Η μάχη Καραλή-Ντουπλάντις στη Ζυρίχη υποψήφια για τη «Στιγμή της Χρονιάς»

Μία από τις πιο εντυπωσιακές αναμετρήσεις της χρονιάς στον στίβο, αυτή μεταξύ του Έλληνα πρωταθλητή Εμμανουήλ Καραλή και του Σουηδού Αρμάντ Ντουπλάντις στο Diamond League της Ζυρίχης, έχει προταθεί από την World Athletics για το βραβείο «Moment of the Year». Η σπουδαία μάχη των δύο αθλητών, που διεξήχθη τον περασμένο Αύγουστο, ξεχώρισε ανάμεσα στις 18 κορυφαίες στιγμές που επέλεξε η παγκόσμια ομοσπονδία στίβου.

Η υποψηφιότητα για το «Moment of the Year»

Η World Athletics, η παγκόσμια ομοσπονδία στίβου, ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες για το βραβείο «Moment of the Year 2026». Το βραβείο αυτό έχει καθιερωθεί με σκοπό να τιμήσει την πιο αξιομνημόνευτη περίσταση της σεζόν, εκείνη που καταφέρνει να ξεπεράσει μια απλή αθλητική παράσταση και να προκαλέσει έντονη συγκίνηση και έμπνευση στους οπαδούς και τους θεατές του στίβου σε ολόκληρο τον κόσμο. Η αναμέτρηση του Εμμανουήλ Καραλή με τον Αρμάντ Ντουπλάντις στη Ζυρίχη συγκαταλέγεται στις 18 κορυφαίες στιγμές που επιλέχθηκαν για αυτή τη διάκριση.

Η παγκόσμια ομοσπονδία αναγνώρισε τη μοναδικότητα και την αγωνιστική αξία αυτής της «μάχης», η οποία προσέφερε στο κοινό του στίβου ένα θέαμα υψηλού επιπέδου. Η υποψηφιότητα αυτή αναδεικνύει τη σημασία των στιγμών που αφήνουν ανεξίτηλο το στίγμα τους στην ιστορία του αθλήματος, προσφέροντας παράλληλα κίνητρο και έμπνευση για τους αθλητές και τους φιλάθλους.

Η επική αναμέτρηση στη Ζυρίχη

Ο αγώνας που διεξήχθη τον περασμένο Αύγουστο, στο πλαίσιο του Diamond League της Ζυρίχης, χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως «αγώνας του αιώνα» για το αγώνισμα του επί κοντώ. Σε αυτή την αναμέτρηση, ο Αρμάντ Ντουπλάντις κατάφερε να επικρατήσει, πραγματοποιώντας άλμα στα 6.25 μέτρα. Ωστόσο, ο Εμμανουήλ Καραλής δεν έμεινε πίσω, καθώς πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση, σημειώνοντας πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ με άλμα στα 6.20 μέτρα.

Η ένταση και η αγωνία κορυφώθηκαν όταν και οι δύο άλτες, τόσο ο «Μανόλο» Καραλής όσο και ο «Μόντο» Ντουπλάντις, επιχείρησαν προσπάθειες στα 6.32 μέτρα. Αυτές οι προσπάθειες είχαν ως στόχο την κατάρριψη του παγκόσμιου ρεκόρ, γεγονός που αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο του ανταγωνισμού και την επιθυμία των αθλητών να ξεπεράσουν τα όρια. Η συγκεκριμένη στιγμή θεωρείται μία από τις πιο συναρπαστικές στην ιστορία του επί κοντώ.

Διαδικασία ψηφοφορίας και ανακοίνωση νικητή

Η World Athletics έχει ανοίξει τη διαδικασία ψηφοφορίας για τους φίλους του στίβου, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην ανάδειξη της «Στιγμής της Χρονιάς». Η ψηφοφορία διεξάγεται μέσω της επίσημης εφαρμογής της World Athletics, επιτρέποντας στο κοινό να εκφράσει την προτίμησή του για την πιο αξιομνημόνευτη στιγμή της σεζόν. Η διαδικασία υποβολής ψήφου θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 26 Οκτωβρίου.

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας του κοινού, θα καθοριστεί μια λίστα με τους φιναλίστ του βραβείου. Οι φιναλίστ αυτοί θα ανακοινωθούν επίσημα στις 3 Νοεμβρίου. Από αυτή τη λίστα, μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων του παγκόσμιου στίβου θα αναλάβει την επιβεβαίωση του πρώτου νικητή. Η τελική ανακοίνωση του νικητή θα πραγματοποιηθεί στα παγκόσμια βραβεία στίβου, τα οποία θα διεξαχθούν στο Μονακό στις 29 Νοεμβρίου.

Άλλοι υποψήφιοι για το βραβείο

Πέρα από τη μάχη των Εμμανουήλ Καραλή και Αρμάντ Ντουπλάντις, η λίστα των υποψηφιοτήτων για το βραβείο «Moment of the Year» περιλαμβάνει και άλλες κορυφαίες στιγμές από τον κόσμο του στίβου. Ενδεικτικά, μεταξύ των υποψηφίων συγκαταλέγεται ο Άλισον Ντο Σάντος, ο οποίος πραγματοποίησε ένα παγκόσμιο ρεκόρ στη Ζυρίχη. Επίσης, υποψήφιος είναι ο Τζος Κερ, ο οποίος κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ μιλίου σε αγώνα που διεξήχθη στο Λονδίνο.

Στη λίστα των υποψηφίων περιλαμβάνονται επίσης το παγκόσμιο ρεκόρ του Σιμόν Εχάμερ, το οποίο σημειώθηκε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν, καθώς και το παγκόσμιο ρεκόρ του Τζέικομπ Θαρπ στα 110 μέτρα μετ' εμποδίων, το οποίο επιτεύχθηκε στα ημιτελικά του NCAA. Αυτές οι επιδόσεις αναδεικνύουν το υψηλό επίπεδο και τις συγκλονιστικές στιγμές που προσέφερε ο στίβος κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta