Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να αποσπάσει μια αγχωτική νίκη εκτός έδρας επί του Κολοσσού Ρόδου, επικρατώντας με σκορ 88-84, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της GBL. Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από την ηγετική εμφάνιση του Τσέντι Όσμαν, ο οποίος οδήγησε τον «δικέφαλο του Βορρά» στην τρίτη του συνεχόμενη επιτυχία στο πρωτάθλημα, φτάνοντας το 3/3 στη φετινή διοργάνωση. Οι νησιώτες, παρά την αντίσταση που προέβαλαν, υποχώρησαν στο 1-2 στον πίνακα της βαθμολογίας.

Η κυριαρχία του Τσέντι Όσμαν

Ο Τσέντι Όσμαν αναδείχθηκε σε απόλυτο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, πραγματοποιώντας ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στη Ρόδο, το οποίο περιγράφηκε ως «one man show». Ο Τούρκος φόργουορντ του ΠΑΟΚ σημείωσε 37 πόντους, επιτυγχάνοντας ένα εντυπωσιακό ρεκόρ καριέρας στη GBL. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα μεγάλο μέρος της παραγωγικότητάς του, συγκεκριμένα οι 24 από τους πόντους του, σημειώθηκαν στο πρώτο ημίχρονο, διάστημα κατά το οποίο ο ΠΑΟΚ είχε πετύχει συνολικά 47 πόντους.

Η στατιστική του Όσμαν ήταν ιδιαίτερα πλούσια, περιλαμβάνοντας 3/4 εύστοχα δίποντα, 7/11 τρίποντα και 10/11 βολές. Επιπρόσθετα, κατέγραψε 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο, αγωνιζόμενος για 35 λεπτά. Η συνολική του απόδοση αποτυπώθηκε και στο σύστημα αξιολόγησης, όπου συγκέντρωσε 36 βαθμούς, υπογραμμίζοντας την καθοριστική του συμβολή στη νίκη.

Η συνεισφορά των συμπαικτών και η αντίσταση του Κολοσσού

Πέρα από την εξαιρετική εμφάνιση του Τσέντι Όσμαν, πολύτιμη βοήθεια στην επίτευξη της νίκας προσέφεραν και άλλοι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Φόστερ συνεισέφερε με 16 πόντους, δείχνοντας την επιθετική του ικανότητα, ενώ ο Χάτζινς πρόσθεσε 11 πόντους στο ενεργητικό της ομάδας της Θεσσαλονίκης, συμπληρώνοντας την προσπάθεια.

Από την πλευρά των γηπεδούχων, ο Κολοσσός Ρόδου έφτασε τον ΠΑΟΚ στα όριά του, βάζοντας δύσκολα στον «δικέφαλο του Βορρά» και διατηρώντας τη διεκδίκηση της νίκης μέχρι την τελευταία κατοχή. Κορυφαίοι για τους νησιώτες ήταν οι Μάνιον με 16 πόντους, ο Γουίλις με 14 πόντους, ενώ 14 πόντους σημείωσε και ο Χάρις, δείχνοντας την ομαδική τους προσπάθεια.

Αγωνία μέχρι το φινάλε και ένταση

Οι Ροδίτες παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί, βρίσκοντας λύσεις από πολλούς παίκτες τους και δυσκολεύοντας σημαντικά τον «δικέφαλο του Βορρά» καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Το παιχνίδι παρέμεινε αμφίρροπο, με την αγωνία να κορυφώνεται καθώς οι δύο ομάδες έφτασαν στην τελική ευθεία, με το σκορ να είναι κοντά.

Ο ΠΑΟΚ, ωστόσο, επέδειξε χαρακτήρα στα κρίσιμα σημεία του αγώνα, διαχειριζόμενος την πίεση. Ο Όσμαν ανέλαβε την ευθύνη, παίρνοντας την ομάδα στις πλάτες του με τις συνεχείς επιθετικές του ενέργειες, ενώ ο Φόστερ προσέφερε καθοριστικές λύσεις στις τελευταίες φάσεις της αναμέτρησης, εξασφαλίζοντας τελικά τη νίκη για την ομάδα του.

Αποβολή για τον Αντρέα Τρινκιέρι

Στο φινάλε του αγώνα, η ένταση ανέβηκε στα ύψη, με αποτέλεσμα την αποβολή του προπονητή του ΠΑΟΚ, Αντρέα Τρινκιέρι. Ο Ιταλός τεχνικός δέχθηκε δύο τεχνικές ποινές από τους διαιτητές, γεγονός που οδήγησε στην απομάκρυνσή του από τον πάγκο της ομάδας του, σε μια στιγμή που το παιχνίδι είχε φτάσει στο αποκορύφωμά του.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta