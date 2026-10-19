Νόρντιν Άμραμπατ: Έγραψε ιστορία στην Eredivisie, αλλά δεν ενθουσιάστηκε ιδιαίτερα

Ο Νόρντιν Άμραμπατ έγραψε ιστορία στην Eredivisie, καθώς έγινε ο γηραιότερος παίκτης που αγωνίστηκε στο ολλανδικό πρωτάθλημα εδώ και 23 χρόνια, εξαιρουμένων των τερματοφυλάκων. Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός, ο οποίος τον Μάρτιο θα κλείσει τα 40 του χρόνια, επέστρεψε στα γήπεδα της Ολλανδίας μετά από 15 χρόνια απουσίας. Η συμμετοχή του πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (18/10), όταν πέρασε ως αλλαγή στην αναμέτρηση της Ουτρέχτης με την Τβέντε.

Ιστορική επιστροφή στα ολλανδικά γήπεδα

Ο Νόρντιν Άμραμπατ, σε ηλικία 39 ετών και 201 ημερών, επανεμφανίστηκε στην Eredivisie, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στο ολλανδικό πρωτάθλημα μετά από 15 ολόκληρα χρόνια. Η συμμετοχή του αυτή καταγράφηκε στην αναμέτρηση της Ουτρέχτης, της ομάδας στην οποία αγωνίζεται και ο Βασίλης Μπάρκας, εναντίον της Τβέντε.

Ο άλλοτε παίκτης της ΑΕΚ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή, προσθέτοντας ένα ακόμα κεφάλαιο στην μακρά του ποδοσφαιρική καριέρα. Η παρουσία του στην Eredivisie, σε αυτή την ηλικία, τον καθιστά ένα από τα πιο αξιοσημείωτα πρόσωπα του πρωταθλήματος.

Το ρεκόρ ηλικίας στην Eredivisie

Με την είσοδό του στον αγώνα, ο Νόρντιν Άμραμπατ αναδείχθηκε στον γηραιότερο ποδοσφαιριστή που έχει αγωνιστεί στην Eredivisie τα τελευταία 23 χρόνια, χωρίς να υπολογίζονται οι τερματοφύλακες. Το προηγούμενο αντίστοιχο ρεκόρ για παίκτη εκτός θέσης τερματοφύλακα κατείχε ο Γιαν Χάιντσε, ο οποίος είχε αγωνιστεί για τελευταία φορά με την Αϊντχόφεν το 2003.

Στην κατηγορία των τερματοφυλάκων, το ρεκόρ γηραιότερου παίκτη ανήκει στον παλαίμαχο γκολκίπερ Ρομπ Φαν Ντάικ, ο οποίος είχε αγωνιστεί το 2012 σε ηλικία 43 ετών. Το επίτευγμα του Άμραμπατ αφορά τους ποδοσφαιριστές γηπέδου, υπογραμμίζοντας τη σπάνια μακροζωία του στο κορυφαίο επίπεδο.

Η αντίδραση του Άμραμπατ στο ιστορικό επίτευγμα

Παρά το γεγονός ότι έγραψε ιστορία με τη συμμετοχή του, ο ίδιος ο Νόρντιν Άμραμπατ δεν έδειξε να ενθουσιάζεται ιδιαίτερα με το προσωπικό του επίτευγμα. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, δήλωσε πως το ρεκόρ «δεν μου προσφέρει και πολλά, αλλά και πάλι είναι ωραίο», υποδηλώνοντας ότι η ουσία της επιστροφής του ήταν πιο σημαντική από τους αριθμούς.

Η δήλωσή του αντικατοπτρίζει μια προσγειωμένη στάση απέναντι στην αναγνώριση της ηλικίας του, εστιάζοντας περισσότερο στην αγωνιστική του παρουσία. Αυτή η προσέγγιση δείχνει ότι η χαρά της συμμετοχής υπερτερεί της όποιας διάκρισης λόγω ηλικίας.

«Ένιωθα σαν 17χρονος»

Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής εξέφρασε την έντονη ικανοποίησή του για την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους, περιγράφοντας τα συναισθήματά του ως «πάρα πολύ ωραία». Όπως ανέφερε, περίμενε πολύ καιρό για αυτή τη στιγμή και χάρηκε ιδιαίτερα όταν ο προπονητής τον φώναξε να μπει στο παιχνίδι.

«Ένιωθα σαν ένας 17χρονος που έκανε το ντεμπούτο του», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τον ενθουσιασμό του. Είχε περάσει σχεδόν δύο μήνες στην ομάδα περιμένοντας να του δοθεί χρόνος συμμετοχής, και η ευκαιρία αυτή, σε συνδυασμό με τη νίκη της ομάδας, έκανε το συναίσθημα ακόμα πιο όμορφο. Ο Άμραμπατ κατέληξε λέγοντας πως δεν χρειάζεται να πληρώνεται σε ευρώ, αλλά σε λεπτά συμμετοχής, εκφράζοντας την ελπίδα του για περισσότερο χρόνο στο γήπεδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta