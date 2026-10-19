Ευχάριστα νέα για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, μικρότερη η απουσία του

Ευχάριστα νέα προέκυψαν για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, καθώς ο τραυματισμός που υπέστη ο 18χρονος Έλληνας ποδοσφαιριστής της Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι τελικά μικρότερης έκτασης από τις αρχικές εκτιμήσεις. Η ανακούφιση ήταν εμφανής στο στρατόπεδο των Βεστφαλών, καθώς αποφεύχθηκε μια μακροχρόνια απουσία που είχε αρχικά εκφραστεί ως φόβος.

Οι πρώτες πληροφορίες από τη Γερμανία έκαναν λόγο για απουσία τουλάχιστον ενός μήνα, ωστόσο η Μπορούσια Ντόρτμουντ επιβεβαίωσε ότι ο νεαρός άσος θα μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για μικρότερο διάστημα.

Ο τραυματισμός του Έλληνα άσου

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του εκτός έδρας αγώνα της Μπορούσια Ντόρτμουντ με την Ουνιόν στο Βερολίνο, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Ο 18χρονος μέσος είχε εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο 62ο λεπτό, αλλά μόλις 8 λεπτά αργότερα, αναγκάστηκε να αποχωρήσει λόγω ζημιάς στον δεξιό αστράγαλο.

Οι αρχικές εκτιμήσεις και τα ρεπορτάζ από τα γερμανικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για σοβαρό τραυματισμό, προβλέποντας απουσία τουλάχιστον ενός μήνα από τους αγωνιστικούς χώρους. Αυτή η αρχική εκτίμηση προκάλεσε ανησυχία στις τάξεις της γερμανικής ομάδας και στους φιλάθλους της.

Η ανακούφιση στην Μπορούσια Ντόρτμουντ

Ωστόσο, οι φόβοι για μακροχρόνια απουσία δεν επιβεβαιώθηκαν, φέρνοντας ανακούφιση στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου του συλλόγου, Λαρς Ρίκεν, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας θα απουσιάσει για μικρότερο διάστημα από αυτό που αρχικά είχε εκτιμηθεί.

Ο Ρίκεν ξεκαθάρισε ότι η κατάσταση του νεαρού ποδοσφαιριστή δεν είναι τόσο σοβαρή όσο φοβήθηκαν αρχικά οι Βεστφαλοί, διαψεύδοντας τα σενάρια που μετέδιδαν τα γερμανικά ΜΜΕ τις περασμένες ημέρες για απουσία ενός μήνα.

Οι επόμενοι αγώνες που θα χάσει

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας δεν θα είναι διαθέσιμος για τις δύο επόμενες αναμετρήσεις της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Συγκεκριμένα, δεν θα ταξιδέψει με την ομάδα για το εκτός έδρας παιχνίδι του Champions League με τη Σαμπάχ, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 20 Οκτωβρίου.

Επίσης, ο 18χρονος άσος δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί ούτε στον εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος απέναντι στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης, που θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο, 24 Οκτωβρίου. Μετά από αυτές τις αναμετρήσεις, η κατάστασή του θα επανεκτιμάται συνεχώς.

Οι δηλώσεις του Λαρς Ρίκεν

Ο διευθύνων σύμβουλος της Μπορούσια Ντόρτμουντ, Λαρς Ρίκεν, προέβη σε λεπτομερείς δηλώσεις σχετικά με την κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα. «Ο Κοσ έχει μια ζημιά στους συνδέσμους του ποδιού. Δεν θα πετάξει μαζί μας στο Μπακού και δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί ούτε απέναντι στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης το Σάββατο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρίκεν.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να αξιολογούμε την κατάστασή του μέρα με τη μέρα. Για να είμαι ειλικρινής, φοβηθήκαμε για κάτι χειρότερο, αν αναλογιστεί κανείς πώς αντέδρασαν οι συμπαίκτες του και πώς αποχώρησε κουτσαίνοντας από τον αγωνιστικό χώρο». Οι δηλώσεις του υπογραμμίζουν την αρχική ανησυχία που επικρατούσε στην ομάδα για τον τραυματισμό του 18χρονου ποδοσφαιριστή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta