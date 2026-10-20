Η Λάτσιο παραδέχθηκε το λάθος της με τον Χρήστο Μανδά

Ο τεχνικός διευθυντής της Λάτσιο, Άντζελο Μαριάνι Φαμπιάνι, προχώρησε σε δημόσια παραδοχή σχετικά με την περσινή απόφαση να παραχωρηθεί ο Έλληνας τερματοφύλακας Χρήστος Μανδάς ως δανεικός στην Μπόρνμουθ. Ο Φαμπιάνι αναγνώρισε ότι η συγκεκριμένη κίνηση ήταν εσφαλμένη, ειδικά υπό το πρίσμα των εντυπωσιακών εμφανίσεων του Μανδά τη φετινή σεζόν. Ο 25χρονος κίπερ έχει αναδειχθεί σε απόλυτο πρωταγωνιστή για τον ιταλικό σύλλογο, με την αξία του να αναγνωρίζεται πλέον από τους ανθρώπους της ομάδας.

Η παραδοχή του τεχνικού διευθυντή της Λάτσιο

Ο Άντζελο Μαριάνι Φαμπιάνι, ο οποίος κατέχει τη θέση του τεχνικού διευθυντή στη Λάτσιο, παραδέχθηκε ανοιχτά πως η απόφαση να δοθεί ο Χρήστος Μανδάς δανεικός την περσινή περίοδο ήταν εσφαλμένη. Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις του ανέφερε: «Πέρυσι έκανα το λάθος να τον στείλω στο εξωτερικό». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την αναγνώριση του λάθους εκ μέρους της διοίκησης του συλλόγου, καθώς ο Έλληνας τερματοφύλακας δεν αγωνίστηκε καθόλου στην Μπόρνμουθ κατά τη διάρκεια του δανεισμού του.

Ο Φαμπιάνι εξήγησε πως η παραχώρηση του Έλληνα τερματοφύλακα έγινε έπειτα από επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή και των εκπροσώπων του. Όπως ανέφερε, οι εκπρόσωποι αναζητούσαν περισσότερο χρόνο συμμετοχής για τον Μανδά στο εξωτερικό, οδηγώντας στην απόφαση του δανεισμού στην ομάδα της Premier League. Ο τεχνικός διευθυντής της Λάτσιο παραδέχθηκε την λάθος απόφασή του να τον στείλει στο εξωτερικό.

Η πορεία του Μανδά και η άδικη μεταχείριση

Ο Χρήστος Μανδάς, ο οποίος προηγουμένως αγωνιζόταν στον ΟΦΗ, είχε βιώσει άδικη μεταχείριση τα τελευταία χρόνια εντός του ιταλικού συλλόγου. Αυτή η κατάσταση τον οδήγησε στο να αιτηθεί μεταγραφή την περσινή σεζόν, αναζητώντας νέες προκλήσεις και ευκαιρίες για αγωνιστική παρουσία, καθώς επιθυμούσε περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Η επιθυμία του Μανδά για αλλαγή περιβάλλοντος και η αναζήτηση χρόνου συμμετοχής ήταν καθοριστικές στην απόφαση του δανεισμού του στην Μπόρνμουθ. Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, η μετακίνηση αυτή δεν απέφερε τους αναμενόμενους καρπούς, καθώς ο Έλληνας κίπερ δεν αγωνίστηκε καθόλου κατά τη διάρκεια του δανεισμού του στην αγγλική ομάδα, γεγονός που επιβεβαιώνει την λάθος εκτίμηση της περσινής αποχώρησης.

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις τη φετινή σεζόν

Τη φετινή αγωνιστική περίοδο, ο Χρήστος Μανδάς έχει αναδειχθεί σε έναν από τους βασικούς πυλώνες της Λάτσιο, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις. Ο 25χρονος κίπερ έχει οδηγήσει την ομάδα στην κορυφή της βαθμολογίας, μαζί με την Ίντερ, χάρη στην σταθερότητα και την αποτελεσματικότητά του κάτω από τα δοκάρια. Η εντυπωσιακή του φόρμα τον έχει καταστήσει απόλυτο πρωταγωνιστή για τον ιταλικό σύλλογο.

Συνολικά, ο Μανδάς έχει δεχθεί μόλις έξι γκολ σε οκτώ αναμετρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των αγώνων Κυπέλλου, όπου δέχθηκε δύο τέρματα. Η εντυπωσιακή του φόρμα επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι έχει διατηρήσει ανέπαφη την εστία του (clean sheet) σε τέσσερις από τις οκτώ συμμετοχές του σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, αποδεικνύοντας πως βρίσκεται σε εντυπωσιακή αγωνιστική κατάσταση.

Η αναγνώριση της αξίας του Έλληνα τερματοφύλακα

Ο τεχνικός διευθυντής της Λάτσιο, Άντζελο Μαριάνι Φαμπιάνι, εξέφρασε την πεποίθησή του για την έμφυτη αξία του Μανδά, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει πόσο κόστισε η απόκτησή του, τα ποσά και όλα αυτά… Κατά τη γνώμη μου, αυτός γεννήθηκε και μεγάλωσε ήδη μεγάλος». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την πίστη του Φαμπιάνι στο ταλέντο και την ωριμότητα του Έλληνα τερματοφύλακα, αναγνωρίζοντας πλέον την αξία του.

Ο Χρήστος Μανδάς αποτελεί πλέον αναπόσπαστο στέλεχος της βασικής ενδεκάδας της Λάτσιο. Η παρουσία του στην ομάδα και οι συνεχώς βελτιούμενες επιδόσεις του αποδεικνύουν την εντυπωσιακή φόρμα στην οποία βρίσκεται, δικαιώνοντας την επιμονή του και ανατρέποντας τις αρχικές εκτιμήσεις. Οι άνθρωποι του ιταλικού συλλόγου αναγνωρίζουν πλέον την αξία του, μετά την άδικη μεταχείρισή του τα τελευταία χρόνια.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta