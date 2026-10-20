Παναγιώτης Καλαϊτζάκης: Οι προβλέψεις του για το NBA και το «δέος» για τον Ντουράντ

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ο 27χρονος φόργουορντ του Προμηθέα, ήταν ο σημερινός καλεσμένος στην εκπομπή Gazz Floor by Novibet. Με αφορμή την έναρξη του φετινού πρωταθλήματος του ΝΒΑ, ο Έλληνας παίκτης μοιράστηκε τις πολύτιμες εμπειρίες του από τη Λίγκα, ενώ προέβλεψε και τους πρωταγωνιστές της επερχόμενης σεζόν. Παράλληλα, δεν δίστασε να εκφράσει τις προσωπικές του αδυναμίες σε συγκεκριμένους σούπερ σταρ του παγκόσμιου μπάσκετ.

Η παρουσία του στο Gazz Floor

Η δημοσιογραφική ομάδα του Gazz Floor by Novibet υποδέχθηκε τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, προσφέροντάς του την ευκαιρία να μιλήσει για το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ στον κόσμο. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην έναρξη της φετινής σεζόν του ΝΒΑ, ένα γεγονός που απασχολεί έντονα τους φίλους του αθλήματος.

Ο Έλληνας φόργουορντ, ο οποίος αγωνίζεται με τη φανέλα του Προμηθέα, συμμετείχε ενεργά στη συζήτηση, προσφέροντας τη δική του οπτική γωνία. Η παρουσία του στην εκπομπή προσέφερε μια ενδιαφέρουσα προοπτική για το τι αναμένεται να συμβεί στα παρκέ της αντίπερα όχθης του Ατλαντικού.

Η εμπειρία του από το NBA

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης είχε επιλεγεί στο draft του 2021 από τους Ιντιάνα Πέισερς, μια εμπειρία που του χάρισε την ευκαιρία να βρεθεί στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο ίδιος μοιράστηκε λεπτομέρειες από αυτή τη σημαντική περίοδο της καριέρας του.

Περιέγραψε το πώς είναι να αγωνίζεσαι τόσο μαζί όσο και εναντίον σε μερικούς από τους μεγαλύτερους σούπερ σταρς του παγκόσμιου μπάσκετ. Η εμπειρία του αυτή του επέτρεψε να αποκτήσει μια μοναδική εικόνα για το επίπεδο και τις απαιτήσεις της Λίγκας, καθώς και για την ατμόσφαιρα που επικρατεί στα γήπεδα.

Εκτιμήσεις για τη φετινή σεζόν

Ο 27χρονος φόργουορντ δεν περιορίστηκε μόνο στην αναδρομή του παρελθόντος, αλλά έκανε και τις δικές του εκτιμήσεις για το πώς θα κυλήσει η φετινή σεζόν στο ΝΒΑ. Προέβλεψε ποιοι παίκτες και ποιες ομάδες θα πρωταγωνιστήσουν, δίνοντας το στίγμα του για τις εξελίξεις που αναμένονται.

Οι προβλέψεις του αφορούσαν τους παίκτες που θα ξεχωρίσουν και θα ηγηθούν των προσπαθειών των ομάδων τους. Οι εκτιμήσεις του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη δίνουν μια πρώτη γεύση για τους πιθανούς διεκδικητές του τίτλου και τους αθλητές που θα τραβήξουν τα βλέμματα με τις επιδόσεις τους.

Οι δηλώσεις για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ένα από τα θέματα που σχολίασε ο Έλληνας παίκτης του Προμηθέα ήταν η μετακίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο «Greek Freak» μετακινήθηκε από τους Μπακς στο Μαϊάμι, μια αλλαγή που έχει προκαλέσει συζητήσεις στον κόσμο του μπάσκετ.

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης χαρακτήρισε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ως έναν αθλητή που είναι γεννημένος νικητής. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιτυχία του Γιάννη είναι δεδομένη, ανεξάρτητα από την ομάδα στην οποία αγωνίζεται, υπογραμμίζοντας την ικανότητά του να φέρνει αποτελέσματα σε κάθε περιβάλλον.

Η «αδυναμία» του στον Κέβιν Ντουράντ

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης αναφέρθηκε και σε έναν παίκτη που αποτελεί τη δική του προσωπική αδυναμία. Αυτός ο παίκτης δεν είναι άλλος από τον Κέβιν Ντουράντ, έναν από τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ.

Ο Έλληνας φόργουορντ εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον Ντουράντ, αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη εκτίμηση που τρέφει για τις ικανότητές του στο παρκέ. Η αναφορά αυτή υπογραμμίζει την επίδραση που έχουν οι μεγάλοι αθλητές σε άλλους επαγγελματίες του χώρου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta