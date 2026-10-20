Η Σπάρτα Πράγας δεν θα προπονηθεί στο «Καραϊσκάκης» ενόψει Ολυμπιακού

Σε ρυθμούς αγώνα με τον Ολυμπιακό κινείται τις τελευταίες ημέρες η Σπάρτα Πράγας, ενόψει της αναμέτρησης της Πέμπτης για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Η τσέχικη ομάδα έχει προγραμματιστεί να αντιμετωπίσει τους Πειραιώτες στις 22:00 στο «Γ. Καραϊσκάκης». Παράλληλα, περίπου 700 φίλαθλοι της Σπάρτα αναμένεται να δώσουν το «παρών» στο φαληρικό γήπεδο, έχοντας οργανώσει επίσημα την εκδρομή τους στην Ελλάδα.

Ο αγώνας του Europa League

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Σπάρτα Πράγας την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, σε έναν αγώνα για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 22:00 το βράδυ, με τις δύο ομάδες να αγωνίζονται για τους βαθμούς της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στην έδρα των «ερυθρολεύκων», το γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης» στο Φάληρο. Οι δύο σύλλογοι προετοιμάζονται για τον αγώνα, με την τσέχικη ομάδα να έχει ήδη κινητοποιηθεί για την άφιξή της στην Ελλάδα.

Η απόφαση για την προπόνηση στο «Καραϊσκάκης»

Ένα από τα στοιχεία που προκύπτουν στην προετοιμασία της Σπάρτα Πράγας είναι η απόφασή της να μην πραγματοποιήσει προπόνηση στο «Γ. Καραϊσκάκης» πριν από τον αγώνα. Αυτή η πρακτική, δηλαδή η προπόνηση στην έδρα του αντιπάλου την παραμονή του αγώνα, συνηθίζεται πριν από τους ευρωπαϊκούς αγώνες.

Ωστόσο, βάσει των όσων αναφέρονται, το σύνολο του προπονητή Μπράιαν Πρίσκε δεν προτίθεται να ακολουθήσει αυτή την παράδοση. Η τσέχικη ομάδα επιλέγει να μην προπονηθεί στο φαληρικό γήπεδο πριν την αναμέτρηση με τους Πειραιώτες.

Η παρουσία των φιλάθλων της Σπάρτα

Παρά την απόφαση για την προπόνηση, η Σπάρτα Πράγας δεν θα είναι μόνη της στην Ελλάδα. Εκτιμάται ότι περίπου 700 φίλαθλοι της τσέχικης ομάδας θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν τον αγώνα και να ενισχύσουν την προσπάθεια της ομάδας τους.

Ο σύλλογος έχει οργανώσει επίσημα εκδρομή για τους φιλάθλους του, προκειμένου να διευκολύνει τη μετακίνησή τους στην Ελλάδα ενόψει του αγώνα. Η παρουσία τους αναμένεται να δώσει έναν ξεχωριστό τόνο στην ατμόσφαιρα του φαληρικού γηπέδου.

Η πορεία της Σπάρτα Πράγας στις διοργανώσεις

Η Σπάρτα Πράγας ταξιδεύει στην Ελλάδα με στόχο το δεύτερο τρίποντο στη διοργάνωση του Europa League. Μέχρι στιγμής, η τσέχικη ομάδα μετράει μία νίκη και μία ισοπαλία στους προηγούμενους αγώνες της στη φάση των ομίλων.

Πιο συγκεκριμένα, η Σπάρτα επικράτησε της Αραράτ με σκορ 1-4, ενώ αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Λιλστρομ. Αυτά τα αποτελέσματα συνιστούν την έως τώρα πορεία της στη διοργάνωση.

Στο εγχώριο πρωτάθλημα της Τσεχίας, η ομάδα του Μπράιαν Πρίσκε προέρχεται από νίκη. Επικράτησε της Παρντούμπιτσε με 2-0 για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος της χώρας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta