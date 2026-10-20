Παναθηναϊκός: «Meet & Greet» με Διαμαντίδη, Αλβέρτη και Φρανσίσκο μετά τον αγώνα με την Μπασκόνια

Μια ξεχωριστή εμπειρία περιμένει τους φίλους του Παναθηναϊκού, καθώς θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε «Meet & Greet» με τρεις σημαντικές μορφές του συλλόγου. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης και ο Σιλβέν Φρανσίσκο θα συναντήσουν τους φιλάθλους αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αγώνα της Euroleague με την Μπασκόνια. Η εκδήλωση αυτή διοργανώνεται από την «πράσινη» ΚΑΕ, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία για προσωπική επαφή με τους αγαπημένους τους αθλητές.

Η συνάντηση με τους θρύλους και τον Γάλλο point guard

Οι φίλοι του «τριφυλλιού» θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν κοντά σε δύο ζωντανούς θρύλους του Παναθηναϊκού, τον Δημήτρη Διαμαντίδη και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, οι οποίοι έχουν γράψει τη δική τους ιστορία με τη φανέλα της ομάδας. Μαζί τους θα βρίσκεται και ο Σιλβέν Φρανσίσκο, ο Γάλλος point guard, που αποτελεί μέλος του τρέχοντος ρόστερ.

Οι τρεις αθλητές θα τεθούν στη διάθεση των φιλάθλων αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης με την Μπασκόνια. Η παρουσία τους στο «Meet & Greet» αναμένεται να προσφέρει αξέχαστες στιγμές στους συμμετέχοντες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τους αγαπημένους τους παίκτες.

Πότε και πού θα γίνει η εκδήλωση

Η ειδική αυτή συνάντηση έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα μετά το τέλος του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπασκόνια, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 22 Οκτωβρίου, στις 21:15. Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί μέρος της 7ης αγωνιστικής της Euroleague, του κορυφαίου ευρωπαϊκού διασυλλογικού πρωταθλήματος μπάσκετ.

Ο χώρος που θα φιλοξενήσει το «Meet & Greet» είναι το Business Lounge του «Telekom Center Athens». Το Business Lounge, το οποίο βρίσκεται στο Επίπεδο 4 του κέντρου, προσφέρει ένα άνετο και κατάλληλο περιβάλλον για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους παρευρισκόμενους.

Τι θα περιλαμβάνει η εμπειρία του «Meet & Greet»

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού που θα συμμετάσχουν στο «Meet & Greet» θα έχουν την ευκαιρία για μια ολοκληρωμένη εμπειρία αλληλεπίδρασης. Συγκεκριμένα, θα μπορούν να συνομιλήσουν με τους Δημήτρη Διαμαντίδη, Φραγκίσκο Αλβέρτη και Σιλβέν Φρανσίσκο, ανταλλάσσοντας σκέψεις και εντυπώσεις.

Πέραν της συζήτησης, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να φωτογραφηθούν με τους αθλητές, δημιουργώντας αναμνηστικές εικόνες από τη συνάντηση. Επίσης, θα μπορούν να λάβουν αυτόγραφα, προσθέτοντας ένα προσωπικό ενθύμιο από τους αγαπημένους τους παίκτες. Η όλη διαδικασία έχει σχεδιαστεί ώστε οι φίλοι του «τριφυλλιού» να περάσουν αρκετό χρόνο μαζί τους, απολαμβάνοντας μια αποκλειστική post-game εμπειρία.

Ειδικά προνόμια για τους συμμετέχοντες

Εκτός από την προσωπική επαφή με τους αθλητές, το «Meet & Greet» προσφέρει και μια σειρά από επιπλέον προνόμια για τους συμμετέχοντες. Ένα από αυτά είναι η έκπτωση 15% σε επιλεγμένα είδη του PAO Shop, δίνοντας την ευκαιρία στους φίλους της ομάδας να αποκτήσουν αναμνηστικά με μειωμένη τιμή.

Επιπλέον, προβλέπεται ελεύθερη είσοδος για παιδιά έως 16 ετών, καθιστώντας την εκδήλωση προσβάσιμη και για τους νεότερους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Οι παρευρισκόμενοι θα απολαύσουν επίσης complimentary catering στο Business Lounge, συμπληρώνοντας την εμπειρία με ένα κέρασμα κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta