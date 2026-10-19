Η ΠΑΕ Λεβαδειακός διαμαρτύρεται για την αποβολή του Ελνένι στον αγώνα με τον Βόλο

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός διαμαρτυρήθηκε έντονα για την αποβολή του ποδοσφαιριστή της, Μοχάμεντ Ελνένι, στον αγώνα της 7ης αγωνιστικής της Super League κόντρα στον Βόλο ELABET. Ο σύλλογος, με ανακοίνωσή του, υποστήριξε πως ο διαιτητής Τάσος Παπαπέτρου είχε χαρίσει κίτρινες κάρτες σε παίκτη των αντιπάλων πριν την αποβολή του δικού τους παίκτη.

Ο αγώνας και οι αποβολές

Ο Λεβαδειακός αναμετρήθηκε με τον Βόλο ELABET στην 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, με το παιχνίδι να λήγει ισόπαλο χωρίς τέρματα, 0-0. Και οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με δέκα ποδοσφαιριστές, καθώς σημειώθηκαν δύο αποβολές κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η πρώτη αποβολή καταγράφηκε στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο Κέιντι Μπάρε είδε την κόκκινη κάρτα και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο. Λίγο πριν το τελικό σφύριγμα, συγκεκριμένα στο 84ο λεπτό, ο Μοχάμεντ Ελνένι αποβλήθηκε και αυτός, αφού αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Η αποβολή του Μοχάμεντ Ελνένι

Η αποβολή του Μοχάμεντ Ελνένι, η οποία ήρθε με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 84ο λεπτό, αποτέλεσε το κύριο σημείο διαμαρτυρίας για την ΠΑΕ Λεβαδειακός. Ο ποδοσφαιριστής αποβλήθηκε στο ντεμπούτο του με την ομάδα της Λιβαδειάς.

Σύμφωνα με την ΠΑΕ, ο Ελνένι είναι ένας ποδοσφαιριστής με τεράσια εμπειρία και πολυετή παρουσία στο υψηλότερο επίπεδο. Επισημάνθηκε επίσης ότι, σε ολόκληρη την επαγγελματική του διαδρομή, είχε αποβληθεί μόλις μία φορά πριν από αυτό το περιστατικό.

Οι αιτιάσεις της ΠΑΕ Λεβαδειακός

Λίγες ώρες μετά τη λήξη του αγώνα στη Λιβαδειά, η ΠΑΕ Λεβαδειακός προέβη σε δημοσίευση ενός βίντεο. Το βίντεο αφορούσε τον ποδοσφαιριστή του Βόλου, ο οποίος, κατά την άποψη της γηπεδούχου ομάδας, «κέρδισε» την αποβολή του Μοχάμεντ Ελνένι.

Η ΠΑΕ υποστήριξε πως ο διαιτητής της αναμέτρησης, Τάσος Παπαπέτρου, είχε χαρίσει δύο φορές κίτρινη κάρτα στον ίδιο παίκτη του Βόλου νωρίτερα στο παιχνίδι. Οι λόγοι για τους οποίους θα έπρεπε να είχαν δοθεί οι κάρτες, σύμφωνα με τον Λεβαδειακό, ήταν ένα χτύπημα στο πρόσωπο και η ανακοπή μιας υποσχόμενης επίθεσης.

Η ανακοίνωση του συλλόγου

Στην επίσημη δημοσίευσή της, η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανέφερε χαρακτηριστικά τα εξής: «Με αυτή τη δεύτερη κίτρινη κάρτα, που μόνο ο διαιτητής Παπαπέτρου θα μπορούσε να δείξει, αποβάλλεται ο Μοχάμεντ Ελνένι στο ντεμπούτο του με τον Λεβαδειακό. Ένας ποδοσφαιριστής με τεράσια εμπειρία και πολυετή παρουσία στο υψηλότερο επίπεδο, με την καριέρα που όλοι γνωρίζουν.»

Η ανακοίνωση συνέχισε, τονίζοντας το ιστορικό του παίκτη: «Ένας παίκτης που, σε ολόκληρη την επαγγελματική του διαδρομή, είχε αποβληθεί μόλις μία φορά. Κι όλα αυτά, όταν στον ίδιο ποδοσφαιριστή του Βόλου, που «κερδίζει» την αποβολή, έχει χαριστεί δύο φορές νωρίτερα η κίτρινη κάρτα για χτύπημα στο πρόσωπο και ανακοπή υποσχόμενης επίθεσης.» Η δημοσίευση αυτή κοινοποιήθηκε από τον επίσημο λογαριασμό της Levadiakos FC (@levadiakos_fc).

Με πληροφορίες από: Gazzetta