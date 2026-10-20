Ο Νίκος Χουγκάζ μίλησε για την κατάσταση του ΠΑΟΚ και την επιστροφή του

Ο διεθνής φόργουορντ του ΠΑΟΚ, Νίκος Χουγκάζ, παραχώρησε δηλώσεις σχετικά με την προσωπική του αγωνιστική κατάσταση, καθώς και την εικόνα της ομάδας του, ενόψει της επικείμενης αναμέτρησης με την Ουλμ. Το παιχνίδι, το οποίο είναι προγραμματισμένο για αύριο, 21 Οκτωβρίου, στις 20:00, αποτελεί μέρος των υποχρεώσεων του ΠΑΟΚ και αναμένεται να έχει ιδιαίτερη σημασία για την πορεία του.

Ο Χουγκάζ, έχοντας επιστρέψει στην ενεργό δράση, μίλησε αναλυτικά για την πορεία της αποκατάστασής του και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο «Δικέφαλος του Βορρά» απέναντι στον επόμενο αντίπαλό του.

Η επιστροφή του Νίκου Χουγκάζ μετά τον τραυματισμό

Ο Νίκος Χουγκάζ έχει πλέον επανέλθει πλήρως μετά τον μυϊκό τραυματισμό που τον είχε ταλαιπωρήσει. Ο συγκεκριμένος τραυματισμός είχε συμβεί κατά τη διάρκεια του ημιτελικού του Super Cup, όπου ο ΠΑΟΚ είχε αναμετρηθεί με τον Παναθηναϊκό, κρατώντας τον φόργουορντ εκτός αγωνιστικών χώρων για ένα διάστημα.

Στις δηλώσεις του, ο Χουγκάζ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υποστήριξη που λαμβάνει. «Μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με την εβδομάδα, νιώθω την εμπιστοσύνη του προπονητή και όλων των παιδιών μέσα στο γήπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε δε ότι καταβάλλει καθημερινά μία σημαντική προσπάθεια, με απώτερο σκοπό να επανέλθει στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική του κατάσταση και να βρει ξανά τον καλό του εαυτό στο παρκέ.

Η αναμέτρηση με την Ουλμ και τα χαρακτηριστικά του αντιπάλου

Αναφερόμενος στην αυριανή αναμέτρηση, ο Νίκος Χουγκάζ ανέλυσε τα κύρια χαρακτηριστικά της Ουλμ, του επόμενου αντιπάλου του ΠΑΟΚ. Υπογράμμισε ότι η Ουλμ είναι μια ιδιαίτερα νεανική ομάδα, ένα στοιχείο που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο παιχνιδιού της.

Το νεανικό αυτό προφίλ, όπως εξήγησε ο φόργουορντ, επιτρέπει στην Ουλμ να αναπτύσσει ένα πολύ γρήγορο παιχνίδι, τρέχοντας συνεχώς και ασταμάτητα στο γήπεδο. Η γερμανική ομάδα επιδιώκει να μετατρέψει αυτή την ταχύτητα και την ενέργειά της σε σημαντικό πλεονέκτημα, με στόχο να επηρεάσει και να διαταράξει τον ρυθμό της αντίπαλης ομάδας, προσπαθώντας να επιβάλει το δικό της τέμπο στον αγώνα.

Ο Χουγκάζ επανέλαβε την ανάλυσή του για την Ουλμ, τονίζοντας ότι η επιθετική της παραγωγικότητα συνδέεται άμεσα με την ικανότητά της να τρέχει. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις αμυντικές αδυναμίες της, οι οποίες μπορούν να εκμεταλλευτούν από τον ΠΑΟΚ, εφόσον η ελληνική ομάδα καταφέρει να περιορίσει το γρήγορο παιχνίδι του αντιπάλου.

Η στρατηγική του ΠΑΟΚ απέναντι στην Ουλμ

Σε ό,τι αφορά την τακτική προσέγγιση του ΠΑΟΚ για τον αγώνα, ο Νίκος Χουγκάζ τόνισε την ανάγκη να μην επιτρέψουν οι παίκτες του «Δικεφάλου» στην Ουλμ να εφαρμόσει το δικό της παιχνίδι. «Πρέπει να μην τους αφήσουμε να παίξουν το παιχνίδι τους», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη σημασία του ελέγχου του ρυθμού.

Ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι να ελέγξει την ταχύτητα του αντιπάλου. «Θα προσπαθήσουμε να το ελέγξουμε αυτό, να τρέξουμε όποτε εμείς θέλουμε και όχι όποτε θέλουν εκείνοι», εξήγησε ο Χουγκάζ. Η ομάδα θέλει να βγει δυνατά από την αρχή της αναμέτρησης, να επιβάλει τον δικό της ρυθμό μέσα στο παιχνίδι και να μην αφήσει τους αντιπάλους να τρέξουν, περιορίζοντας έτσι την κύρια πηγή της επιθετικής τους δύναμης.

Η στρατηγική περιλαμβάνει την προσπάθεια για τον έλεγχο του τέμπο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Αυτό θα επιτρέψει στον ΠΑΟΚ να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες της Ουλμ και να επιβάλει το δικό του στιλ παιχνιδιού.

Η πρόοδος του ΠΑΟΚ και η έλλειψη σταθερότητας

Ο Νίκος Χουγκάζ αναφέρθηκε και στη γενικότερη πορεία της ομάδας του, τονίζοντας ότι ο ΠΑΟΚ καταγράφει συνεχή βήματα προόδου. «Παιχνίδι με παιχνίδι κάνουμε βήματα», δήλωσε, υποδεικνύοντας μια σταθερή βελτίωση στην απόδοση του συνόλου.

Παράλληλα, αναγνώρισε ένα ζήτημα που έχει επισημανθεί και από άλλους, όπως ο Τρινκιέρι και ο Φόστερ: την έλλειψη διάρκειας στα καλά διαστήματα του ΠΑΟΚ μέσα στον αγώνα. «Νομίζω είναι φυσιολογικό αυτό που είπαν και οι δύο, ότι δεν έχουμε διάρκεια στα καλά μας διαστήματα μέσα στο παιχνίδι», ανέφερε ο Χουγκάζ.

Ωστόσο, παρά αυτή την αδυναμία στην σταθερότητα, ο ΠΑΟΚ βρίσκει τον τρόπο να κερδίζει τα παιχνίδια, κάτι που καταδεικνύει την μαχητικότητα και την αποτελεσματικότητα της ομάδας σε κρίσιμες στιγμές. Ο φόργουορντ διαβεβαίωσε ότι το ζήτημα της διάρκειας δουλεύεται συστηματικά στις προπονήσεις, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι η ομάδα θα είναι σε καλό δρόμο στη συνέχεια των αγωνιστικών της υποχρεώσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta