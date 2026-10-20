Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας με ΑΕΚ, Άρη και Τσιτσιπά

Αθλητικά
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας με ΑΕΚ, Άρη και Τσιτσιπά

Το αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τρίτης 20 Οκτωβρίου είναι ιδιαίτερα πλούσιο, προσφέροντας στους φιλάθλους πληθώρα επιλογών. Στις μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζει η αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Μάντσεστερ Σίτι, ενώ ο Άρης δίνει τον δικό του αγώνα στο Eurocup. Παράλληλα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αγωνιστεί σε τουρνουά τένις στο Αλμάτι.

Ευρωπαϊκές αναμετρήσεις στο ποδόσφαιρο

Η Τρίτη περιλαμβάνει σημαντικές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Μάντσεστερ Σίτι στο πλαίσιο του UEFA Youth League. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 17:00 και θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 2.

Εκτός από τον αγώνα της ΑΕΚ, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και άλλες αναμετρήσεις για το UEFA Champions League. Στις 19:45, δύο παιχνίδια θα διεξαχθούν ταυτόχρονα. Η Φενέρμπαχτσε θα υποδεχθεί τη Σλάβια Πράγας, με τη μετάδοση να γίνεται από το Magenta Sport 5. Παράλληλα, η Σαμπάχ θα αναμετρηθεί με την Ντόρτμουντ, με τη μετάδοση να είναι διαθέσιμη στο Magenta Sport 3.

Αργότερα το βράδυ, στις 22:00, το ενδιαφέρον κορυφώνεται με μια σειρά από αγώνες του UEFA Champions League. Η Λίβερπουλ θα φιλοξενήσει τη Βιγιαρεάλ, σε μετάδοση από το Magenta Sport 5. Η Νάπολι θα αντιμετωπίσει την Μπόντο Γκλιμτ, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το Magenta Sport 9. Η Πόρτο θα υποδεχθεί την PSV Αϊντχόφεν, με τη μετάδοση να γίνεται από το Magenta Sport 8.

Την ίδια ώρα, η Ρόμα θα αναμετρηθεί με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, σε μετάδοση από το Magenta Sport 7. Η Στουτγκάρδη θα παίξει εντός έδρας με την Ατλέτικο Μαδρίτης, με τον αγώνα να προβάλλεται από το Magenta Sport 6. Τέλος, η Παρί Σεν Ζερμέν θα υποδεχθεί την Μπαρτσελόνα σε ένα μεγάλο ντέρμπι, το οποίο θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 3.

Ελληνική παρουσία στο Eurocup

Στο μπάσκετ, ο Άρης θα δώσει τη δική του ευρωπαϊκή μάχη. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα αντιμετωπίσει τη Ροστόκ στο πλαίσιο του Eurocup. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση αποτελεί ένα από τα σημαντικά γεγονότα του αθλητικού προγράμματος της ημέρας.

Τένις με τον Στέφανο Τσιτσιπά

Για τους λάτρεις του τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα βρεθεί στο γήπεδο για να μονομαχήσει με τον Αλεξάνταρ Κοβάσεβιτς. Ο αγώνας του Έλληνα πρωταθλητή θα διεξαχθεί στο Αλμάτι, προσφέροντας θέαμα στους φίλους του αθλήματος.

Με πληροφορίες από: newsit.gr

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