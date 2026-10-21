Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία του Champions League μετά τη βραδιά της Τρίτης

Πλούσιο θέαμα επεφύλασσε η πρώτη αγωνιστική ημέρα της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, που διεξήχθη την Τρίτη 20 Οκτωβρίου. Συνολικά εννέα παιχνίδια πραγματοποιήθηκαν, με τους φιλάθλους να παρακολουθούν 40 γκολ, εντυπωσιακές ανατροπές και εμφατικές νίκες. Η βραδιά περιλάμβανε τόσο δυνατές αναμετρήσεις όσο και εκπλήξεις, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον.

Η ήττα της ΑΕΚ και η θέση της στον πίνακα

Στο πλαίσιο των αγώνων της Τρίτης, η ΑΕΚ αντιμετώπισε τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ». Η αγγλική ομάδα αποδείχθηκε «άλλο επίπεδο» για την ελληνική ομάδα, καθώς η ΑΕΚ δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό των αντιπάλων της. Η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε με το ευρύ σκορ 5-1.

Ο Φιλ Φόντεν ήταν ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, σημειώνοντας χατ τρικ και προσφέροντας μία ασίστ. Το αποτέλεσμα αυτό άφησε την ΑΕΚ στην 27η θέση του βαθμολογικού πίνακα της League Phase του Champions League, μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου αγώνα.

Μεγάλες αναμετρήσεις και ανατροπές

Η βραδιά χαρακτηρίστηκε από αρκετές «ματσάρες» και εντυπωσιακές ανατροπές. Η Παρί Σεν Ζερμέν υποδέχθηκε την Μπαρτσελόνα σε ένα από τα κορυφαία παιχνίδια της αγωνιστικής, όπου «πάτησε» εντός έδρας τους Καταλανούς με σκορ 4-2. Με αυτή τη νίκη, η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε το 3/3 στις αναμετρήσεις της.

Αντίστοιχα, η Λίβερπουλ πήρε μία δύσκολη νίκη με 4-3 επί της Βιγιαρεάλ στο «Άνφιλντ», κάνοντας μία «τρελή ανατροπή». Η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ διατηρεί το απόλυτο, έχοντας επίσης τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Αυτό το «επικό comeback» ξεχώρισε ιδιαίτερα ανάμεσα στα παιχνίδια της βραδιάς.

Άλλα σημαντικά αποτελέσματα της βραδιάς

Στη Γερμανία, η Στουτγκάρδη αναμετρήθηκε με την Ατλέτικο Μαδρίτης, με τον αγώνα να λήγει ισόπαλος 1-1. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η Στουτγκάρδη βρίσκεται στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 7 βαθμούς, πριν διεξαχθούν τα ματς της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου 2025.

Την πρώτη της νίκη στη φετινή League Phase πήρε η Νάπολι, η οποία επικράτησε της Μπόντο/Γκλιμπτ με σκορ 4-3. Με τους τρεις βαθμούς που κέρδισε, η Νάπολι ανέβηκε στην 22η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Επίσης, η Ρόμα επιβλήθηκε της Σλόβαν Μπρατισλάβας με 4-0, ενώ η Αϊντχόφεν έφυγε με νίκη από την έδρα της Πόρτο.

Ισοπαλίες και νίκες με μικρότερο σκορ

Πέρα από τις αναμετρήσεις με πολλά γκολ, υπήρξαν και άλλα παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν με διαφορετικά αποτελέσματα. Η Φενέρμπαχτσε και η Σλάβια Πράγας αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2, σε έναν αγώνα που κράτησε την αγωνία μέχρι το τέλος.

Τέλος, η Ντόρτμουντ επικράτησε της Σαμπάχ με 2-1, ολοκληρώνοντας έτσι ένα ακόμη παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Η βραδιά της Τρίτης προσέφερε μια πληθώρα αποτελεσμάτων, αναδεικνύοντας την ένταση και το απρόβλεπτο του θεσμού.

Με πληροφορίες από: Newsit, Athletiko, Gazzetta