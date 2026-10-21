Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την ανοδική του πορεία στο UEFA Club Ranking

Ο Παναθηναϊκός καταγράφει μια ραγδαία βελτίωση στον συντελεστή του την τελευταία τριετία, έχοντας ως στόχο να ανέβει ακόμα ψηλότερα με τη βοήθεια της συμμετοχής του στο Conference League. Η ομάδα βρίσκεται αυτή την περίοδο στο Αλμάτι του Καζακστάν, προκειμένου να δώσει το πρώτο της εκτός έδρας παιχνίδι για τη φετινή League Stage της διοργάνωσης, αντιμετωπίζοντας την Καϊράτ. Οι «πράσινοι» επιδιώκουν να φύγουν από το Καζακστάν με το «διπλό», ώστε να πετύχουν το 2/2 μετά τη νίκη τους επί της Μπόρατς στο ΟΑΚΑ.

Η αποστολή στο Αλμάτι και οι εκτός έδρας επιδόσεις

Η παρουσία του Παναθηναϊκού στο Αλμάτι του Καζακστάν σηματοδοτεί μια κρίσιμη αναμέτρηση για την ευρωπαϊκή του πορεία. Το παιχνίδι κόντρα στην Καϊράτ αποτελεί το πρώτο εκτός έδρας για τη φετινή League Stage του Conference League, με τους «πράσινους» να στοχεύουν στη νίκη για να διατηρήσουν το απόλυτο των επιτυχιών μετά την επικράτηση επί της Μπόρατς στο ΟΑΚΑ.

Παρά τις φιλοδοξίες, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει παραδοσιακά δυσκολίες στα εκτός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, έχει καταγράψει μόλις επτά νίκες στα τελευταία 27 ματς που έχει δώσει μακριά από την έδρα του. Αυτή η στατιστική αρχίζει να μετράται από το παιχνίδι με τη Σλάβια Πράγας, το οποίο ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό ματς του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο των «πρασίνων» τη σεζόν 2022-2023. Ωστόσο, η τωρινή αναμέτρηση με την Καϊράτ θεωρείται «του χεριού τους», καθώς η ποιότητα του Παναθηναϊκού κρίνεται επαρκής για να ξεπεράσει το εμπόδιο των Καζακστανών, εφόσον αγωνιστούν στο επίπεδο που μπορούν.

Η σημασία του UEFA Club Ranking

Μια ενδεχόμενη επιτυχία στο Αλμάτι θα έχει πολλαπλά οφέλη για τον Παναθηναϊκό. Πέραν της βαθμολογικής συγκομιδής για την ίδια την ομάδα, θα συμβάλει σημαντικά και στην άνοδο της Ελλάδας στη σχετική βαθμολογία της UEFA. Παράλληλα, θα ενισχύσει περαιτέρω τη θέση του συλλόγου στο UEFA Club Ranking, συνεχίζοντας τη ραγδαία ανοδική πορεία που ξεκίνησε από το καλοκαίρι του 2024 και μετά.

Το ranking αυτό διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, κυρίως στις κληρώσεις των προκριματικών φάσεων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν έχει ακόμα εξασφαλισμένες θέσεις στις σημαντικές διοργανώσεις της UEFA, η υψηλή βαθμολογία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Αυτό επιτρέπει στις ελληνικές ομάδες να έχουν έναν όσο το δυνατόν ευκολότερο δρόμο στη διαδικασία των αγώνων αυτών, αποφεύγοντας ισχυρούς αντιπάλους στα πρώτα στάδια.

Η εντυπωσιακή άνοδος των «πρασίνων»

Ο Παναθηναϊκός έχει αφήσει πίσω του την τελευταία «λευκή» σεζόν, αυτή του 2021-2022, η οποία ήταν η μοναδική στην προηγούμενη πενταετία που δεν είχε ευρωπαϊκή συμμετοχή. Μέσω της ενεργούς παρουσίας του στο Conference League, ο σύλλογος επιδιώκει να ανέβει ακόμα πιο ψηλά στην ευρωπαϊκή κατάταξη. Η άνοδος που έχει σημειώσει είναι πραγματικά εντυπωσιακή και αξιοσημείωτη.

Από το καλοκαίρι του 2024 μέχρι και σήμερα, δηλαδή μέσα σε ένα διάστημα που υπερβαίνει τα δύο χρόνια, οι «πράσινοι» έχουν πραγματοποιήσει ένα άλμα 160 θέσεων. Συγκεκριμένα, από την 225η θέση που βρίσκονταν, έχουν φτάσει στην 65η, συγκεντρώνοντας συνολικά 31.750 βαθμούς. Αυτή η εξέλιξη υπογραμμίζει τη συστηματική προσπάθεια και την αγωνιστική βελτίωση που έχει επιδείξει η ομάδα.

Οι καθοριστικές σεζόν και οι φετινοί στόχοι

Η μεγάλη δουλειά και η συγκομιδή βαθμών που οδήγησε σε αυτή την άνοδο πραγματοποιήθηκε κυρίως τις σεζόν 2024-2025 και 2025-2026. Κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων, το «τριφύλλι» συμμετείχε στο Conference League και στο Europa League αντίστοιχα. Η επιτυχία του να φτάσει στα νοκ άουτ των διοργανώσεων αυτών ήταν καθοριστική.

Σε αμφότερες τις σεζόν, ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε τους 10.000 βαθμούς, συγκεντρώνοντας 11.000 βαθμούς πρόπερσι και 13.250 βαθμούς πέρυσι. Φέτος, ανοίγεται μπροστά του ο δρόμος για περαιτέρω άνοδο μέσω της συμμετοχής του στο Conference League. Η διοργάνωση αυτή χαρακτηρίζεται από την παρουσία ομάδων χαμηλότερης δυναμικότητας σε σχέση με το Champions League και το Europa League, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα στον Παναθηναϊκό να προχωρήσει πιο μακριά. Παρά το γεγονός ότι η κλήρωση του League Stage δεν ήταν εύκολη, περιλαμβάνοντας ομάδες όπως η Μπράιτον, η Φράιμπουργκ και η Νόρτζελαντ στην εξάδα του, οι «πράσινοι» διατηρούν τις ελπίδες τους για μια επιτυχημένη πορεία.

Κίνητρα για το μέλλον και το πρεστίζ

Πέρα από το κίνητρο της συνεχούς ανόδου στο UEFA Club Ranking για τη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού του μέλλοντος και την ενίσχυση του πρεστίζ του, ο Παναθηναϊκός έχει και έναν επιπλέον στόχο. Αυτός είναι να βρεθεί μπροστά από τους εγχώριους αντιπάλους του στην ευρωπαϊκή κατάταξη. Η επίτευξη αυτού του στόχου θα ενισχύσει την κυριαρχία του στην Ελλάδα και θα του προσφέρει ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τις μελλοντικές ευρωπαϊκές του εξορμήσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta