Η επιστροφή των Μπράουν και Γουίλιαμς έδωσε λύσεις στην ΑΕΚ κόντρα στη Μύκονο

Οι Γκρεγκ Μπράουν και Ντέρικ Γουίλιαμς επέστρεψαν στη δράση για την ΑΕΚ, προσφέροντας σημαντικές λύσεις στην ομάδα τους. Η παρουσία τους ήταν κομβική στην επικράτηση της Ένωσης επί της Μυκόνου, σε έναν αγώνα που αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολος. Οι δύο παίκτες αγωνίστηκαν για πρώτη φορά φέτος, μετά από απουσία λόγω τραυματισμών.

Η επιστροφή των δύο παικτών

Η ΑΕΚ είχε αναγκαστεί να αγωνιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς κλασικό τεσσάρι, καθώς οι Γκρεγκ Μπράουν και Ντέρικ Γουίλιαμς απουσίαζαν λόγω τραυματισμών. Η επιστροφή τους στο παρκέ σηματοδότησε την πρώτη τους φετινή εμφάνιση με τη φανέλα της Ένωσης.

Η απουσία τους είχε δημιουργήσει ένα κενό στη θέση του πάουερ φόργουορντ, το οποίο καλύφθηκε με την επανεμφάνισή τους στον αγώνα ενάντια στη Μύκονο. Η παρουσία τους ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την ομάδα, καθώς πρόσθεσε βάθος και επιλογές στο παιχνίδι.

Κομβική συμβολή στη δύσκολη επικράτηση

Οι Μπράουν και Γουίλιαμς αποδείχθηκαν κομβικοί στην πολύ δύσκολη επικράτηση της ΑΕΚ επί της Μυκόνου. Ο αγώνας διεξήχθη στη SUNEL Arena, όπου η ομάδα του Ζιάγκου παρουσιάστηκε αξιόμαχη και διεκδίκησε τη νίκη με αξιώσεις.

Παρά την αντίσταση της Μυκόνου, η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει τη νίκη, με την πολυφωνία της να κάνει τη διαφορά. Οι δύο επιστρέψαντες παίκτες συνέβαλαν σημαντικά σε αυτή την πολυφωνία, προσφέροντας λύσεις και αποτελεσματικότητα στο παιχνίδι της Ένωσης.

Η απόδοση του Ντέρικ Γουίλιαμς

Ο Ντέρικ Γουίλιαμς, στην επιστροφή του, είχε μια ουσιαστική παρουσία στο παρκέ. Κατέγραψε συνολικά 10 πόντους, δείχνοντας την επιθετική του ικανότητα. Στα δίποντα είχε 3/6 εύστοχες προσπάθειες, ενώ από τη γραμμή των βολών σημείωσε 4/6.

Ο Γουίλιαμς συνέλεξε επίσης 2 ριμπάουντ, συμβάλλοντας στην κυριαρχία της ΑΕΚ κάτω από τα καλάθια. Η συνολική του αξιολόγηση (ranking) έφτασε τους 6 βαθμούς, ενώ παρέμεινε στο παιχνίδι για 23 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα, προσφέροντας σημαντικό χρόνο συμμετοχής.

Η συνεισφορά του Γκρεγκ Μπράουν

Από την πλευρά του, ο Γκρεγκ Μπράουν είχε επίσης μια αξιόλογη εμφάνιση, σημειώνοντας 12 πόντους. Η αποτελεσματικότητά του στα δίποντα ήταν υψηλή, με 4/5 εύστοχες προσπάθειες. Στα τρίποντα κατέγραψε 1.2, ενώ στις βολές είχε 1/3.

Ο Μπράουν πρόσθεσε 2 ριμπάουντ και 1 μπλοκ στην στατιστική του, δείχνοντας την παρουσία του και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Η αξιολόγησή του ανήλθε στους 8 βαθμούς, και αγωνίστηκε για 16 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα, προσφέροντας ενέργεια και λύσεις στην ομάδα.

Το παιχνίδι στη ρακέτα και η πολυφωνία

Το παιχνίδι των δύο παικτών στη ρακέτα αποτέλεσε σημαντικό όπλο για την ΑΕΚ, πλήττοντας την άμυνα της Μυκόνου. Η παρουσία τους δημιούργησε δύο επιπλέον πόλους επίθεσης, κάτι που έλειπε από την Ένωση κατά την περίοδο της απουσίας τους.

Η επιστροφή τους ενίσχυσε την πολυφωνία της ΑΕΚ, επιτρέποντας στην ομάδα να έχει περισσότερες επιλογές στην επίθεση και να μοιράζει το σκορ. Αυτή η ποικιλία στο παιχνίδι ήταν καθοριστική για την επικράτηση της Ένωσης απέναντι στην αξιόμαχη αντίπαλο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta