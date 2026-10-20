Ο Ίκομπονγκ από τα δοκιμαστικά του ΠΑΟΚ Β' στον τίτλο του MVP

Ο Αμπασιεκένε Ίκομπονγκ, ο Νιγηριανός μέσος του ΠΑΟΚ Β', αναδείχθηκε MVP της πρόσφατης αναμέτρησης απέναντι στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής άνοιξε το σκορ στο 12ο λεπτό, συμβάλλοντας στην επικράτηση της ομάδας του με 2-1. Η πορεία του Ίκομπονγκ στον «Δικέφαλο» ξεκίνησε από δοκιμαστικά, ενώ πλέον αρχίζει να ξεχωρίζει αγωνιζόμενος σε έναν διαφορετικό ρόλο από αυτόν για τον οποίο αρχικά αποκτήθηκε.

Η πορεία από τη Νιγηρία στη Θεσσαλονίκη

Ο Αμπασιεκένε Ίκομπονγκ έφτασε στη Θεσσαλονίκη από τη Νιγηρία, προερχόμενος από την ομάδα CATS FC. Η άφιξή του στην Ελλάδα έγινε μαζί με άλλους τρεις συμπατριώτες του, με σκοπό να αξιολογηθεί από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ Β'.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής κατάφερε να πείσει με τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών. Ως αποτέλεσμα, εξασφάλισε συμβόλαιο με την ομάδα έως τις 30 Ιουνίου 2027, σηματοδοτώντας την επίσημη ένταξή του στο ρόστερ.

Αλλαγή ρόλου και αγωνιστική προσαρμογή

Η αρχική αξιολόγηση του Ίκομπονγκ αφορούσε κυρίως τις θέσεις του αμυντικού και του κεντρικού μέσου. Περιγράφηκε ως ένας ποδοσφαιριστής με ταχυδυναμικά στοιχεία, ικανός να αγωνιστεί τόσο ως «εξάρι» όσο και ως «οκτάρι» στον χώρο του κέντρου.

Ωστόσο, στην πορεία προέκυψε μια διαφορετική αγωνιστική προοπτική για τον Νιγηριανό. Ο προπονητής Ντάνι Πονς τον χρησιμοποίησε σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον 30χρονο επιθετικό Μαρκ Σιφναίο, ο οποίος είναι γεννημένος στο Άμστερνταμ. Αυτή η αλλαγή έδωσε στον Ίκομπονγκ τη δυνατότητα να κινείται πιο κοντά στην αντίπαλη περιοχή, αξιοποιώντας την ταχύτητα, τις κινήσεις του χωρίς την μπάλα και την ικανότητά του στην εκτέλεση.

Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έχει εκφράσει την προτίμησή του για αυτή τη θέση. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, είχε δηλώσει: «Πιστεύω ότι είμαι πιο επικίνδυνος σαν επιτελικός μέσος στο “δέκα”. Μπορώ να διαχειριστώ το παιχνίδι από εκείνη τη θέση. Προτιμώ να παίζω εκεί, αλλά ακόμα μεγαλώνω ως ποδοσφαιριστής».

Η καθοριστική εμφάνιση στην Καλαμαριά

Η πρόσφατη εμφάνιση του Ίκομπονγκ στην αναμέτρηση με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς ενίσχυσε την άποψη για την αποτελεσματικότητά του στον νέο του ρόλο. Ο νεαρός μέσος άνοιξε το σκορ για τον ΠΑΟΚ Β' στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης, μετά από μια βαθιά μπαλιά του Λεωνιδόπουλου και ένα έξυπνο τελείωμα πάνω από τον τερματοφύλακα Κυρίτση.

Οι «ασπρόμαυροι» επικράτησαν του Απόλλωνα Καλαμαριάς με σκορ 2-1, φτάνοντας τους οκτώ βαθμούς στη Super League 2. Ο Αμπασιεκένε Ίκομπονγκ αναδείχθηκε MVP της συγκεκριμένης αναμέτρησης, επιβεβαιώνοντας ότι ο ποδοσφαιριστής που κέρδισε τη θέση του μέσω δοκιμαστικών μπορεί πλέον να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα, προσφέροντας και στο δημιουργικό κομμάτι.

Προκλήσεις και στήριξη στην καθημερινότητα

Η εγκατάσταση στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν μια εύκολη διαδικασία για τον 20χρονο Νιγηριανό. Η αλλαγή χώρας, οι διαφορετικές απαιτήσεις που έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς και το γλωσσικό εμπόδιο, αποτέλεσαν αρχικά σημαντικές προκλήσεις για τον Ίκομπονγκ.

Ο ίδιος είχε παραδεχθεί ότι η πρώτη του σεζόν δεν ήταν αυτή που περίμενε, καθώς έπρεπε να προσαρμοστεί άμεσα μετά την άφιξή του από τη Νιγηρία. Ωστόσο, έχει δηλώσει ότι πλέον νιώθει καλύτερα σωματικά.

Στην καθημερινότητά του, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ Β', Δημήτρης Τσοπούρογλου, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, προσφέροντας βοήθεια στον Ίκομπονγκ, ακόμα και στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta