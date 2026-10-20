Έρικ Τεν Χαγκ: «Ο Κριστιάνο Ρονάλντο περπατούσε στις προπονήσεις και με απογοήτευσε»

Ο Έρικ Τεν Χαγκ, ο οποίος αποχώρησε από τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πριν από περίπου δύο χρόνια, παραχώρησε μια εκτενή συνέντευξη στο «Athletic». Στη συνέντευξη αυτή, ο Ολλανδός προπονητής αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της θητείας του στο αγγλικό πρωτάθλημα, εστιάζοντας ιδιαίτερα στη δύσκολη συνεργασία του με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά και σε ζητήματα μεταγραφών.

Η δύσκολη συνύπαρξη με τον Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Έρικ Τεν Χαγκ, ο οποίος σήμερα εργάζεται ως τεχνικός διευθυντής στην Τβέντε της πατρίδας του, ανέλαβε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον Ιούλιο του 2022. Η θητεία του στους «Κόκκινους Διαβόλους» διήρκεσε έως τις 28 Οκτωβρίου του 2024, όταν και απολύθηκε. Ωστόσο, η συνεργασία του με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ, Κριστιάνο Ρονάλντο, ήταν πολύ πιο σύντομη, καθώς διήρκεσε μόλις τέσσερις μήνες, από τον Ιούλιο έως τον Νοέμβριο του 2022, πριν την πρόωρη αποχώρηση του Ρονάλντο από το Όλντ Τράφορντ.

Ο Ολλανδός τεχνικός δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ο Κριστιάνο Ρονάλντο απογοήτευσε την ομάδα και απογοήτευσε εμένα επίσης επειδή είχαμε σχεδιάσει την ομάδα πάνω του». Πριν αναλάβει τη Γιουνάιτεντ, ο Τεν Χαγκ είχε ταξιδέψει στην Πορτογαλία για να συζητήσει με τον παίκτη τους στόχους του. Παρά τον σεβασμό του για τον Ρονάλντο, τον οποίο χαρακτήρισε ως έναν από τους καλύτερους στην ιστορία, ο Τεν Χαγκ τόνισε πως ως προπονητής έπρεπε να πάρει μια «δραστική» ή «ορθολογική» απόφαση.

«Δεν έτρεχε στις προπονήσεις»

Ένα από τα βασικά σημεία της κριτικής του Τεν Χαγκ αφορούσε την έλλειψη προσπάθειας του Κριστιάνο Ρονάλντο στις προπονήσεις. Όπως ανέφερε ο Ολλανδός, ο Πορτογάλος «δεν έτρεχε ούτε όταν είχε τη μπάλα στα πόδια ούτε χωρίς να έχει την κατοχή της μπάλας». Ο λόγος, σύμφωνα με τον Τεν Χαγκ, ήταν ότι ο Ρονάλντο «δεν ήθελε να προετοιμάζει τον εαυτό του» ή «δεν είχε προετοιμάσει σωστά τον εαυτό του».

Ο Τεν Χαγκ διευκρίνισε ότι η αντίληψη πως περίμενε από τον Ρονάλντο να κάνει πρέσινγκ ή ότι ο παίκτης εξαντλήθηκε από αυτό ήταν λανθασμένη. Απλώς, όπως είπε, «δεν μπορούσε» να το κάνει. Αυτή η έλλειψη φυσικής κατάστασης και διάθεσης για τρέξιμο είχε ως συνέπεια ο Ρονάλντο να μην μπορεί να βρεθεί στην κατάλληλη θέση μέσα στην περιοχή για να σκοράρει, παρά την επιθυμία των συμπαικτών του να τον φέρουν σε αυτές τις θέσεις.

Συμβουλές στους συμπαίκτες και η αποχώρηση

Ο πρώην προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποκάλυψε επίσης ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο έλεγε στους συμπαίκτες του να «φυλάνε τα πόδια τους στην προπόνηση». Ο Τεν Χαγκ δήλωσε ότι κατανοεί αυτή τη στάση όταν ένας παίκτης βρίσκεται σε κορυφαία φυσική κατάσταση και μπορεί να κάνει οικονομία δυνάμεων. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι «πρώτα απ’ όλα, πρέπει να προπονηθείς σκληρά ώστε να φτάσεις στο κατάλληλο επίπεδο φυσικής κατάστασης».

Ο Ολλανδός τεχνικός τόνισε πως κάθε κορυφαία ομάδα οφείλει να αγκαλιάζει τον κορυφαίο παίκτη της, αλλά και ο κορυφαίος παίκτης οφείλει να δουλεύει για την ομάδα. Η αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από τη Γιουνάιτεντ για την Αλ Νασρ της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με τον Τεν Χαγκ, απογοήτευσε τον σύλλογο.

Οι «αιχμές» για τις μεταγραφές

Πέρα από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Έρικ Τεν Χαγκ άφησε αιχμές και προς τη διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον τρόπο που διαχειρίστηκε ορισμένες μεταγραφικές υποθέσεις κατά την περίοδο της θητείας του. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την περίπτωση του Χάρι Κέιν, ο οποίος ήταν ο «διακαής πόθος» του Ολλανδού προπονητή.

«Για τον Κέιν τούς είχα “θέλω έναν παίκτη μόνο, ξέρετε ποιον”», δήλωσε ο Τεν Χαγκ, προσθέτοντας ότι πάλεψε για τη μεταγραφή και άκουσε πως ο παίκτης ήταν θετικός. Ωστόσο, ο ίδιος δεν μίλησε ποτέ με τον Κέιν και δεν γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη, υπονοώντας ότι η διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων» δεν έκανε τα πάντα για να τον φέρει στο Όλντ Τράφορντ. Ανάλογη ήταν η κατάσταση και με τον Ντέκλαν Ράις, τον οποίο επίσης ήθελε η ομάδα, αλλά η Γουέστ Χαμ δεν τον άφηνε να φύγει, με τον Τεν Χαγκ να πιστεύει πως «θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει περισσότερα».

Η περίπτωση του Φρένκι ντε Γιονγκ

Ο Έρικ Τεν Χαγκ αναφέρθηκε και στην αποτυχημένη προσπάθεια απόκτησης του Φρένκι ντε Γιονγκ. Δήλωσε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στις οικονομικές διαπραγματεύσεις για τον παίκτη, αλλά έκανε το καλύτερο δυνατό από την πλευρά του. Ο Ολλανδός προπονητής είχε πραγματοποιήσει ραντεβού με τον Ντε Γιονγκ και προσπάθησε να τον πείσει να ενταχθεί στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Παρά τις προσπάθειές του, η μεταγραφή του Φρένκι ντε Γιονγκ δεν ολοκληρώθηκε. Ο Τεν Χαγκ δήλωσε απλά: «Έκανα ραντεβού μαζί του, προσπάθησα να τον πείσω αλλά δεν τα καταφέραμε», υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην ενίσχυση του ρόστερ σύμφωνα με τις επιθυμίες του.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta