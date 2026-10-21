Ο Μάρκο Νίκολιτς για την ήττα της ΑΕΚ από τη Σίτι: «Δείξαμε υπερβολικό σεβασμό»

Η ΑΕΚ γνώρισε βαριά ήττα με σκορ 5-1 από τη Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου, αναλύοντας τα στοιχεία που καθόρισαν το αποτέλεσμα. Ο Σέρβος τεχνικός αναγνώρισε την ανωτερότητα της Σίτι, αλλά εξέπληξε εκφράζοντας την ενόχλησή του για τον υπερβολικό σεβασμό που επέδειξαν οι ποδοσφαιριστές του απέναντι στους Άγγλους, τονίζοντας πως η ομάδα δεν είχε ως στόχο την απλή επιβίωση.

Η ανωτερότητα της Μάντσεστερ Σίτι και η έλλειψη τόλμης

Ο Μάρκο Νίκολιτς παραδέχθηκε πως η τεράστια ποιότητα των «Πολιτών» έκανε τη διαφορά και έκρινε την αναμέτρηση. Επισήμανε ότι η ποιότητα στο τελείωμα των φάσεων από πλευράς Σίτι ήταν «βίαιη», καθιστώντας την αγγλική ομάδα ικανή να τιμωρήσει το παραμικρό λάθος. Για τον λόγο αυτό, ο Σέρβος τεχνικός χαρακτήρισε την επικράτηση της Μάντσεστερ Σίτι ως άξια.

Παράλληλα, ο προπονητής της ΑΕΚ εξέφρασε την ενόχλησή του για τον υπερβολικό σεβασμό που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές του απέναντι στους αντιπάλους. Ο Νίκολιτς ανέφερε πως, αν κάτι δεν του άρεσε, ήταν ακριβώς αυτός ο υπερβολικός σεβασμός, περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Ως ένδειξη αυτού, σημείωσε ότι η ομάδα του δεν δέχτηκε καμία κίτρινη κάρτα, κάτι που, κατά τη γνώμη του, υποδηλώνει αυτή την έλλειψη τόλμης. Για να μπορούσε η ΑΕΚ να διεκδικήσει κάτι από το παιχνίδι, ίσως θα έπρεπε να είχε επιδείξει μεγαλύτερο θάρρος και περισσότερη τόλμη στον αγωνιστικό χώρο, όπως δήλωσε.

Η αγωνιστική ταυτότητα της ΑΕΚ στο Έτιχαντ

Παρά το βαρύ σκορ της ήττας, ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε ότι η ΑΕΚ δεν ταξίδεψε στο Μάντσεστερ με σκοπό να περιοριστεί σε παθητικό ρόλο ή απλά να επιβιώσει. Αντίθετα, η ομάδα προσπάθησε να διατηρήσει τη δική της αγωνιστική ταυτότητα και το δικό της στυλ, μπαίνοντας στο ματς με την πρόθεση να μην μείνει πίσω αμυντικά. Σε ένα κομμάτι, όπως είπε, το κατάφερε.

Ο προπονητής της Ένωσης ανέφερε ότι υπήρξαν στιγμές κατά τις οποίες η ομάδα του κατάφερε να ελέγξει την μπάλα, να έχει καλή ανάπτυξη και να γίνει επικίνδυνη. Τα στατιστικά της αναμέτρησης, με κατοχή 60-40 υπέρ της Σίτι και 16-11 σουτ, αποδεικνύουν ότι η ΑΕΚ δεν πήγε απλά για να επιβιώσει. Ο Νίκολιτς εξέφρασε τη χαρά του που η ομάδα κατάφερε να είναι κοντά στην εστία των αντιπάλων, να δομήσει τις επιθέσεις της και να φτάσει στην περιοχή τους, αν και αναγνώρισε ότι έγιναν και ατομικά λάθη. Είδε, ωστόσο, και θετικά στοιχεία στην εμφάνιση της ομάδας του.

Ο ρόλος των φιλάθλων της Ένωσης

Ο Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια στους φίλους της ΑΕΚ που βρέθηκαν στο Έτιχαντ. Χαρακτήρισε τους φιλάθλους «εκπληκτικούς» τόσο στο Λονδίνο όσο και στο Μάντσεστερ, επισημαίνοντας ότι δημιούργησαν μια υπέροχη ατμόσφαιρα και ότι η ομάδα είναι περήφανη για αυτούς. Ο ίδιος απολαμβάνει που είναι προπονητής της ΑΕΚ, επικεντρώνοντας την προσοχή του στους δικούς της οπαδούς.

Ο Σέρβος τεχνικός υπογράμμισε τη συνεχή στήριξη των οπαδών, οι οποίοι, ακόμα και μετά τη βαριά ήττα, συνόδευσαν τους παίκτες εκτός αγωνιστικού χώρου, δείχνοντας την αφοσίωσή τους. Τόνισε επίσης ότι στην έδρα της ΑΕΚ κάθε παιχνίδι είναι sold out, ενώ οι φίλαθλοι ακολουθούν την ομάδα σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια. Ο Νίκολιτς επέλεξε να μην σχολιάσει την παρουσία των οπαδών της Σίτι, δηλώνοντας ότι επικεντρώνεται στους δικούς του.

Επόμενοι στόχοι και συνέχεια στο Champions League

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Μάρκο Νίκολιτς έστρεψε την προσοχή της ομάδας στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο επερχόμενο ματς. Υπενθύμισε ότι η ΑΕΚ έχει συγκεντρώσει τρεις βαθμούς στη διοργάνωση του Champions League και υπογράμμισε την ανάγκη η ομάδα να παραμείνει ανταγωνιστική απέναντι στους αντιπάλους της στις επόμενες αναμετρήσεις της διοργάνωσης. Ο προπονητής ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του ήρθε στο Μάντσεστερ για να παίξει ποδόσφαιρο και όχι απλά για να επιβιώσει.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta