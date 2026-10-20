Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας με ΑΕΚ, Άρη και Τσιτσιπά

Το αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τρίτης 20 Οκτωβρίου είναι ιδιαίτερα πλούσιο, προσφέροντας στους φιλάθλους πληθώρα επιλογών. Στις μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζει η αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Μάντσεστερ Σίτι, ενώ ο Άρης δίνει τον δικό του αγώνα στο Eurocup. Παράλληλα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αγωνιστεί σε τουρνουά τένις στο Αλμάτι.

Ευρωπαϊκές αναμετρήσεις στο ποδόσφαιρο

Η Τρίτη περιλαμβάνει σημαντικές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Μάντσεστερ Σίτι στο πλαίσιο του UEFA Youth League. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 17:00 και θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 2.

Εκτός από τον αγώνα της ΑΕΚ, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και άλλες αναμετρήσεις για το UEFA Champions League. Στις 19:45, δύο παιχνίδια θα διεξαχθούν ταυτόχρονα. Η Φενέρμπαχτσε θα υποδεχθεί τη Σλάβια Πράγας, με τη μετάδοση να γίνεται από το Magenta Sport 5. Παράλληλα, η Σαμπάχ θα αναμετρηθεί με την Ντόρτμουντ, με τη μετάδοση να είναι διαθέσιμη στο Magenta Sport 3.

Αργότερα το βράδυ, στις 22:00, το ενδιαφέρον κορυφώνεται με μια σειρά από αγώνες του UEFA Champions League. Η Λίβερπουλ θα φιλοξενήσει τη Βιγιαρεάλ, σε μετάδοση από το Magenta Sport 5. Η Νάπολι θα αντιμετωπίσει την Μπόντο Γκλιμτ, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το Magenta Sport 9. Η Πόρτο θα υποδεχθεί την PSV Αϊντχόφεν, με τη μετάδοση να γίνεται από το Magenta Sport 8.

Την ίδια ώρα, η Ρόμα θα αναμετρηθεί με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, σε μετάδοση από το Magenta Sport 7. Η Στουτγκάρδη θα παίξει εντός έδρας με την Ατλέτικο Μαδρίτης, με τον αγώνα να προβάλλεται από το Magenta Sport 6. Τέλος, η Παρί Σεν Ζερμέν θα υποδεχθεί την Μπαρτσελόνα σε ένα μεγάλο ντέρμπι, το οποίο θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 3.

Ελληνική παρουσία στο Eurocup

Στο μπάσκετ, ο Άρης θα δώσει τη δική του ευρωπαϊκή μάχη. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα αντιμετωπίσει τη Ροστόκ στο πλαίσιο του Eurocup. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση αποτελεί ένα από τα σημαντικά γεγονότα του αθλητικού προγράμματος της ημέρας.

Τένις με τον Στέφανο Τσιτσιπά

Για τους λάτρεις του τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα βρεθεί στο γήπεδο για να μονομαχήσει με τον Αλεξάνταρ Κοβάσεβιτς. Ο αγώνας του Έλληνα πρωταθλητή θα διεξαχθεί στο Αλμάτι, προσφέροντας θέαμα στους φίλους του αθλήματος.

Με πληροφορίες από: newsit.gr