Η απόδοση του Γιοέλ Ρόκα στον Ολυμπιακό: Ποιότητα και σημεία βελτίωσης

Ο Γιοέλ Ρόκα, αν και δεν χαρακτηρίζεται ακόμη ως ένας «λαμπερός» παίκτης στο ξεκίνημα της θητείας του στον Ολυμπιακό, έχει δείξει πως δεν αποτελεί ένα αδιάφορο προφίλ για την ομάδα. Ο Ισπανός εξτρέμ, παρά το νεαρό της ηλικίας του και την αγωνιστική του απειρία, έχει ήδη προσφέρει σημαντικά στοιχεία στο παιχνίδι των «ερυθρόλευκων», ξεπερνώντας σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και πιο έμπειρους παίκτες στη θέση του. Η παρουσία του έχει συνδεθεί με κρίσιμες στιγμές για τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα.

Οι πρώτες εμφανίσεις και ο τραυματισμός

Ο Γιοέλ Ρόκα παραμένει ακόμη άγουρος ως ποδοσφαιριστής, ωστόσο έχει ήδη δώσει πράγματα στην ομάδα, περισσότερα μάλιστα από όσα έχουν προσφέρει φτασμένοι παίκτες που αγωνίζονται στην ίδια θέση. Ένα σημαντικό εμπόδιο στην αρχική του πορεία ήταν ο τραυματισμός του στον ώμο, τον οποίο υπέστη στον Βόλο, γεγονός που τον ανάγκασε να χάσει πολύτιμο έδαφος και ρυθμό.

Παρά την προσωρινή αυτή αναποδιά, ο Ρόκα επέστρεψε και συνέχισε να δείχνει δείγματα των δυνατοτήτων του. Η ικανότητά του να δημιουργεί προβλήματα στις αντίπαλες άμυνες είναι εμφανής, ακόμη και αν χρειάζεται περαιτέρω δουλειά σε συγκεκριμένους τομείς του παιχνιδιού του για να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο ωριμότητας και αποτελεσματικότητας.

Καθοριστική συμβολή σε νίκες

Ο Ισπανός εξτρέμ είχε καθοριστική συμβολή σε δύο σημαντικά παιχνίδια του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα. Στην αναμέτρηση Ολυμπιακός-Ατρόμητος, η οποία έληξε με σκορ 1-0, ο Ρόκα πέρασε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί, αρχικά κέρδισε το πέναλτι που εν τέλει αστόχησε ο Ελ Κααμπί. Στη συνέχεια, ήταν ο δημιουργός του μοναδικού γκολ της αναμέτρησης, δείχνοντας γενικά μια πολύ απειλητική παρουσία, τόσο στη δημιουργία φάσεων όσο και στην εκτελεστική του δεινότητα.

Αντίστοιχα, στο παιχνίδι Παναιτωλικός-Ολυμπιακός, όπου οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 0-2, ο Ρόκα ξεκίνησε ως βασικός. Εκεί, άνοιξε το σκορ πλασάροντας ψύχραιμα από θέση γκολ. Επιπλέον, πέρασε μία σέντρα που θα μπορούσε να μετατραπεί σε έτοιμο γκολ για τον Μάριους, αν και η ευκαιρία χάθηκε. Δοκίμασε τον αντίπαλο τερματοφύλακα με ένα επικίνδυνο σουτ, ενώ μια άλλη προσπάθειά του κοντραρίστηκε από αμυντικό. Κέρδισε επίσης μία κίτρινη κάρτα με μια διείσδυση που θα τον έβγαζε στην περιοχή, ενώ είχε κι ένα πολύ απειλητικό γύρισμα προς το πέναλτι, ιδανικό για τον Σα, ο οποίος όμως είχε δεχθεί κλοτσιά και παρέμενε στο χορτάρι.

Μέσα σε λιγότερο από ένα ημίχρονο, ο Ρόκα δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στην άμυνα του Αγρινίου, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ένας παίκτης που μπορεί να κρίνει εν πολλοίς την έκβαση των αγώνων. Δεν είναι μικρό πράγμα το ότι έχει κρίνει εν πολλοίς δύο τρίποντα του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα.

Ταχύτητα και δημιουργικότητα στο παιχνίδι του

Ο Γιοέλ Ρόκα διαθέτει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που τον καθιστούν έναν πολύτιμο παίκτη για τον Ολυμπιακό. Η ταχύτητά του είναι ένα από τα βασικά του προσόντα, επιτρέποντάς του να δημιουργεί ρήγματα στις αντίπαλες άμυνες. Επιπλέον, η ικανότητά του στο ένας εναντίον ενός είναι αξιοσημείωτη, δίνοντας λύσεις στην επίθεση της ομάδας.

Μέσω των διεισδύσεών του, ο Ισπανός εξτρέμ μπορεί να φορτώσει με κάρτες τους αμυντικούς των αντιπάλων, έχοντας ήδη κερδίσει πέντε κίτρινες κάρτες υπέρ του. Πέρα από την επιθετική του δράση, ο Ρόκα γύρισε πίσω για να βοηθήσει τον Πέντερσεν σε αρκετές περιπτώσεις, αν και αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού του χρειάζεται ακόμη δουλειά, τόσο σε επίπεδο διάθεσης όσο και αποτελεσματικότητας.

Σημεία που χρήζουν βελτίωσης

Παρά τις θετικές του εμφανίσεις, ο Γιοέλ Ρόκα αντιμετωπίζει ακόμη προκλήσεις που αφορούν την αγωνιστική του εξέλιξη. Σαφώς του λείπει η διάρκεια στην απόδοσή του, καθώς σε άλλα παιχνίδια που έπαιξε, όπως στον Βόλο και στην Τρίπολη, δεν ήταν το ίδιο επιδραστικός και έχασε δύο σημαντικές ευκαιρίες. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, η παρουσία του δεν περνά απαρατήρητη.

Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να ενσωματώσει περισσότερη ωριμότητα στο παιχνίδι του. Αυτό περιλαμβάνει την αποφυγή εύκολης απώλειας της μπάλας σε κάποιες φάσεις, την εκτέλεση πιο εύστοχων σουτ και την προσοχή στα γυρίσματά του στην περιοχή, ώστε να είναι πιο ακριβή. Επίσης, χρειάζεται να ολοκληρώνει μία καλή ενέργεια με μία εξίσου καλή πάσα και όχι με μία κακή. Για παράδειγμα, στο παιχνίδι με τον Αστέρα, είχε ανακτήσει μία κακή μπαλιά του αντίπαλου τερματοφύλακα, αλλά τελικά κόπηκε πολύ εύκολα από έναν αμυνόμενο. Γενικά, θέλει δουλειά, είτε στα κοντρόλ του, όπως ένα που έχασε έξω από την περιοχή, είτε στα τελειώματά του.

Η παρουσία του στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις

Η δράση του Γιοέλ Ρόκα δεν περιορίστηκε μόνο στις εγχώριες διοργανώσεις. Θυμίζουμε την παρουσία του στη ρεβάνς με τη ΝΕΚ, όπου είχε δύο σουτ που χαρακτηρίστηκαν ως «φαρμάκια». Η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ προς το τέλος του αγώνα και της παράτασης, δείχνοντας την απειλητικότητά του και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτές οι στιγμές υπογραμμίζουν το ταλέντο του, αλλά και την ανάγκη για μεγαλύτερη ακρίβεια στις τελικές του προσπάθειες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta