Τρινκιέρι: «Πληρώνομαι για να μην είμαι ικανοποιημένος» ενόψει Ουλμ

Ο Αντρέα Τρινκιέρι, προπονητής του ΠΑΟΚ, παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης της ομάδας του με την Ουλμ, η οποία θα διεξαχθεί την 21η Οκτωβρίου στις 20:00 στο «PAOK Sports Arena» για την 4η αγωνιστική του Eurocup. Ο «Δικέφαλος» στοχεύει στην επιστροφή στις νίκες, μετά την ήττα που υπέστη στη Λιθουανία από την Λιετκάμπελις. Ο Ιταλός τεχνικός αναφέρθηκε εκτενώς στον τρόπο παιχνιδιού του γερμανικού συλλόγου, στην προσμονή του για την παρουσία του κόσμου, αλλά και στη φιλοσοφία του σχετικά με την ικανοποίηση και την εξέλιξη της ομάδας.

Η ανάλυση της Ουλμ και οι στόχοι του ΠΑΟΚ

Ο Αντρέα Τρινκιέρι δήλωσε πως γνωρίζει πολύ καλά τον τρόπο παιχνιδιού της Ουλμ, έχοντας παρακολουθήσει πολλά από τα παιχνίδια της. Χαρακτήρισε την αντίπαλο ως μία πολύ ταλαντούχα, φρέσκια και αθλητική ομάδα. Όπως ανέφερε, η Ουλμ θα προσπαθήσει να παίξει γρήγορα, να εκτελέσει τις επιθέσεις της σε λιγότερο από 14 δευτερόλεπτα και να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ υπογράμμισε ότι η γερμανική ομάδα διαθέτει αθλητικούς και ψηλούς γκαρντ. Για τον ΠΑΟΚ, το πιο σημαντικό στοιχείο θα είναι τα ριμπάουντ. Ο Τρινκιέρι τόνισε ότι εάν η ομάδα του καταφέρει να περιορίσει τις ευκαιρίες της Ουλμ, αυτό θα τη βοηθήσει σημαντικά να παραμείνει μέσα στο παιχνίδι. Επίσης, σημείωσε ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να επιβάλει το δικό του παιχνίδι και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, καθώς δεν υποτιμά καμία ομάδα και η συγκέντρωση πρέπει να βρίσκεται αποκλειστικά σε αυτή την αναμέτρηση.

Η προσμονή για την επιστροφή στην έδρα

Ο Αντρέα Τρινκιέρι εξέπληξε την έντονη επιθυμία του να αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ μπροστά στους φιλάθλους του. «Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν χθες», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στο γεγονός ότι η προετοιμασία της ομάδας ξεκίνησε στα μέσα Αυγούστου, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει παίξει ουσιαστικά μόνο μία φορά μπροστά στον κόσμο του.

Ο Ιταλός τεχνικός ανέφερε ότι η απουσία των φιλάθλων λείπει όχι μόνο σε εκείνον, αλλά και στους παίκτες και σε ολόκληρη την ομάδα. Εξήγησε πως όλο αυτό το διάστημα ο ΠΑΟΚ αγωνιζόταν συνεχώς εκτός έδρας, κάτι που οφείλεται στον τρόπο διαμόρφωσης του προγράμματος. Συνολικά, ο ΠΑΟΚ έχει παίξει μόλις δύο φορές στο γήπεδό του, με τη μία από αυτές να είναι χωρίς κόσμο. Ως εκ τούτου, υπάρχει μεγάλη ανυπομονησία για τον αγώνα μπροστά στους φιλάθλους.

Η φιλοσοφία της μη ικανοποίησης

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν είναι ικανοποιημένος από την πορεία της ομάδας του μέχρι στιγμής, ο Τρινκιέρι εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τη λέξη «κανονικότητα». «Πρώτα απ’ όλα, χρησιμοποιήσατε μια λέξη που απεχθάνομαι, χωρίς φυσικά να το γνωρίζετε. Τη λέξη “κανονικότητα”. Για μένα το φυσιολογικό ισοδυναμεί με το μέσο όρο», δήλωσε ο προπονητής.

Ο Τρινκιέρι τόνισε ότι δεν επιθυμεί να βρίσκεται στον μέσο όρο, ούτε οι παίκτες του, ούτε η ομάδα του. Ανέφερε πως η ομάδα βρίσκεται ακριβώς στο σημείο που περίμενε, αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν είναι ικανοποιημένος, καθώς δεν είναι ποτέ. «Πληρώνομαι για να μην είμαι ικανοποιημένος, για να πιέζω καθημερινά ώστε να μετατρέψουμε κάτι συνηθισμένο σε κάτι ξεχωριστό», υπογράμμισε ο Ιταλός τεχνικός, δίνοντας το στίγμα της φιλοσοφίας του.

Συνεχής εξέλιξη και στόχοι βελτίωσης

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ πρόσθεσε ότι ίσως η ομάδα χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο από αυτόν που αρχικά υπολόγιζε για να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο. Ωστόσο, πιστεύει ότι παιχνίδι με το παιχνίδι οι παίκτες μαθαίνουν πώς να γίνονται καλύτεροι. Ο Τρινκιέρι έχει την αίσθηση ότι η εξέλιξη της ομάδας είναι μια ιστορία που δεν τελειώνει ποτέ, κάτι που θεωρεί θετικό.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι εκτίμησε ότι ακόμα και τον Ιανουάριο θα υπάρχουν πράγματα προς βελτίωση. Αυτό, όμως, όπως διευκρίνισε, δεν σημαίνει ότι η ομάδα δεν θα είναι ανταγωνιστική, ότι δεν θα προσπαθεί να παίξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να κερδίσει κάθε παιχνίδι. Ο Ιταλός τεχνικός ζήτησε περισσότερη σταθερότητα και συνέπεια σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού της ομάδας του.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta