Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Μάντσεστερ Σίτι στην Αγγλία για το Champions League

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην Αγγλία για να αντιμετωπίσει τη Μάντσεστερ Σίτι στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Η αποστολή των «κιτρινόμαυρων» χαρακτηρίζεται εξαιρετικά δύσκολη, καθώς καλούνται να αντιμετωπίσουν μία από τις κορυφαίες ομάδες παγκοσμίως. Η Ένωση προετοιμάστηκε εντατικά επί αγγλικού εδάφους, επιδιώκοντας μια μεγάλη υπέρβαση.

Η προηγούμενη αναμέτρηση και η προετοιμασία

Οι «κιτρινόμαυροι» προέρχονται από την ήττα με 3-1 στο Λονδίνο απέναντι στη Σαχτάρ, σε ένα παιχνίδι όπου κατάφεραν να προηγηθούν. Ωστόσο, τα λάθη τους οδήγησαν στην ανατροπή του σκορ, με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν από το γήπεδο με σκυμμένο το κεφάλι.

Παρά την ήττα, οι παίκτες του Νίκολιτς έδειξαν ένα αρκετά καλό πρόσωπο στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης. Το γκολ του Μάγερ στο 28ο λεπτό ήρθε δίκαια, αντανακλώντας την απόδοσή τους. Μετά την αναμέτρηση αυτή, η ΑΕΚ παρέμεινε στην Αγγλία, δουλεύοντας με απόλυτη συγκέντρωση.

Στόχος της παραμονής και της εντατικής προπόνησης ήταν η όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία για το επικείμενο δύσκολο ματς απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι. Η ομάδα ψάχνει μία τεράστια υπέρβαση απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου.

Τα αγωνιστικά νέα της ΑΕΚ

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Νίκολιτς, είδε τους παίκτες του να ανεβάζουν στροφές κατά τη διάρκεια των προπονήσεων στην Αγγλία. Το θετικό για την Ένωση είναι ότι, πέρα από τον Στρακόσα, όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είναι διαθέσιμοι για την αναμέτρηση.

Αυτή η διαθεσιμότητα σημαίνει ότι οι Γιόβιτς και Βάργκα είναι πολύ πιθανό να αποτελέσουν το βασικό δίδυμο στην επίθεση της ομάδας. Η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να δημιουργήσει προβλήματα στην άμυνα της Σίτι, εκμεταλλευόμενη τις ευκαιρίες που θα της δοθούν.

Η κατάσταση στη Μάντσεστερ Σίτι

Από την πλευρά της Μάντσεστερ Σίτι, υπάρχει ένας μικρός προβληματισμός σχετικά με την αγωνιστική της κατάσταση. Η ομάδα προέρχεται από μία βαριά ήττα με 4-2 από την Παρί Σεν Ζερμέν την προηγούμενη αγωνιστική του Champions League.

Επιπλέον, η συμμετοχή του Έρλινγκ Χάαλαντ στην αναμέτρηση είναι αμφίβολη. Ο Νορβηγός επιθετικός πέτυχε δύο γκολ στο πρόσφατο ματς με την Ίπσουιτς για την Premier League, ωστόσο αποχώρησε τραυματίας από το γήπεδο.

Η Σίτι γνωρίζει ότι δεν έχει πολλά περιθώρια για νέα απώλεια βαθμών, αν θέλει να τερματίσει στην πρώτη οκτάδα της διοργάνωσης. Ως εκ τούτου, απέναντι στην ΑΕΚ ψάχνει μία αντίδραση και μία ευκαιρία για ξέσπασμα, προκειμένου να επιστρέψει στις νίκες.

Η στρατηγική της ΑΕΚ

Η Ένωση είναι ενήμερη για την ανάγκη της Μάντσεστερ Σίτι να αντιδράσει και να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις. Οι «κιτρινόμαυροι» θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν όσα κενά βρουν στην άμυνα των Άγγλων.

Η συγκέντρωση και η οργάνωση θα είναι καθοριστικά στοιχεία για την ΑΕΚ, προκειμένου να ανταποκριθεί στην εξαιρετικά δύσκολη αποστολή που έχει μπροστά της. Η ομάδα θα επιδιώξει να δημιουργήσει προβλήματα στη Σίτι, βασιζόμενη στην αγωνιστική της πειθαρχία και τις επιθετικές της αιχμές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta