Ο Κένεθ Φαρίντ επιστρέφει ως αντίπαλος του Παναθηναϊκού στη Βιτόρια

Ο Κένεθ Φαρίντ, γνωστός και ως «Manimal», παραμένει στην Euroleague μετά τη σύντομη θητεία του στον Παναθηναϊκό και δίνει το «παρών» στα παιχνίδια της Μπασκόνια. Ο Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ θα βρεθεί αντιμέτωπος με την πρώην ομάδα του, καθώς οι «πράσινοι» θα τον υποδεχτούν στο «T-Center» την ερχόμενη Πέμπτη (22/10) στις 21:15, για την 7η αγωνιστική της Euroleague. Η αναμέτρηση αυτή σηματοδοτεί την επιστροφή του Φαρίντ σε γνώριμα λημέρια, αυτή τη φορά ως αντίπαλος.

Η άφιξη στον Παναθηναϊκό και η αρχική ανάγκη

Πριν από περίπου έναν χρόνο, ο Κένεθ Φαρίντ έφτασε στην Ελλάδα από τα άδυτα του πρωταθλήματος της Ταϊβάν. Η άφιξή του στον Παναθηναϊκό ήρθε σε μια περίοδο που η ομάδα είχε πραγματικά ανάγκη ενίσχυσης στη θέση του σέντερ. Οι «πράσινοι» αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα, έχοντας «ξεμείνει» από παίκτες στην συγκεκριμένη θέση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κατάστασης ήταν η βαριά ήττα που γνώρισε ο Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι, απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, με σκορ 86-68. Σε αυτό το κρίσιμο σημείο, ο Κένεθ Φαρίντ εμφανίστηκε ως μια λύση για την ελληνική ομάδα, προσφέροντας άμεσα βοήθεια.

Η πορεία του «Manimal» πριν την Ελλάδα

Πριν την έλευσή του στον Παναθηναϊκό, ο Κένεθ Φαρίντ είχε διαγράψει μια σημαντική πορεία στο ΝΒΑ, όπου ήταν γνωστός με το προσωνύμιο «Manimal». Ωστόσο, η καριέρα του είχε πάρει την «κάτω βόλτα» και βολόδερνε σε ομάδες χαμηλότερου επιπέδου και σε πρωταθλήματα που δεν είχαν την αίγλη της Euroleague ή του ΝΒΑ.

Συγκεκριμένα, πριν την Ελλάδα, ο Φαρίντ αγωνιζόταν σε πρωταθλήματα όπως αυτά της Ταϊβάν, του Μεξικό και του Πουέρτο Ρίκο. Η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό αποτέλεσε μια ευκαιρία για τον ίδιο να επιστρέψει σε ένα υψηλότερο επίπεδο ανταγωνισμού και να αποδείξει ξανά την αξία του.

Εντυπωσιακό ντεμπούτο και η συνέχεια

Ο πρώτος μήνας του Κένεθ Φαρίντ στον Παναθηναϊκό ήταν κάτι παραπάνω από ονειρικός. Πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό ντεμπούτο με συνεχόμενες, δυναμικές εμφανίσεις σε αγώνες στο Παρίσι και στη Μαδρίτη. Σε αυτά τα δύο παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φύγει νικητής, με τον Φαρίντ να έχει καθοριστική συμβολή.

Συγκεκριμένα, στις αναμετρήσεις αυτές, ο Αμερικανός μέτρησε 16.5 πόντους, 9.5 ριμπάουντ και 1.5 τάπες, με εντυπωσιακά ποσοστά ευστοχίας: 11/17 δίποντα και 11/17 βολές. Τα νούμερα αυτά χαρακτηρίστηκαν ως ασύλληπτα. Οι εμφανίσεις του επιβραβεύτηκαν με την ανάδειξή του σε πολυτιμότερο παίκτη της Euroleague για τον μήνα Νοέμβριο, γεγονός που του εξασφάλισε την παραμονή στην ομάδα έως το τέλος της σεζόν. Ωστόσο, στη συνέχεια της αγωνιστικής περιόδου, οι επιδόσεις του μειώθηκαν, κλείνοντας τη σεζόν με μέσους όρους 5.8 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 61% στα δίποντα ανά 13 λεπτά συμμετοχής.

Νέο κεφάλαιο στην Μπασκόνια

Παρόλο που ο Κένεθ Φαρίντ δεν «κέρδισε» την παραμονή του στον Παναθηναϊκό για την επόμενη σεζόν, κατάφερε να εξασφαλίσει ένα νέο συμβόλαιο στην Euroleague. Το περασμένο καλοκαίρι, συμφώνησε με την Μπασκόνια, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ευρωπαϊκή του καριέρα. Αν και οι στόχοι της νέας του ομάδας ήταν διαφορετικοί, ο ίδιος συνέχισε με την ίδια ενέργεια, επιθυμώντας να φανεί χρήσιμος και απαραίτητος.

Ο Φαρίντ έχει καταφέρει να ενσωματωθεί πλήρως στην Μπασκόνια και παραμένει ο βασικός σέντερ της ομάδας. Πραγματοποιεί σταθερά καλές εμφανίσεις από το ξεκίνημα της σεζόν, τόσο στην Euroleague όσο και στην ACB, το ισπανικό πρωτάθλημα. Αν και δεν αποτελεί τον σταρ της ομάδας, η συνεισφορά του είναι σημαντική.

Η πορεία της Μπασκόνια και η αλλαγή προπονητή

Η Μπασκόνια δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο στην Euroleague, έχοντας καταγράψει μόλις μία νίκη σε έξι παιχνίδια, με ρεκόρ 1-5. Ωστόσο, εντός των ισπανικών συνόρων, η εικόνα της ομάδας είναι διαφορετική. Στο πρωτάθλημα ACB, η Μπασκόνια βρίσκεται στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα, με ρεκόρ 3-1, έχοντας γνωρίσει την πρώτη της ήττα στη διοργάνωση μόλις πριν από μερικές ημέρες.

Μεσούσης της περασμένης εβδομάδας, η ομάδα προχώρησε και σε αλλαγή προπονητή. Ο Βέλιμιρ Περάσοβιτς ανέλαβε ξανά τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας, παίρνοντας τη θέση του Γκαλμπιάτι. Αυτή είναι η τέταρτη θητεία του Περάσοβιτς στον πάγκο της ομάδας της Βιτόρια, σηματοδοτώντας μια προσπάθεια για ανανέωση και βελτίωση της πορείας της Μπασκόνια.

Με πληροφορίες από: Gazzetta