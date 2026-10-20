Θρήνος για τον 17χρονο ποδοσφαιριστή Γιώργο Λυμπέρη

Το ελληνικό ποδόσφαιρο βυθίστηκε στο πένθος με την απώλεια του 17χρονου ποδοσφαιριστή Γιώργου Λυμπέρη. Ο νεαρός άφησε την τελευταία του πνοή μετά από 16 ημέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου είχε διακομιστεί έπειτα από ανακοπή καρδιάς.

Ο Γιώργος Λυμπέρης ανήκε στον Ηλυσιακό και αγωνιζόταν ως δανεικός στον ΠΑΣ Γαλάτσι. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά θλίψη στις ομάδες που τον φιλοξένησαν, καθώς και στην οικογένεια του Πανιωνίου, από τις υποδομές του οποίου είχε ξεκινήσει την ποδοσφαιρική του πορεία.

Το χρονικό της ανακοπής

Στις 4 Οκτωβρίου, ο νεαρός ποδοσφαιριστής είχε αγωνιστεί βασικός στον αγώνα της ομάδας του με τον Νεοπεντελικό. Στο ημίχρονο του αγώνα, ο Λυμπέρης ζήτησε αλλαγή.

Αργότερα, στο σπίτι του, υπέστη ανακοπή καρδιάς και διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών για αρκετές ημέρες, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί.

Συλλυπητήρια από τις ομάδες

Ο ΠΑΣ Γαλάτσι εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει: «Βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να αποχαιρετήσουμε τον Γιώργο μας. Ένα νέο παιδί, μόλις 17 ετών, που από το περασμένο καλοκαίρι έγινε μέλος της οικογένειας μας. Μέσα σε λίγους μήνες ο Γιώργος έγινε ένας από εμάς. Όπως κέρδισε την θέση του στην 11αδα μας κέρδισε και μία μοναδική θέση στην καρδιά μας από την πρώτη κιόλας στιγμή. Η απουσία του αφήνει πίσω της ένα ανθρώπινο κενό που δεν θα μπορέσει να αναπληρωθεί ποτέ. Μπροστά σε μια τέτοια απώλεια τα λόγια είναι φτωχά. Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένεια και στους ανθρώπους που τον αγάπησαν. Τους ευχόμαστε ολόψυχα, δύναμη και κουράγιο για να αντιμετωπίσουν την απώλεια. Γιώργο δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Θα είσαι πάντα ένας από εμάς. Καλό ταξίδι. Οι συμπαίκτες σου, οι προπονητές σου και το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Α.Σ. Γαλάτσι».

Από την πλευρά του, ο Ηλυσιακός δήλωσε: «Καλό ταξίδι, Γιώργο… Η οικογένεια του Ηλυσιακού αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Γιώργο, ένα νέο παιδί μόλις 17 ετών, που αγωνίστηκε με τη φανέλα της ομάδας μας και στη συνέχεια παραχωρήθηκε ως δανεικός στον Π.Α.Σ. Γαλάτσι. Είναι δύσκολο να βρεις λόγια μπροστά σε μια τόσο άδικη απώλεια, όταν μια ζωή γεμάτη όνειρα και προοπτικές χάνεται τόσο νωρίς. Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του, καθώς και στην οικογένεια του Π.Α.Σ. Γαλάτσι, που βιώνει αυτή τη μεγάλη απώλεια. Καλό ταξίδι, Γιώργο. Θα σε θυμόμαστε πάντα. Τα θερμά μας συλλυπητήρια».

Ο Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. εξέφρασε επίσης τη θλίψη του: «Η οικογένεια του Πανιωνίου Γ.Σ. Σμύρνης εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για τον άδικο και αναπάντεχο χαμό του ποδοσφαιριστή Γιώργου Λυμπέρη σε ηλικία μόλις 17 ετών. Ο Γιώργος ήταν μέλος του τμήματος Κ17 της Ακαδημίας μας κατά την περσινή αγωνιστική περίοδο. Οι σκέψεις μας αυτές τις δύσκολες στιγμές βρίσκονται στην οικογένειά του. Θερμά συλλυπητήρια».

Τέλος, το σωματείο του Νεοπεντελικού εξέφρασε «τη βαθιά θλίψη του και τα θερμά συλλυπητήρια προς την οικογένεια του εκλιπόντος νεαρού ποδοσφαιριστή της ομάδας του ΠΑΣ Γαλατσίου Γιώργου».

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr