Ολυμπιακός: Τέλος ο Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο από τους «ερυθρόλευκους»

Ο Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο αναμένεται να αποχωρήσει οριστικά από τον Ολυμπιακό, καθώς δημοσίευμα από την Πορτογαλία υποστηρίζει πως οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία για την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους. Η είδηση αυτή αναφέρεται από την πορτογαλική εφημερίδα O'Jogo, η οποία κάνει λόγο για τη λύση του συμβολαίου του 49χρονου στελέχους, ο οποίος κατείχε τη θέση του General Director of Football Business and International Club Strategy στους Πειραιώτες. Μαζί του, σύμφωνα με την ίδια πηγή, αποχωρούν και οι Μπερνάρντο Μαρτίνς και Ντιόγκο Κειρός.

Η επικείμενη αποχώρηση του Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η πορτογαλική O'Jogo το πρωί της Τρίτης, ο Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο θα αποτελέσει παρελθόν από τον Ολυμπιακό. Η συνεργασία του με την ομάδα των Πειραιωτών, η οποία είχε ξεκινήσει τον περασμένο Ιούνιο, φτάνει στο τέλος της, καθώς οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν συμφωνήσει για την ολοκλήρωσή της. Ο Καρντόσο είχε αναλάβει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο εντός του συλλόγου, με αρμοδιότητες που αφορούσαν τη στρατηγική και τις επιχειρηματικές πτυχές του ποδοσφαιρικού τμήματος, καθώς και τη διεθνή στρατηγική του συλλόγου.

Ο 49χρονος Πορτογάλος είχε προσληφθεί για την απαιτητική θέση του General Director of Football Business and International Club Strategy, μια θέση που του προσέδιδε σημαντική επιρροή στον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας. Παρά τον καθοριστικό αυτό ρόλο και τις αρχικές προσδοκίες, η θητεία του στον Ολυμπιακό δεν κράτησε για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ των ιβηρικών μέσων ενημέρωσης.

Η συμφωνία για τη λύση των συμβολαίων

Το δημοσίευμα της O'Jogo αναφέρει πως η απόφαση για τη λύση της συνεργασίας είναι αποτέλεσμα αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ του Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο και της διοίκησης των Πειραιωτών. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί το τέλος της παρουσίας του στον Ολυμπιακό, μόλις λίγους μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Η πορτογαλική εφημερίδα είναι αυτή που φέρνει στο φως τη συγκεκριμένη πληροφορία, η οποία αναμένεται να επιβεβαιωθεί επίσημα από τον ελληνικό σύλλογο.

Η συμφωνία αφορά τη λύση του συμβολαίου του Καρντόσο, γεγονός που θα τον καταστήσει ελεύθερο από τις συμβατικές του υποχρεώσεις προς τον Ολυμπιακό. Η πληροφορία αυτή, όπως δημοσιεύτηκε το πρωί της Τρίτης, δείχνει μια άμεση και σημαντική εξέλιξη στα διοικητικά και οργανωτικά θέματα της ομάδας, επηρεάζοντας άμεσα το επιτελείο που είναι υπεύθυνο για τον ποδοσφαιρικό τομέα και τη διεθνή του στρατηγική.

Ευρύτερες αποχωρήσεις από τους «ερυθρόλευκους»

Πέρα από τον Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο, το ίδιο δημοσίευμα της O'Jogo αναφέρει ότι και άλλα στελέχη βρίσκονται σε διαδικασία αποχώρησης από τον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένα, οι Μπερνάρντο Μαρτίνς και Ντιόγκο Κειρός έχουν επίσης έρθει σε συμφωνία με τη διοίκηση των «ερυθρόλευκων» για να λύσουν τα συμβόλαιά τους. Αυτό υποδηλώνει μια ευρύτερη αναδιάρθρωση στο επιτελείο της ομάδας, με την ταυτόχρονη αποχώρηση περισσότερων του ενός προσώπων από καίριες θέσεις.

Η ταυτόχρονη αποχώρηση αυτών των τριών στελεχών, όπως μεταδίδεται από την πορτογαλική πηγή, δείχνει μια συντονισμένη κίνηση εκ μέρους της διοίκησης των Πειραιωτών. Η λύση των συμβολαίων τους, βάσει της συμφωνίας που επιτεύχθηκε, θα ολοκληρώσει την παρουσία τους στον σύλλογο, με τον Ολυμπιακό να προχωρά σε σημαντικές αλλαγές στο οργανωτικό του σχήμα, ειδικά όσον αφορά τον τομέα του ποδοσφαίρου και της διεθνούς ανάπτυξης.

Ο ρόλος του Καρντόσο στον μεταγραφικό σχεδιασμό

Ο Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο, κατά τη διάρκεια της σύντομης θητείας του στον Ολυμπιακό, είχε έναν καθοριστικό ρόλο στον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας. Η θέση του ως General Director of Football Business and International Club Strategy τον καθιστούσε κεντρικό πρόσωπο στις αποφάσεις που αφορούσαν την ενίσχυση του ρόστερ και τη διαμόρφωση της αγωνιστικής ταυτότητας του συλλόγου. Η επιρροή του ήταν σημαντική, παρόλο που η συνεργασία του με τους Πειραιώτες δεν διήρκεσε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η πρόσληψή του τον περασμένο Ιούνιο είχε δημιουργήσει προσδοκίες για τη συμβολή του στην πορεία της ομάδας και την επίτευξη των στόχων της. Ωστόσο, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ της O'Jogo, η συνεργασία αυτή δεν ευδοκίμησε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η αποχώρησή του, μαζί με αυτή των Μπερνάρντο Μαρτίνς και Ντιόγκο Κειρός, αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για τον Ολυμπιακό, καθώς αλλάζει το πρόσωπο του διοικητικού και τεχνικού επιτελείου του ποδοσφαιρικού τμήματος, σηματοδοτώντας μια νέα φάση για τον σύλλογο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta