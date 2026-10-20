Η επιθετική επίδοση του Παναθηναϊκού η δεύτερη καλύτερη μετά τον τίτλο του 2010

Ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει φέτος μία από τις πιο αποτελεσματικές επιθετικές του γραμμές των τελευταίων ετών, καθώς καταγράφει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2010. Με μέσο όρο 2,4 γκολ ανά αγώνα, η ομάδα δείχνει διάθεση και ποιότητα στην προσπάθειά της να φτάσει στην κορυφή. Μετά από επτά αγωνιστικές, το «τριφύλλι» βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Η τρέχουσα επιθετική δυναμική

Στις επτά αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής, ο Παναθηναϊκός έχει σημειώσει συνολικά 17 γκολ. Αυτή η επίδοση τον καθιστά την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα, ξεπερνώντας την ΑΕΚ που έχει 16 γκολ με ένα παιχνίδι λιγότερο, και τον ΠΑΟΚ με 15 τέρματα. Ο δεύτερος στη βαθμολογία Ολυμπιακός, έχει σημειώσει επτά γκολ.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ έχει δείξει την ικανότητά της να βρίσκει δίχτυα σε πολλά παιχνίδια. Ενδεικτικά, πέτυχε τρία γκολ και άνω σε τέσσερα ματς, νικώντας τον ΠΑΟΚ και την Κηφισιά με 3-1, τον Παναιτωλικό με 3-0, και τους Αρκάδες με 5-1. Σημείωσε επίσης ένα γκολ κόντρα στην Καλαμάτα και δύο κόντρα στον Λεβαδειακό.

Ισορροπία σε άμυνα και επίθεση

Πέρα από την επιθετική του αποτελεσματικότητα, ο Παναθηναϊκός διατηρεί και μία ισορροπία στο παιχνίδι του, καθώς αποδίδει καλά τόσο μπροστά όσο και πίσω. Αμυντικά, έχει δεχθεί τέσσερα γκολ, επίδοση που τον κατατάσσει στην τρίτη καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός έχει δύο γκολ παθητικό, ενώ η ΑΕΚ τρία με ένα παιχνίδι λιγότερο.

Οι «πράσινοι» κατάφεραν να κρατήσουν το μηδέν στην άμυνα σε τρία παιχνίδια, απέναντι στον Λεβαδειακό, την Καλαμάτα και τον Παναιτωλικό. Δέχθηκαν γκολ από τον ΠΑΟΚ, τον Αστέρα, την Κηφισιά και τον Ολυμπιακό. Το ντέρμπι στο Φάληρο ήταν και το μοναδικό παιχνίδι στο οποίο η ομάδα δεν κατάφερε να σκοράρει.

Στόχος η κορυφή και η συνέπεια

Ο Παναθηναϊκός έχει ως ξεκάθαρο στόχο την κατάκτηση της κορυφής για πρώτη φορά μετά το 2010. Η τρέχουσα πορεία του, με έξι νίκες και μία ήττα στο ντέρμπι των αιωνίων, τον φέρνει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Η ομάδα έχει δείξει ποιότητα και θέληση για να πετύχει τον στόχο της.

Η συνέπεια στην απόδοση, τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά, θα είναι καθοριστική για την επίτευξη του πρωταθλήματος. Ο μέσος όρος των 2,4 γκολ ανά αγώνα, αν διατηρηθεί, μπορεί να οδηγήσει το «τριφύλλι» στον τίτλο.

Συγκρίσεις με προηγούμενες σεζόν

Η επίδοση των 17 γκολ σε επτά αγωνιστικές είναι η δεύτερη καλύτερη επιθετικά για τον Παναθηναϊκό από την τελευταία του κατάκτηση πρωταθλήματος, το 2010. Εκείνη τη σεζόν, η ομάδα, με παίκτες όπως οι Σισέ, Λέτο, Ζιλμπέρτο Σίλβα, Καραγκούνης, Κατσουράνης, Σαλπιγγίδης, Χριστοδουλόπουλος και Κλέιτον, είχε σκοράρει 14 φορές μέχρι την 7η αγωνιστική.

Την 7η αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός έφτασε τα 17 γκολ και τη σεζόν 2011-12, μία χρονιά κατά την οποία ο Σεμπάστιαν Λέτο βρισκόταν σε εξαιρετική φόρμα μέχρι τον Ιανουάριο, οπότε και επιδεινώθηκε ένα πρόβλημα στο γόνατο. Παρά την επιθετική του παραγωγή, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε τότε να κατακτήσει την κορυφή.

Περισσότερα γκολ από τα 17 της τρέχουσας χρονιάς, μέχρι την 7η αγωνιστική, είχε πετύχει ο Παναθηναϊκός τη σεζόν 2023-24. Με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο, η ομάδα είχε απολογισμό 21 γκολ υπέρ και 5 κατά, με ρεκόρ 5 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα. Εκείνη τη σεζόν, είχε νικήσει με 5-0 τον Ατρόμητο εντός έδρας και τον Παναιτωλικό εκτός.

Με πληροφορίες από: Gazzetta