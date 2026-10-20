Καλαμάτα: Με τον κόσμο της στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε ειδική θύρα για τους φιλάθλους της στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης», προκειμένου να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας τους απέναντι στον Ολυμπιακό. Η αναμέτρηση εντάσσεται στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και θα διεξαχθεί στις 25 Οκτωβρίου. Η κίνηση αυτή διασφαλίζει την παρουσία των υποστηρικτών της «Μαύρης Θύελλας» σε ένα ακόμα φετινό παιχνίδι, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή τους στήριξη.

Εξασφάλιση θύρας και λεπτομέρειες αγώνα

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την ΠΑΕ Καλαμάτα, έχει εξασφαλιστεί η Θύρα 27 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για να φιλοξενήσει τις ανάγκες των φιλάθλων της ομάδας. Ο αγώνας με τον Ολυμπιακό είναι προγραμματισμένος για τις 25 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης στις 16:00. Αυτή η αναμέτρηση αποτελεί μέρος της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League, όπου η Καλαμάτα θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στην έδρα του.

Η εξασφάλιση της συγκεκριμένης θύρας δίνει τη δυνατότητα στους υποστηρικτές της Καλαμάτας να βρεθούν κοντά στην ομάδα τους σε ένα σημαντικό εκτός έδρας παιχνίδι. Η «Μαύρη Θύελλα» θα αγωνιστεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» έχοντας στο πλευρό της τον κόσμο της, ο οποίος έχει δείξει συγκινητική ανταπόκριση από την αρχή του φετινού πρωταθλήματος.

Τιμές εισιτηρίων και τρόπος προμήθειας

Για τους φιλάθλους της Καλαμάτας που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα, η τιμή του εισιτηρίου έχει οριστεί στα 20 ευρώ. Η ΠΑΕ Καλαμάτα έχει φροντίσει να ενημερώσει τους υποστηρικτές της για το κόστος των εισιτηρίων, καθιστώντας σαφείς τις λεπτομέρειες προμήθειας.

Η διάθεση των εισιτηρίων για τη Θύρα 27 πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού συνδέσμου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους από την πλατφόρμα more.com, ακολουθώντας τον συγκεκριμένο σύνδεσμο: https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/olympiakos-kalamata-away-section. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει την εύκολη και άμεση αγορά των εισιτηρίων για τους φίλους της ομάδας.

Η απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης

Σχετικά με τη μετακίνηση των φιλάθλων προς το γήπεδο, υπάρχει μια σημαντική απόφαση της Αστυνομίας. Συγκεκριμένα, τονίζεται πως απαγορεύεται ρητά η οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών της Καλαμάτας προς το «Γ. Καραϊσκάκης». Αυτή η απόφαση έχει ληφθεί για λόγους ασφαλείας και οργάνωσης της αναμέτρησης.

Παρόλο που η οργανωμένη μετακίνηση δεν επιτρέπεται, οι φίλαθλοι της «Μαύρης Θύελλας» έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν μεμονωμένα. Η Αστυνομία επιτρέπει μόνο τη μεμονωμένη προσέλευση των υποστηρικτών στο στάδιο, διασφαλίζοντας έτσι ότι όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα θα μπορέσουν να το κάνουν, τηρώντας τις σχετικές οδηγίες.

Η στήριξη του κόσμου της «Μαύρης Θύελλας»

Η ανταπόκριση του κόσμου της Καλαμάτας είναι ιδιαίτερα συγκινητική από την αρχή του φετινού πρωταθλήματος. Οι φίλαθλοι δίνουν πάντα το «παρών» και στηρίζουν την ομάδα τους με ενθουσιασμό, τόσο στους εντός όσο και στους εκτός έδρας αγώνες. Αυτή η αφοσίωση έχει καταγραφεί καθ' όλη τη διάρκεια της τρέχουσας διοργάνωσης.

Η παρουσία των υποστηρικτών είναι σταθερή, είτε στην προσωρινή έδρα των Μεσσηνίων, τη Νεάπολη, είτε στα εκτός έδρας παιχνίδια που έχει κληθεί να δώσει η ομάδα. Η συνεχής στήριξη αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την Καλαμάτα, καθώς οι φίλαθλοι της ακολουθούν την ομάδα σε κάθε της βήμα, προσφέροντας την απαραίτητη ώθηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta