. Το θέμα αφορά τις κίτρινες κάρτες που έχουν συγκεντρώσει αρκετοί ποδοσφαιριστές, δημιουργώντας προβληματισμό για τη διαθεσιμότητα του ρόστερ στις επερχόμενες αναμετρήσεις.

Οι παίκτες που έχουν φτάσει τις δύο κίτρινες κάρτες

Μετά την αναμέτρηση με την Κηφισιά, ο αριθμός των ποδοσφαιριστών του Άρη που έχουν φτάσει τις δύο κίτρινες κάρτες αυξήθηκε. Συγκεκριμένα, πέντε παίκτες έχουν πλέον συγκεντρώσει αυτόν τον αριθμό καρτών. Πρόκειται για τους Φαμπιάνο, Σούταλο, Γκαρέ, Καντεβέρε και Ράτσιτς, οι οποίοι βρίσκονται πλέον στη σχετική λίστα.

Η παρουσία αυτών των ποδοσφαιριστών στη λίστα των καρτών καθιστά τη διαχείριση του ρόστερ ιδιαίτερα σημαντική για τον προπονητή, καθώς η ομάδα εισέρχεται σε μια περίοδο όπου η διαθεσιμότητα όλων των παικτών αποκτά ξεχωριστή σημασία για τον αγωνιστικό σχεδιασμό.

Η ιδιαίτερη ανησυχία για την αμυντική γραμμή

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και η κυριότερη ανησυχία συγκεντρώνεται στην αμυντική γραμμή του Άρη. Το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών, Φαμπιάνο και Σούταλο, έχει σταθεροποιηθεί και αποτελεί βασικό πυλώνα της ομάδας. Ωστόσο, αμφότεροι βρίσκονται πλέον στη λίστα με τις δύο κίτρινες κάρτες, γεγονός που αποκτά μεγαλύτερη σημασία για το τεχνικό επιτελείο.

Η κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη λόγω των περιορισμένων εναλλακτικών επιλογών που υπάρχουν στα στόπερ. Η πιθανή απουσία ενός εκ των δύο βασικών κεντρικών αμυντικών, λόγω συμπλήρωσης καρτών, θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην ομοιογένεια και τη λειτουργία της άμυνας.

Οι περιορισμένες επιλογές του Μιχάλη Γρηγορίου

Οι επιλογές του Μιχάλη Γρηγορίου για τη θέση των κεντρικών αμυντικών είναι ήδη περιορισμένες. Ο Ματάρ Τιάμ παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης, γεγονός που στενεύει περαιτέρω τα περιθώρια του τεχνικού επιτελείου. Αυτή η συνθήκη καθιστά ακόμη πιο σημαντική τη σωστή διαχείριση των δύο βασικών κεντρικών αμυντικών, Φαμπιάνο και Σούταλο, ώστε να αποφευχθούν αναγκαστικές απουσίες.

Η απουσία του Τιάμ σημαίνει ότι ο προπονητής δεν διαθέτει άμεσα μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση για το κέντρο της άμυνας. Ως εκ τούτου, η προσοχή στη συλλογή καρτών από τους Φαμπιάνο και Σούταλο είναι αυξημένη, καθώς οποιαδήποτε αναγκαστική αλλαγή θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τον αγωνιστικό σχεδιασμό.

Η σημασία της διαθεσιμότητας του ρόστερ

Το ζήτημα των καρτών δεν έχει ακόμη οδηγήσει σε αγωνιστική απουσία για τον Άρη, ωστόσο αποτελεί έναν παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον σχεδιασμό του προπονητή σε βάθος αγωνιστικών. Η διαθεσιμότητα του πλήρους ρόστερ είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της ομάδας, ειδικά σε μια περίοδο που ο Άρης προσπαθεί να βρει μεγαλύτερη σταθερότητα στην ενδεκάδα και στους ρόλους των παικτών.

Για τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος μόλις τώρα αρχίζει να διαμορφώνει μία σταθερή ενδεκάδα και να καθορίζει τους ρόλους των ποδοσφαιριστών, κάθε αναγκαστική αλλαγή λόγω καρτών αποκτά διαφορετικό βάρος. Η προσεκτική διαχείριση των παικτών που βρίσκονται στο όριο των καρτών είναι απαραίτητη για να διατηρηθεί η αγωνιστική συνοχή και να αποφευχθούν απρόοπτα που θα μπορούσαν να διαταράξουν την πορεία της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta