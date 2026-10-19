Ο Τσικίνιο πρωταγωνιστής στα διπλά του Ολυμπιακού με έναν μοναδικό πανηγυρισμό

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού, Τσικίνιο, βρέθηκε στο επίκεντρο των εξελίξεων στα δύο τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της ομάδας του. Με μία ασίστ στη Μασσαλία και ένα καθοριστικό γκολ στο Αγρίνιο, ο «Τσίκι» έδειξε να επανέρχεται σε καλό αγωνιστικό φεγγάρι. Παράλληλα, ο παίκτης πανηγύρισε με τον δικό του, ιδιαίτερο τρόπο, ο οποίος έχει συγκεκριμένη σύνδεση και αφετηρία.

Η αγωνιστική συμβολή του Τσικίνιο

Ο Τσικίνιο είχε καθοριστική συμβολή στα δύο τελευταία «διπλά» του Ολυμπιακού, δείχνοντας να είναι σε εξαιρετική φόρμα. Στο παιχνίδι της Μασσαλίας, μετά από μία ωραία κομπίνα, ήταν αυτός που «σέρβιρε» την μπάλα για το κεφάλι του Έσε, οδηγώντας σε ένα σημαντικό γκολ. Η συνεισφορά του ήταν ανάλογη και το απόγευμα της Κυριακής στο Αγρίνιο, όπου έκανε τη διαφορά με μία «σουτάρα» για το 0-2.

Το γκολ αυτό «κλείδωσε» μία πολύ σημαντική εκτός έδρας νίκη απέναντι σε έναν Παναιτωλικό που απείλησε αισθητά και είχε μάλιστα και δοκάρι. Η παρουσία του Πορτογάλου στα δύο αυτά παιχνίδια ήταν τόσο καθοριστική, που η συμβολή του θεωρήθηκε σε μεγάλο βαθμό σαν να ήταν δικά του τα «διπλά» του Ολυμπιακού.

Ο ιδιαίτερος πανηγυρισμός της «ηρεμίας»

Ο Τσικίνιο έχει καθιερώσει έναν χαρακτηριστικό πανηγυρισμό που ο ίδιος αποκαλεί «ηρεμίας». Ο συγκεκριμένος τρόπος πανηγυρισμού έχει μία πολύ συγκεκριμένη σύνδεση και αφετηρία, την οποία ο ίδιος ο παίκτης έχει αποκαλύψει. Σε παλαιότερη ανάρτησή του, αναφερόμενος σε έναν παρόμοιο πανηγυρισμό, είχε χρησιμοποιήσει τη λέξη Myōbokuzan.

Αυτή η λέξη αποτυπώνει ακριβώς τη στάση σώματος που υιοθετεί ο Πορτογάλος μέσος. Ο πανηγυρισμός αυτός δεν είναι κάτι καινούργιο, καθώς τον θυμόμαστε και από προηγούμενες σεζόν, όπως για παράδειγμα στην εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ.

Η σύνδεση με τον Naruto Uzumaki

Η λέξη Myōbokuzan, που αποτελεί το κλειδί για την κατανόηση του πανηγυρισμού του Τσικίνιο, προέρχεται από την ιαπωνική σειρά animation Naruto. Η σειρά αυτή βασίζεται στο κόμικ Manga του Μασάμι Κισιμότο, ενός γνωστού δημιουργού στον χώρο των ιαπωνικών κόμικς. Ο κεντρικός ήρωας της σειράς είναι ο νεαρός Naruto Uzumaki, ένας νίντζα που αναζητά διαρκώς την αναγνώριση και φιλοδοξεί να γίνει ο αρχηγός του χωριού του.

Η στάση σώματος που υιοθετεί ο Τσικίνιο στον πανηγυρισμό του είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον κόσμο του Naruto. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος χαρακτήρας, ο Naruto Uzumaki, δεν είναι απλώς μια αναφορά στον πανηγυρισμό του Πορτογάλου, αλλά είναι αποτυπωμένος και σε ένα τατουάζ στο χέρι του Τσικίνιο, υπογραμμίζοντας την προσωπική του σύνδεση με τη σειρά.

Τα τατουάζ και οι προσωπικές αναφορές

Εκτός από την αγάπη του για το ποδόσφαιρο, ο Τσικίνιο έχει και άλλα χόμπι, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν τα τατουάζ. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός έχει ουκ ολίγα τατουάζ στο σώμα του, τα οποία συχνά φέρουν προσωπικές και σημαντικές αναφορές για εκείνον. Ένα από αυτά, όπως αναφέρθηκε, είναι ο χαρακτήρας Naruto στο χέρι του.

Επιπλέον, ο Τσικίνιο είχε κάνει ένα τατουάζ στον λαιμό του, το οποίο περιλάμβανε δύο ιδιαίτερα σημαντικές ημερομηνίες για τον ίδιο. Γενικά, ο πανηγυρισμός του με τη στάση Myōbokuzan είναι κάτι που δεν συναντάμε κάθε μέρα στα γήπεδα και αναδεικνύει τη σύνδεσή του με τον κόσμο των κόμικς manga.

Η πορεία του Τσικίνιο στον Ολυμπιακό

Στα 31 του χρόνια, ο Τσικίνιο παραμένει μία πολύ σημαντική μονάδα για τον Ολυμπιακό. Η εμπειρία και οι ικανότητές του τον καθιστούν έναν παίκτη κλειδί για τον πειραϊκό σύλλογο, ο οποίος τον χρειάζεται ακόμα πιο ανεβασμένο στη συνέχεια της σεζόν. Συνολικά, στην καριέρα του με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός έχει καταγράψει 118 αγώνες.

Σε αυτούς τους αγώνες, έχει σημειώσει 17 γκολ και έχει μοιράσει 16 ασίστ, αποδεικνύοντας την επιδραστικότητά του στο επιθετικό κομμάτι. Με τους Πειραιώτες, ο Τσικίνιο έχει κατακτήσει σημαντικούς τίτλους, όπως το Conference League, ένα νταμπλ στην επέτειο των 100 χρόνων της ομάδας, καθώς και ένα Super Cup.

Με πληροφορίες από: Gazzetta