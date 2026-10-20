Δύο νεαροί Έλληνες πρωταθλητές Ευρώπης σε μοτοσυκλέτα και αυτοκίνητο

Δύο νεαροί Έλληνες οδηγοί, ο Κωνσταντίνος Καπούνταλης και ο Βασίλης Ηλιόπουλος, αναδείχθηκαν πρωταθλητές Ευρώπης στους αντίστοιχους αγώνες τους, φέρνοντας σημαντικές διακρίσεις στον ελληνικό μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ο Κωνσταντίνος Καπούνταλης κατέκτησε δύο τίτλους στην κατηγορία μοτοσυκλέτας, ενώ ο Βασίλης Ηλιόπουλος στέφθηκε πρωταθλητής σε αγώνες αυτοκινήτου, ολοκληρώνοντας μια απαιτητική αγωνιστική χρονιά με επιτυχία.

Οι θρίαμβοι του Κωνσταντίνου Καπούνταλη στις μοτοσυκλέτες

Ο Κωνσταντίνος Καπούνταλης συμμετείχε φέτος στο Alpe Adria R7 International CUP, στην κατηγορία Sport Bike / R7 CUP, οδηγώντας τη νέα Yamaha R7. Με τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις κατάφερε να εξασφαλίσει και τους δύο τίτλους που διεκδικούσε, αναδεικνυόμενος πρωταθλητής στο Junior Sportbike Championship και στο European BMU R7 CUP.

Συνολικά, ο νεαρός Έλληνας οδηγός σημείωσε πέντε παρουσίες στο βάθρο και δύο νίκες σε οκτώ αγώνες, κατακτώντας τον τίτλο στην πρώτη του μόλις σεζόν στον θεσμό. Η επιτυχία αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στην αγωνιστική του πορεία.

Η κυριαρχία στον τελευταίο αγώνα και οι δηλώσεις του

Στον τελευταίο αγώνα του Alpe Adria για το 2026, ο οποίος διεξήχθη στην πίστα A1 Motor Park της Βουλγαρίας, ο Κωνσταντίνος Καπούνταλης ξεκίνησε από την Pole Position τόσο στον αγώνα του Σαββάτου όσο και στον δεύτερο αγώνα της Κυριακής. Κατά τη διάρκεια των αγώνων, έλεγξε τον ρυθμό, διατηρώντας περίπου ένα δευτερόλεπτο διαφορά από τον δεύτερο αναβάτη.

Τερμάτισε στην πρώτη θέση της κατηγορίας του με σημαντική διαφορά, ενώ κατέλαβε τη δεύτερη θέση στη γενική κατάταξη. Μετά την επιτυχία του, ο Καπούνταλης δήλωσε: «Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για εμένα και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για το αποτέλεσμα και για όσα καταφέραμε μέσα στη χρονιά. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για τη συνεχή στήριξή της, όλους όσοι πιστεύουν σε εμένα, καθώς και τους χορηγούς και συνεργάτες μου που βρίσκονται δίπλα μου και συμβάλλουν στην αγωνιστική μου πορεία».

Ο ευρωπαϊκός τίτλος του Βασίλη Ηλιόπουλου

Ο Βασίλης Ηλιόπουλος εξασφάλισε τον ευρωπαϊκό τίτλο του με την κατάκτηση της τρίτης θέσης στον τελευταίο αγώνα της σεζόν, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία. Η φετινή αγωνιστική σεζόν του περιλάμβανε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα, με αγώνες σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Οι αγώνες διεξήχθησαν σε Λετονία, Λιθουανία, Γερμανία, Γαλλία, Ουγγαρία, Τσεχία, Ισπανία και Πορτογαλία. Το πρόγραμμα αυτό ήταν απαιτητικό τόσο σε αγωνιστικό επίπεδο όσο και σε προετοιμασία και μετακινήσεις, αναδεικνύοντας τη σταθερότητα και την προσήλωση του νεαρού οδηγού στον στόχο του.

Σταθερότητα και οικογενειακή στήριξη στην πορεία του Ηλιόπουλου

Ο Βασίλης Ηλιόπουλος, συνδυάζοντας το ταλέντο του με τη σωστή προετοιμασία και το πάθος του για τη νίκη, παρέμεινε ανταγωνιστικός μέχρι το φινάλε της σεζόν. Η προσήλωσή του στον στόχο και η σταθερή του απόδοση τον οδήγησαν στην πανάξια κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου.

Καθοριστικό στήριγμα στην προσπάθειά του υπήρξε η οικογένειά του, και ειδικότερα ο πατέρας του, Παναγιώτης. Ο ευρωπαϊκός τίτλος του Βασίλη Ηλιόπουλου αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για τον ελληνικό μηχανοκίνητο αθλητισμό και ένα ξεχωριστό ορόσημο στην πορεία ενός νεαρού οδηγού σε διεθνές επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Newsit