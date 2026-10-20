Η δυναμική παρουσία των φιλάθλων του Άρη εντυπωσίασε τη Ροστόκ

Ο Άρης φιλοξενείται από τη Ροστόκ στη Γερμανία, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του EuroCup, με την αναμέτρηση να διεξάγεται σήμερα, 20 Οκτωβρίου, στις 21:00. Οι Θεσσαλονικείς, υπό την καθοδήγηση του Βασίλη Σπανούλη, στοχεύουν σε ένα νικηφόρο αποτέλεσμα που θα τους φέρει στο 4/4 στη διοργάνωση και θα ενισχύσει την πορεία τους. Η ελληνική ομάδα θα έχει για μια ακόμη φορά στο πλευρό της την ένθερμη υποστήριξη των οπαδών της, οι οποίοι έχουν προκαλέσει ήδη εντύπωση με την μαζική τους παρουσία στην πόλη.

Η «απόβαση» των κιτρινόμαυρων φιλάθλων

Πιο συγκεκριμένα, το γήπεδο των Σίγουλβς, όπως είναι γνωστή η ομάδα της Ροστόκ, το οποίο έχει συνολική χωρητικότητα 4.550 θέσεων, αναμένεται να κατακλυστεί από περίπου 800 φιλάθλους του Άρη. Αυτή η εντυπωσιακή συσπείρωση των οπαδών δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, καθώς οι υποστηρικτές των «κιτρινόμαυρων» προέρχονται από 13 διαφορετικές χώρες, δημιουργώντας ένα πολυεθνικό «κύμα» υποστήριξης.

Η δυναμική αυτή παρουσία υπογραμμίζει την παγκόσμια απήλαυση του συλλόγου και την αφοσίωση των φιλάθλων του, οι οποίοι ταξίδεψαν στη Γερμανία για να στηρίξουν την ομάδα τους σε αυτόν τον κρίσιμο αγώνα του EuroCup. Η εικόνα των 800 οπαδών σε ένα ξένο γήπεδο αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα στήριξης.

Η εντύπωση στους Γερμανούς διοργανωτές

Η δυναμική παρουσία των υποστηρικτών της ελληνικής ομάδας δεν πέρασε απαρατήρητη από τους Γερμανούς διοργανωτές και τον τοπικό σύλλογο. Οι ιθύνοντες της Ροστόκ έμειναν εμφανώς εντυπωσιασμένοι από την κινητοποίηση των φιλάθλων του Άρη, καθώς ένα τέτοιο φαινόμενο δεν είναι συνηθισμένο για τα δεδομένα τους.

Μάλιστα, έκαναν ειδική μνεία για το έντονο ελληνικό χρώμα που θα είναι αισθητό στις κερκίδες του γηπέδου τους κατά τη διάρκεια της αποψινής αναμέτρησης. Η έκπληξη και ο θαυμασμός τους ήταν έκδηλοι, καθώς χαρακτήρισαν την παρουσία των φιλάθλων του Άρη ως κάτι που δεν έχουν ξαναδεί στο παρελθόν.

Η επίσημη δήλωση του γερμανικού συλλόγου

Ο γερμανικός σύλλογος, ενόψει της αναμέτρησης, προέβη σε επίσημη δήλωση, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για την ατμόσφαιρα που αναμένεται να δημιουργηθεί. Στη δήλωσή τους, ανέφεραν χαρακτηριστικά: «Ροστόκ, έφτασε η στιγμή! Σήμερα, οι «Λύκοι» μας αντιμετωπίζουν την ελληνική ομάδα από τη Θεσσαλονίκη, σε ένα κατάμεστο γήπεδο».

Συνεχίζοντας, οι Γερμανοί υπογράμμισαν την πρωτοφανή κατάσταση για τα δικά τους δεδομένα, δηλώνοντας: «Αναμένουμε περίπου 800 φιλοξενούμενους φιλάθλους να ενισχύσουν τον Άρη στις κερκίδες, κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί!». Η δήλωση ολοκληρώθηκε με ένα κάλεσμα προς τους δικούς τους οπαδούς, προτρέποντάς τους: «Ετοιμαστείτε, λοιπόν, ζεστάνετε τις φωνές σας και ετοιμαστείτε να στηρίξετε τους ''Λύκους'' μας».

Ο αγώνας και ο στόχος του «Θεού του Πολέμου»

Ο «Θεός του Πολέμου», όπως είναι το προσωνύμιο του Άρη, δοκιμάζεται στην έδρα της Ροστόκ για την τέταρτη αγωνιστική του EuroCup. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης, με τον Βασίλη Σπανούλη στο τιμόνι της, έχει θέσει ως στόχο να διατηρήσει το αήττητο σερί της στη διοργάνωση, συνεχίζοντας την επιτυχημένη της πορεία.

Μια νίκη απόψε θα σήμαινε τέσσερις νίκες σε ισάριθμους αγώνες, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση της στην κατάταξη του EuroCup. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 21:00 ώρα Ελλάδος, με τους φιλάθλους να αναμένεται να δημιουργήσουν μια μοναδική ατμόσφαιρα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta