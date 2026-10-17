Αήττητοι συνεχίζουν Αθηναϊκός και Ολυμπιακός στην Allwyn Women’s Basketball League 1

Ο Αθηναϊκός και ο Ολυμπιακός συνεχίζουν την αήττητη πορεία τους στην Allwyn Women’s Basketball League 1, καθώς πανηγύρισαν νέες νίκες στην 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Οι δύο ομάδες έδειξαν την ανωτερότητά τους απέναντι στους αντιπάλους τους, εξασφαλίζοντας άνετες επικρατήσεις.

Η άνετη επικράτηση του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός άνοιξε την αυλαία της αγωνιστικής με μια επιβλητική νίκη απέναντι στον Κρόνο BC Plasis, επικρατώντας με τελικό σκορ 84-42. Οι «ερυθρόλευκες» ανέβασαν την απόδοσή τους μετά το πρώτο δεκάλεπτο, παίρνοντας τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης και φτάνοντας χωρίς προβλήματα στο θετικό αποτέλεσμα.

Από πλευράς Ολυμπιακού, ξεχώρισε η Φάνκαμ με 16 πόντους, ενώ η Χριστινάκη και η Αναστασοπούλου συνέβαλαν σημαντικά στην επίθεση, προσθέτοντας από 14 πόντους η καθεμία.

Η επιβλητική νίκη του Αθηναϊκού στον Βύρωνα

Εξίσου επιβλητικός ήταν και ο Αθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε με 95-62 του Πανσερραϊκού στον Βύρωνα. Οι γηπεδούχες είχαν τον πρώτο λόγο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, επιδεικνύοντας ανώτερη αγωνιστική εικόνα.

Στην επίθεση του Αθηναϊκού, πρωταγωνίστησαν οι Παρκς, Ράτζα και Φασούλα, σημειώνοντας 18, 15 και 14 πόντους αντίστοιχα. Για την ομάδα των Σερρών, η Σίσι Ελέκο αναδείχθηκε πρώτη σκόρερ της αναμέτρησης με 24 πόντους.

Αναλυτικά τα φύλλα αγώνα

Ολυμπιακός-Κρόνος BC Plasis 84-42

Διαιτητές: Αργυρούδης-Ναστούλης-Πετράκης Ι.

Δεκάλεπτα: 22-15, 45-25, 65-38, 84-42

Ολυμπιακός (Εντζόγια): Μπλιθικιώτη, Εβόντο 8, Τόγκα, Σακελλαρίου, Καρλάφτη 10(2), Λάμπερτ 7(1), Αναστασοπούλου 14(2), Χριστινάκη 14(2), Κολλάτου 3(1), Μάλι 6(1), Φάνκαμ 16.

Κρόνος BC Plasis (Σκληρός): Σέιβερς 8(2), Φιντάν 6, Σμυρνιώτη 2, Σταυριανάκη, Κορρέ 3, Πατεράκη 2, Μπασκερβίλε 8, Τριανταφύλλου, Σταθοπούλου 1, Ρώσση, Τερέλ 12(2).

Αθηναϊκός-Πανσερραϊκός Fibran 95-62

Διαιτητές: Τεφτίκης-Βάγιας-Παπαδάκη

Δεκάλεπτα: 22-14, 39-29, 67-44, 95-62

Αθηναϊκός Qualco (Ζούρος): Παρκς 18(3), Παυλοπούλου 9(3), Ράτζα 15(2), Πρινς 6, Βανλού 3, Φασούλα 14, Μακόλεϊ 8(1), Χρίστοβα 5(1), Τάντιτς 6, Νασισκάιτε 6(2), Λούκα 2, Χαιριστανίδου 3(1).

Πανσερραϊκός Fibran (Κεραμιδάς): Ελέκο 24(2), Γουόκερ 14(1), Τσινέκε 7(1), Σίγκλετον 5(1), Νάτσκου 6, Κουβόρντε 3, Παπαϊωάννου, Γεροστεργίου 3(1), Μπαξεβάνου.

Η βαθμολογία της Allwyn Women’s Basketball League 1

Μετά την ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής, η βαθμολογία διαμορφώνεται ως εξής:

1) Αθηναϊκός 6 (281-179) 102

2) Ολυμπιακός 6 (253-169) 84

3) Κρόνος BC Plasis 5 (183-217) -34

4) Παναθηναϊκός 4 (199-114) 85

5) Πανσερραϊκός Fibran 4 (210-268) -58

6) Παναθλητικός 3 (141-134) 7

7) ΠΑΣ Γιάννινα 3 (133-156) -23

8) ΠΑΟΚ 3 (122-159) -37

9) Άρης 2 (131-136) -5

10) Πρωτέας Βούλας 2 (136-152) -16

11) Αμύντας 2 (119-139) -20

12) Πάνθηρες Καβάλας 2 (117-202) -85

Σημειώνεται ότι οι ομάδες Αθηναϊκός Qualco, Ολυμπιακός, Κρόνος BC Plasis και Πανσερραϊκός Fibran έχουν ήδη ένα παιχνίδι περισσότερο.

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής

Για την επόμενη αγωνιστική, έχουν προγραμματιστεί οι παρακάτω αναμετρήσεις:

Αλεξάνδρειο 13.00: Άρης-Παναθηναϊκός (Διαιτητές: Ταρενίδης-Νέδογλου-Κασούμης, Παρατηρητής: Λαζαρίδης)

Αλ. Δημόγλου 12.30: Πάνθηρες-ΠΑΣ Γιάννινα (Διαιτητές: Κλεπουσνιώτου-Αγραφιώτης Β.-Καντζουρίδης, Παρατηρητής: Μπακλατζής)

Γ. Γεννηματάς 16.00: Πρωτέας Β.-Αμύντας (Διαιτητές: Κοϊμτζόγλου-Κανελλίδης-Οικονόμου Ι., Παρατηρητής: Παλάτος)

Επταπυργίου 19.00: Παναθλητικός-ΠΑΟΚ (Διαιτητές: Λόρτος-Παπαθανασίου-Δώνης Α., Παρατηρητής: Σιμητόπουλος)

Με πληροφορίες από: Gazzetta