Ο Μάρκ Τέιτουμ επιβεβαίωσε την έναρξη του NBA Europe το 2027

Ο αναπληρωτής κομισάριος και εκτελεστικός διευθυντής του NBA, Μάρκ Τέιτουμ, επιβεβαίωσε την οριστική έναρξη του NBA Europe τον Οκτώβριο του 2027. Από τη Νέα Υόρκη, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης διαδικτυακής συνάντησης με δημοσιογράφους απ’ όλον τον κόσμο, ενόψει της αποψινής πρεμιέρας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο 56χρονος Αμερικανόβιετναμέζος ανώτατος αξιωματούχος δεσμεύτηκε για την εκτόξευση των εσόδων των ομάδων που θα λάβουν μέρος. Ο στενότερος συνεργάτης του Άνταμ Σίλβερ ξεκαθάρισε πως το δεκαετές πλάνο επέκτασης της Euroleague δεν επηρεάζει τα σχέδια της λίγκας.

Η οριστική δέσμευση για το NBA Europe το 2027

Ο Μάρκ Τέιτουμ, ο οποίος κατέχει τη θέση του COO του NBA, προανήγγειλε πριν λίγο από τη Νέα Υόρκη την οριστική δέσμευση ότι η διοργάνωση του NBA Europe θα προχωρήσει κανονικά. Όπως είχε προαναγγελθεί, η πρεμιέρα της νέας λίγκας θα πραγματοποιηθεί σε έναν χρόνο από τώρα, δηλαδή τον Οκτώβριο του 2027. Με αυτή τη δήλωση, ο αναπληρωτής κομισάριος του NBA διέλυσε τα σενάρια που ήθελαν το NBA Europe να μετατίθεται για το 2028, επιβεβαιώνοντας το αρχικό χρονοδιάγραμμα και την προσήλωση της λίγκας σε αυτό.

Ο ίδιος ο Μάρκ Τέιτουμ υπερθεμάτισε ότι η έναρξη θα γίνει τον Οκτώβριο του 2027 και πως σύντομα θα είναι σε θέση να γίνουν οι πρώτες ανακοινώσεις σχετικά με τις ομάδες που θα πάρουν μέρος σε αυτή τη νέα προσπάθεια. Η δέσμευση αυτή αποτελεί μέρος ενός φιλόδοξου πλάνου που βρίσκεται στα σκαριά και έχει ως στόχο να γιγαντώσει ακόμη περισσότερο το άθλημα στην Ευρώπη.

Αποστάσεις από την Euroleague και συνεργασία με τη FIBA

Ο Μάρκ Τέιτουμ, κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συνάντησης, απάντησε σε σειρά ερωτημάτων που αφορούσαν τη φημολογία και τα δημοσιεύματα περί διαπραγμάτευσης με την Euroleague, με φόντο μία κοινή ευρωπαϊκή λίγκα. Ωστόσο, ο 56χρονος Αμερικανόβιετναμέζος ανώτατος αξιωματούχος του «μαγικού κόσμου» του αθλήματος δεν θέλησε να αποκαλύψει λεπτομέρειες γύρω από τις όποιες συζητήσεις έγιναν με την ECA.

Ταυτόχρονα, ο στενότερος συνεργάτης του κομισάριου του NBA πήρε αποστάσεις από την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Αντίθετα, μίλησε για τους στόχους της σύμπραξης με τη FIBA, η οποία αποτελεί βασικό κομμάτι του φιλόδοξου πλάνου της λίγκας που βρίσκεται στα σκαριά, επιβεβαιώνοντας την κατεύθυνση της συνεργασίας με τον παγκόσμιο φορέα του μπάσκετ.

Οι βασικοί πυλώνες και τα οφέλη για τους φιλάθλους

Ο αναπληρωτής κομισάριος του NBA σχολίασε αρχικά τους βασικούς πυλώνες του εγχειρήματος. Αυτοί περιλαμβάνουν την αύξηση της εμπορικής αξίας του προϊόντος και την πραγματοποίηση της μεγαλύτερης επένδυσης στην ευρωπαϊκή αγορά. Σκοπός είναι να δοθεί σε κάθε φίλαθλο το δικαίωμα να ονειρεύεται, αλλά και να βγει από το μπέρδεμα που επικρατεί στην Ευρώπη με τις τέσσερις διοργανώσεις.

Στη συνέχεια, ο Μάρκ Τέιτουμ πρόσθεσε ότι οι φίλαθλοι θα μάθουν πως η ομάδα τους μπορεί να συμμετάσχει στην κορυφαία λίγκα και να ανταγωνιστεί τους κορυφαίους συλλόγους. Θεωρεί ότι το project τους συνιστά το πιο γρήγορο μονοπάτι για την εκτόξευση του οικονομικού οφέλους των ομάδων, προσφέροντας τη μέγιστη οικονομική σταθερότητα.

Τριπλασιασμός κεφαλαίων και επενδύσεις σε υποδομές

Ο Μάρκ Τέιτουμ ξεκαθάρισε ότι το δεκαετές πλάνο επέκτασης της Euroleague δεν επηρεάζει τα σχέδια του NBA. Δεσμεύτηκε ότι η διοργάνωση θα τριπλασιάσει τη διανομή των κεφαλαίων σε σχέση με τα ποσά που μοιράζονται στην παρούσα φάση. Αυτή η κίνηση θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη επένδυση όλων των εποχών στην Ευρώπη, η οποία αποσκοπεί να γιγαντώσει ακόμη περισσότερο το άθλημα.

Η οικονομική σταθερότητα που θα προσφέρει η νέα λίγκα θα επιτρέψει στους συλλόγους να επανεπενδύσουν τόσο σε υποδομές όσο και σε ακαδημίες. Ο στενότερος συνεργάτης του κομισάριου του NBA κατέληξε λέγοντας ότι οι φίλαθλοι της Ευρώπης δικαιούνται να βλέπουν τα παιχνίδια σε εγκαταστάσεις κορυφαίου επιπέδου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ποιότητας και των παροχών που θα προσφέρονται.

Με πληροφορίες από: Gazzetta