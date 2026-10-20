Ματίας Λεσόρ: Το χιουμοριστικό τρολάρισμα του Γάλλου σέντερ στην προπόνηση του Παναθηναϊκού

Ο Ματίας Λεσόρ, ο Γάλλος ψηλός του Παναθηναϊκού, προσέφερε μια στιγμή χιούμορ στην προπόνηση της ομάδας, καθώς «τρόλαρε» τον εαυτό του για τον πρόσφατο τραυματισμό του. Η ενέργειά του αυτή καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσίευσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνοντας την καλή του διάθεση ενόψει της αναμέτρησης με την Μπασκόνια. Ο αθλητής προπονήθηκε κανονικά την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου, επιβεβαιώνοντας πως η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Η επιστροφή στις προπονήσεις και η διάθεση του Λεσόρ

Ο Ματίας Λεσόρ επέστρεψε στις κανονικές προπονήσεις του Παναθηναϊκού, συμμετέχοντας πλήρως στο πρόγραμμα της ομάδας την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου. Ο Γάλλος σέντερ, ο οποίος κατάγεται από τη Μαρτινίκα, έδειξε πως έχει αφήσει πίσω του τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπώρησαν τις προηγούμενες ημέρες.

Η παρουσία του στην προπόνηση συνοδεύτηκε από έντονη διάθεση για χιούμορ και αυτοσαρκασμό. Ο Λεσόρ επέλεψε να αντιμετωπίσει με κωμικό τρόπο τον πρόσφατο τραυματισμό του, προσφέροντας στιγμές γέλιου στους συμπαίκτες και το τεχνικό επιτελείο του «τριφυλλιού».

Το ιστορικό του πρόσφατου τραυματισμού

Ο Ματίας Λεσόρ δεν είχε αγωνιστεί στον αγώνα του Παναθηναϊκού κόντρα στο Περιστέρι για τη Stoiximan Basket League. Η απουσία του οφειλόταν σε κάποιες ενοχλήσεις που ένιωσε στο γόνατο, οι οποίες εμφανίστηκαν μετά την αναμέτρηση της ομάδας με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Οι ενοχλήσεις αυτές, που προέκυψαν μετά τον αγώνα της EuroLeague, οδήγησαν στην ανάγκη για περαιτέρω εξετάσεις. Στόχος ήταν να διαπιστωθεί η ακριβής φύση του προβλήματος και να διασφαλιστεί η υγεία του αθλητή, ώστε να επιστρέψει με ασφάλεια στους αγωνιστικούς χώρους.

Η διάγνωση και η πορεία αποκατάστασης

Μετά τις ενοχλήσεις που παρουσίασε, ο Γάλλος ψηλός υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία στο γόνατο. Τα αποτελέσματα της εξέτασης έδειξαν ότι ο Λεσόρ είχε υποστεί οστικό οίδημα, μια κατάσταση που απαιτούσε προσοχή και ξεκούραση.

Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του φαίνεται να μην εμπνέει καμία ανησυχία, όπως προέκυψε από την ιατρική εκτίμηση. Η πλήρης συμμετοχή του στην προπόνηση της Παρασκευής, μόλις δύο ημέρες πριν τον αγώνα της EuroLeague, επιβεβαιώνει ότι ο τραυματισμός δεν είναι σοβαρός και ότι ο αθλητής βρίσκεται σε καλό δρόμο για την πλήρη αποκατάστασή του.

Η στιγμή του αυτοσαρκασμού στην προπόνηση

Σε ένα σχετικό βίντεο που δημοσιεύτηκε από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ματίας Λεσόρ εμφανίζεται να «κουτσαίνει» επίτηδες, προσποιούμενος ότι αντιμετωπίζει δυσκολία στο να πατήσει το πόδι του καλά. Αυτή η κίνηση ήταν μέρος του χιουμοριστικού του τρολαρίσματος προς τον εαυτό του και την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του.

Στο αμέσως επόμενο βήμα, ο αθλητής κινείται κανονικά, δείχνοντας ότι δεν αντιμετωπίζει κανένα απολύτως πρόβλημα με το γόνατό του. Ο Γάλλος σέντερ άρχισε να προσποιείται τη δυσκολία μόλις αντιλήφθηκε ότι οι άνθρωποι της ομάδας τον βιντεοσκοπούσαν, προσθέτοντας μια αστεία και ανάλαφρη νότα στην προπόνηση των «πρασίνων».

Ενόψει της αναμέτρησης με την Μπασκόνια

Η επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στις κανονικές προπονήσεις και η καλή του διάθεση έρχονται σε μια κρίσιμη περίοδο για τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα προετοιμάζεται εντατικά για την αναμέτρηση με την Μπασκόνια, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 22 Οκτωβρίου, στις 21:15.

Ο αγώνας αυτός αποτελεί μέρος της έβδομης αγωνιστικής της EuroLeague, μιας διοργάνωσης όπου ο Παναθηναϊκός επιδιώκει να έχει μια επιτυχημένη πορεία. Η παρουσία του Λεσόρ, με την καλή του διάθεση και την πλήρη ετοιμότητα, είναι σημαντική για την ομάδα ενόψει αυτής της ευρωπαϊκής αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta