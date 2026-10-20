Ο Παναθηναϊκός με 17 γκολ θυμίζει την ομάδα του 2010

Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ένα δυναμικό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν, παρουσιάζοντας επιθετικές επιδόσεις που παραπέμπουν στην τελευταία χρονιά κατά την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα. Με 17 γκολ στις πρώτες επτά αγωνιστικές, οι «πράσινοι» καταγράφουν κατά μέσο όρο 2,4 τέρματα ανά παιχνίδι, επίδοση που είναι η δεύτερη καλύτερη στο συγκεκριμένο διάστημα από το 2010. Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ έχει ως ξεκάθαρο στόχο την επιστροφή στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, για πρώτη φορά μετά το νταμπλ του 2010.

Η επιθετική παραγωγή κάνει τη διαφορά

Η φετινή συγκομιδή των 17 τερμάτων είναι κατά τρία γκολ μεγαλύτερη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο άλλων ετών. Το ξεκίνημα έχει δημιουργήσει προσδοκίες, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει πανηγυρίσει έξι νίκες σε επτά αναμετρήσεις, με μοναδική ήττα εκείνη στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Μέχρι στιγμής, οι «πράσινοι» παρουσιάζουν μια ομάδα με επιθετική αποτελεσματικότητα και αμυντική ισορροπία, στοιχεία που αποτυπώνονται και στους αριθμούς.

Ο Παναθηναϊκός έχει βρει δίχτυα με διαφορετικούς τρόπους και σε αρκετές αναμετρήσεις έχει καταφέρει να δώσει διαστάσεις στο σκορ. Επικράτησε με 3-1 του ΠΑΟΚ και της Κηφισιάς, συνέτριψε με 5-1 τον Αστέρα και νίκησε με 3-0 τον Παναιτωλικό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, σημείωσε ένα γκολ απέναντι στην Καλαμάτα και δύο κόντρα στον Λεβαδειακό, ενώ δεν κατάφερε να σκοράρει στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Στην κορυφή της επίθεσης

Η παραγωγικότητα αυτή έχει φέρει το «τριφύλλι» στα 17 γκολ, με μέσο όρο 2,4 ανά αγώνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία των πρώτων επτά αγωνιστικών, ο Παναθηναϊκός διαθέτει την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ ακολουθεί με 16 γκολ και ένα παιχνίδι λιγότερο, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει σημειώσει 15 τέρματα.

Εντυπωσιακή είναι και η διαφορά σε σχέση με τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει πετύχει επτά γκολ στο ίδιο διάστημα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα δεδομένα. Το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό είναι να διατηρήσει αυτή την παραγωγικότητα, συνδυάζοντας τη δημιουργία ευκαιριών με την αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια.

Η άμυνα συμπληρώνει την εικόνα

Εκτός από την επιθετική του λειτουργία, ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει θετικά στοιχεία και στο ανασταλτικό κομμάτι. Έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του απέναντι στον Λεβαδειακό, την Καλαμάτα και τον Παναιτωλικό.

Έχει δεχθεί γκολ στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, τον Αστέρα, την Κηφισιά και τον Ολυμπιακό. Συνολικά, τα τέσσερα γκολ παθητικό τον φέρνουν στην τρίτη θέση της σχετικής κατάταξης, πίσω από τον Ολυμπιακό, που έχει δεχθεί δύο, και την ΑΕΚ, που έχει δεχθεί τρία με αγώνα λιγότερο.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr