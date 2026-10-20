Κωστούλας: Η εκτόξευση στην Αγγλία και η προοπτική μιας ιστορικής μεταγραφής

Ο Μπάμπης Κωστούλας έχει αρχίσει να διαγράφει μια εντυπωσιακή πορεία στο αγγλικό ποδόσφαιρο, αφήνοντας έντονα το αποτύπωμά του πριν καν ολοκληρωθεί το πρώτο μισό της σεζόν 2026/2027. Οι εμφανίσεις του έχουν ανεβάσει διαρκώς τις μετοχές του στην ευρωπαϊκή αγορά, επιβεβαιώνοντας τις ξεχωριστές προοπτικές του ως ποδοσφαιριστής. Με γκολ και ασίστ, ο νεαρός παίκτης εξελίσσεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς, καθιστώντας δύσκολο να συνειδητοποιήσει κανείς ότι είναι μόλις 19 ετών και έχει ήδη συγκεντρώσει εμπειρίες από τις εμφανίσεις του στο Youth League, την καθιέρωσή του στον Ολυμπιακό και το επόμενο βήμα στην Premier League.

Η επένδυση της Μπράιτον και η άνοδος της αξίας του

Η Μπράιτον επένδυσε περισσότερα από 30 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον Κωστούλα, μια κίνηση που δικαιώνεται από την πορεία του μέχρι στιγμής. Η απόδοση του παίκτη δείχνει γιατί οι Άγγλοι πίστεψαν τόσο πολύ στις δυνατότητές του, με την χρηματιστηριακή του αξία να έχει ήδη φτάσει, σύμφωνα με τις σχετικές πλατφόρμες, στα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Οι συνεχείς καλές εμφανίσεις του Κωστούλα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ακόμη μεγαλύτερη άνοδο της αξίας του στην αγορά. Το αγωνιστικό του ταβάνι παραμένει δύσκολο να προσδιοριστεί, υποδηλώνοντας ένα σημαντικό περιθώριο περαιτέρω εξέλιξης.

Το ελκυστικό προφίλ του νεαρού ποδοσφαιριστή

Ο Κωστούλας δεν είναι απλώς ένα ταλέντο με προοπτική, αλλά ένας ποδοσφαιριστής που έχει αρχίσει να μετατρέπει τις προσδοκίες σε μετρήσιμη αγωνιστική παρουσία. Το νεαρό της ηλικίας του, σε συνδυασμό με την παραγωγικότητα και την αγωνιστική του εξέλιξη, διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα ελκυστικό προφίλ για την ευρωπαϊκή αγορά.

Η Μπράιτον, από την πλευρά της, αποδεικνύει για ακόμη μία φορά την τεχνογνωσία της στον εντοπισμό ποδοσφαιριστών με υψηλό περιθώριο εξέλιξης και την ικανότητά της να επενδύει στην ανάπτυξή τους. Η αγωνιστική πρόοδος του Κωστούλα ενισχύει την αξία του, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε το όνομά του να απασχολήσει ακόμη περισσότερο την αγορά στο μέλλον.

Η προοπτική μιας ιστορικής μεταγραφής

Με τα δεδομένα να διαμορφώνονται σταθερά υπέρ του, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ο Κωστούλας να διεκδικήσει το προσεχές καλοκαίρι μια θέση ανάμεσα στις ακριβότερες μεταγραφές Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Η εξέλιξή του θα μπορούσε να τον φέρει ξανά στο επίκεντρο μιας μεγάλης μεταγραφικής υπόθεσης, εφόσον συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό.

Οι εντυπωσιακοί αριθμοί και το μερίδιο του Ολυμπιακού

Οι αριθμοί του Κωστούλα είναι ενδεικτικοί της εκκίνησής του στην τρέχουσα σεζόν: πέντε γκολ και τέσσερις ασίστ σε δέκα συμμετοχές. Μια τέτοια επίδοση, σε συνδυασμό με τη νεαρή ηλικία του και το υψηλό επίπεδο του ανταγωνισμού στην Αγγλία, ενισχύει την αίσθηση ότι ο Έλληνας επιθετικός βρίσκεται μπροστά σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο της καριέρας του.

Στην υπόθεση αυτή υπάρχει και μια σημαντική παράμετρος για τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» διατηρούν μερίδιο στην επόμενη ημέρα του παίκτη.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr