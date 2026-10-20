Ο ΠΑΟΚ «έσπασε» το αήττητο του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Πανιωνίου με σκορ 11-7 στη Νέα Σμύρνη, στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Water Polo League ανδρών. Με αυτή τη νίκη, οι «ασπρόμαυροι» έσπασαν το αήττητο σερί του Πανιωνίου, ο οποίος μέχρι πρότινος διατηρούσε το απόλυτο νικών στο πρωτάθλημα μαζί με τον Ολυμπιακό. Η φοβερή άμυνα του ΠΑΟΚ και οι μεγάλες αποκρούσεις του τερματοφύλακα Ξενοφώντα Σιορδίλη αποτέλεσαν τα βασικά όπλα για την επικράτηση της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Η εξέλιξη του αγώνα: Το προβάδισμα του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση, παίρνοντας προβάδισμα 2-0 στα πρώτα τρία λεπτά. Ο Πανιώνιος κατάφερε να μειώσει σε 2-1 με τον Λάζιτς, όμως οι «ασπρόμαυροι» διατήρησαν χαμηλά το σκοράρισμα των αντιπάλων τους, χάρη στις εξαιρετικές αποκρούσεις του Ξενοφώντα Σιορδίλη. Έτσι, το πρώτο οκτάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον ΠΑΟΚ να προηγείται με 3-1.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, η ομάδα του Θανάση Πλατανίτη συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, αυξάνοντας τη διαφορά του σκορ σε 6-1. Ο Πανιώνιος χρειάστηκε να περάσουν κάτι παραπάνω από 12 αγωνιστικά λεπτά για να βρει δεύτερο γκολ, σκοράροντας ξανά με τον Λάζιτς και μειώνοντας σε 6-2. Αυτό ήταν και το σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο μισό του αγώνα.

Η άμυνα ως κλειδί της επικράτησης

Στο τρίτο οκτάλεπτο, ο ΠΑΟΚ, έχοντας ως βασικό όπλο την άμυνά του, επιδίωξε να τελειώσει την αναμέτρηση όσο το δυνατόν συντομότερα. Ο Πανιώνιος δυσκολευόταν να βρει λύσεις στην επίθεση, με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να φτάσει τη διαφορά στα πέντε τέρματα, προηγούμενος με 9-4. Παρόλο που ο Πανιώνιος βελτιώθηκε σταδιακά στην επίθεσή του, δεν κατάφερε να μειώσει σημαντικά τη διαφορά σε αυτό το σημείο του αγώνα.

Η προσπάθεια ανατροπής και το τελικό σκορ

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, ο Πανιώνιος προσπάθησε να απειλήσει και να ξαναμπεί στον αγώνα, μειώνοντας αρχικά σε 9-6. Ο Αλέξανδρος Γούνας με εύστοχο πέναλτι πλησίασε ακόμα περισσότερο, φέρνοντας τη διαφορά στα δύο τέρματα και κάνοντας την ανατροπή ένα πιθανό σενάριο. Ωστόσο, ο Μάριν Ντέλιτς έδωσε ανάσα στον ΠΑΟΚ, σημειώνοντας δύο γκολ, διαμορφώνοντας το 11-7 και ουσιαστικά τελειώνοντας την αναμέτρηση υπέρ της ομάδας του.

Οι συνθέσεις και οι σκόρερ των ομάδων

Για τον Πανιώνιο, υπό τις οδηγίες του Χατζηθεοδώρου, αγωνίστηκαν οι Ριστίσεβιτς, Μπουζαλάς, Κ. Μπιτσάκος (1 γκολ), Σ. Καρατζάς, Τσολακούδης (1 γκολ), Γούβης, Γραμματικός, Α. Μπιτσάκος, Λάζιτς (2 γκολ), Γούνας (2 γκολ), Κουκουνάς, Καπετανάκης, Παρτσόγλου, Ο. Καρατζάς (1 γκολ) και Αλμπέρτης.

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ, με προπονητή τον Πλατανίτη, έπαιξαν οι Βεκρής, Π. Προσινικλής (2 γκολ), Μπιτσάκος (1 γκολ), Ν. Προσινικλής, Δερβίσης, Μπόμπος, Ντέλιτς (5 γκολ), Κολόμβος, Φαν ντερ Βάιντεν (1 γκολ), Λυκούδης (2 γκολ), Σιορδίλης, Τάτσης και Καραλής.

Το τέλος του αήττητου σερί

Η νίκη του ΠΑΟΚ στη Νέα Σμύρνη είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς έβαλε τέλος στο αήττητο σερί του Πανιωνίου. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης διατηρούσε μέχρι αυτή την αναμέτρηση το απόλυτο νικών στη Water Polo League ανδρών, όντας μαζί με τον Ολυμπιακό οι μοναδικές ομάδες χωρίς ήττα. Η επικράτηση των «ασπρόμαυρων» αποτελεί ένα σημαντικό αποτέλεσμα στην πορεία του πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta