Η ΑΕΚ επιστρέφει από την Αγγλία με μηδέν βαθμούς και βαριά ήττα

Με μηδέν βαθμούς και συνολικό σκορ 2-8, η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τις δύο αναμετρήσεις της στην Αγγλία, επιστρέφοντας στην Ελλάδα με άδεια χέρια. Η ομάδα σημείωσε δύο ήττες, μία μεγάλη χαμένη ευκαιρία και ένα πολύ βαρύ σκορ, αφήνοντας κανέναν ικανοποιημένο από την εβδομάδα αυτή.

Μαθήματα στο υψηλότερο επίπεδο

Οι 180 λεπτά των αγώνων στην Αγγλία αποτέλεσαν ένα μάθημα στο υψηλότερο επίπεδο για την ΑΕΚ. Όπως αναφέρεται, το Champions League αποτελεί μια διαφορετική «πίστα», στην οποία είναι δύσκολο για μια ελληνική ομάδα να ακολουθήσει χωρίς κόστος, φθορά και κενά.

Η ομάδα, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις, χρειάζεται ακόμη πολλή δουλειά, ενίσχυση και ένα πιο γεμάτο ρόστερ. Αυτές οι βελτιώσεις κρίνονται απαραίτητες για να μπορέσει να είναι ανταγωνιστική σε 90 λεπτά αγώνα εκτός έδρας, ειδικά απέναντι σε έμπειρες και ποιοτικές ομάδες όπως η Σαχτάρ Ντόνετσκ, και για περισσότερα από 10 λεπτά απέναντι σε μια «υπερηχητική» ομάδα όπως η Μάντσεστερ Σίτι στο «Ετιχαντ».

Οι αναμετρήσεις με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι

Οι δύο ήττες προήλθαν από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και τη Μάντσεστερ Σίτι μέσα σε μία εβδομάδα. Η μεγάλη απογοήτευση, σύμφωνα με τις αναλύσεις, προέρχεται από το ματς με τη Σαχτάρ, όπου η ΑΕΚ είχε τη δυνατότητα να πάρει κάτι, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε.

Αντίθετα, στην αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι, η ΑΕΚ, όπως και κάθε ελληνική ομάδα, θα έφευγε με βαρύ σκορ από τη στιγμή που η ομάδα του Μαρέσκα αντιμετώπισε σοβαρά τον αγώνα. Μάλιστα, υπογραμμίζεται ότι η 23άδα της Σίτι δεν θα καταδεχόταν καν να έρθει στην Ελλάδα για να αγωνιστεί ποδόσφαιρο σε μία από τις τρεις μεγάλες ελληνικές ομάδες.

Υλικό για τον Μάρκο Νίκολιτς

Τα δύο 90λεπτα με τη Σαχτάρ και τη Σίτι αποτελούν σημαντικό υλικό για τον προπονητή της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς. Μέσα από αυτούς τους αγώνες, ο Νίκολιτς μπορεί να γνωρίζει τι συνέβη, τι δεν έγινε, τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να κινείται ο ίδιος στο εξής.

Οι παίκτες της ομάδας, σε αυτό το επίπεδο, αντιλήφθηκαν ότι δεν ήταν ικανοί να πάρουν κάτι στα χέρια τους μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Πολλά μπορούν να ειπωθούν για το πρώτο ματς, για όσα έγιναν στο 2-1 και για όσα δεν έγιναν μετά από αυτό, καθώς και για τους Ζοάο Μάριο, Γιόβιτς, τις εντάσεις και τον άξονα στο ματς με τη Σίτι. Ο Τάσος Καπετανάκος, που έγραψε για το Athletiko, ανέλυσε εκτενώς αυτά τα ζητήματα στην εκπομπή του Athletiko.

Οι επόμενες προκλήσεις

Ένα γερό «κρας τεστ» περιμένει την ΑΕΚ στις 4 Νοεμβρίου, όταν θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια, μπροστά στο κοινό της. Μέχρι τότε, παραμένει άγνωστο αν η ΑΕΚ θα είναι ανταγωνιστική και θα καταφέρει να πάρει κάτι από αυτόν τον αγώνα.

Επίσης, δεν είναι γνωστό αν η ομάδα θα καταφέρει να μην χάσει στο Κόμο, ή να πάρει τις νίκες που χρειάζεται πια απέναντι στη Γαλατασαράι και τη Ρόμα. Μέχρι να φτάσουν αυτές οι αναμετρήσεις, υπάρχει δρόμος και χρόνος, ενώ τα εντός έδρας παιχνίδια στη Νέα Φιλαδέλφεια θεωρούνται μια ειδική συνθήκη.

Ο στόχος της επόμενης χρονιάς

Ο μεγάλος στόχος της ΑΕΚ είναι να βρίσκεται και του χρόνου στο Champions League. Για να επιτευχθεί αυτό, η ομάδα επιδιώκει να είναι πιο έμπειρη, πιο «ψημένη», πιο γεμάτη και πιο ποιοτική από όσα φάνηκαν στα ματς της Αγγλίας.

Η επιδίωξη είναι κάθε χρόνο να προσθέτει και κάτι, ώστε να ανεβαίνει επίπεδο. Η αλήθεια είναι ότι αν κάποιος πρέπει να διαλέξει τώρα ανάμεσα στο Champions League ή στην κατάκτηση τίτλου, η επιλογή είναι δύσκολη.

Με πληροφορίες από: Athletiko