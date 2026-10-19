Τα νέα δεδομένα στη Superleague: Ο Ολυμπιακός φαβορί για τον τίτλο μετά την 7η αγωνιστική

Η 7η αγωνιστική της φετινής Superleague ανήκει πλέον στο παρελθόν, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές στον βαθμολογικό πίνακα και στα προγνωστικά για την κατάκτηση του τίτλου. Το Football Meets Data, μέσω υπολογισμών και ανάλυσης δεδομένων, παρουσίασε τα νέα δεδομένα, αναδεικνύοντας ένα νέο φαβορί για την κορυφή.

Σε αυτή τη στροφή του πρωταθλήματος, οι «μεγάλοι» των ελληνικών γηπέδων πανηγύρισαν νίκες, με εξαίρεση την ΑΕΚ της οποίας ο αγώνας αναβλήθηκε. Οι νίκες του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ διαμόρφωσαν ένα νέο τοπίο, με τον Ολυμπιακό να αναδεικνύεται για πρώτη φορά φέτος ως το πρώτο φαβορί για τον τίτλο.

Οι ανακατατάξεις στην κορυφή της βαθμολογίας

Ο Παναθηναϊκός, μετά το εμφατικό 5-1 κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, κατάφερε να διατηρήσει την 1η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Οι «πράσινοι» συγκέντρωσαν 18 βαθμούς, παραμένοντας στην κορυφή παρά τις πιέσεις από τους διώκτες τους.

Ο Ολυμπιακός, από την πλευρά του, πέρασε νικηφόρα από το Αγρίνιο, επικρατώντας του Παναιτωλικού με σκορ 0-2. Αυτή η νίκη επέτρεψε στους «ερυθρόλευκους» να «σκαρφαλώσουν» στη 2η θέση της βαθμολογίας, φτάνοντας τους 16 βαθμούς και πλησιάζοντας την κορυφή.

Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και η εκκρεμότητα της ΑΕΚ

Στο -3 από την κορυφή βρίσκεται πλέον ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πανηγύρισε μια σημαντική νίκη με 2-1 επί του Ηρακλή στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Ο αγώνας αυτός χαρακτηρίστηκε ως άκρως εντυπωσιακός, ενώ προκάλεσε και πολλή συζήτηση αναφορικά με τη διαιτησία του, προσθέτοντας έναν επιπλέον τόνο στην αγωνιστική δράση. Ο «δικέφαλος του βορρά» έφτασε τους 15 βαθμούς.

Η ΑΕΚ, τέλος, είδε τον αγώνα της με τον Ατρόμητο να αναβάλλεται. Το αίτημα για αναβολή υποβλήθηκε από την «Ένωση» ενόψει του επικείμενου αγώνα της με τη Μάντσεστερ Σίτι, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 20 Οκτωβρίου στις 22:00. Λόγω αυτής της εκκρεμότητας, η ΑΕΚ «έπεσε» στην 4η θέση του πίνακα, έχοντας 14 βαθμούς και έναν αγώνα λιγότερο.

Ο Ολυμπιακός το πρώτο φαβορί για τον τίτλο

Μετά την ολοκλήρωση της 7ης αγωνιστικής και βάσει των αναλυτικών υπολογισμών του Football Meets Data, τα δεδομένα για τον τίτλο της Superleague έχουν αλλάξει. Ο Ολυμπιακός αναδεικνύεται πλέον ως το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, συγκεντρώνοντας πιθανότητες 37.6%. Αυτή είναι η πρώτη φορά φέτος που οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην κορυφή των προγνωστικών.

Ακολουθεί η ΑΕΚ στη δεύτερη θέση των πιθανοτήτων, με ποσοστό 30.6%, παρά την αναβολή του αγώνα της και την πτώση της στην 4η θέση της βαθμολογίας. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΟΚ, καταλαμβάνει την τέταρτη θέση στα προγνωστικά με 8.6% πιθανότητες για τον τίτλο.

Η θέση του πρωτοπόρου Παναθηναϊκού και οι υπόλοιπες ομάδες

Παρότι πρωτοπόρος στον βαθμολογικό πίνακα, ο Παναθηναϊκός δίνεται ως το 3ο φαβορί από τον υπερυπολογιστή του Football Meets Data, με πιθανότητες 22.6% για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτό υποδηλώνει ότι, παρά την τρέχουσα θέση του, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι άλλες ομάδες έχουν ελαφρώς μεγαλύτερες πιθανότητες μακροπρόθεσμα.

Τέλος, ο Άρης εμφανίζεται με ένα μικρό ποσοστό 0.6% στις πιθανότητες για την κατάκτηση του τίτλου, ολοκληρώνοντας την ανάλυση των διεκδικητών σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσίασε το Football Meets Data.

Με πληροφορίες από: Gazzetta