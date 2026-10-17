Αγωνία στον αγώνα Έβερτον - Τσέλσι: Τραυματισμός του Εμιλιάνο Μαρτίνες στο κεφάλι

Στιγμές μεγάλης αγωνίας βίωσαν οι φίλαθλοι και οι ποδοσφαιριστές το Σάββατο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Έβερτον με την Τσέλσι για την Premier League. Ο Αργεντινός τερματοφύλακας της Τσέλσι, Εμιλιάνο Μαρτίνες, τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με αντίπαλο ποδοσφαιριστή. Το περιστατικό οδήγησε σε προσωρινή διακοπή του αγώνα, ενώ ο Μαρτίνες αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο.

Η στιγμή του σοβαρού τραυματισμού

Το περιστατικό που «πάγωσε» τους πάντες σημειώθηκε περίπου στο 68ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες επιχείρησε έξοδο από την εστία του, διεκδικώντας την μπάλα μετά από εκτέλεση στημένης φάσης.

Στην προσπάθειά του αυτή, συγκρούστηκε με τον αμυντικό της Έβερτον, Τζάραντ Μπράνθγουεϊτ, με αποτέλεσμα να σωριαστεί στο χορτάρι.

Αγωνία στον αγωνιστικό χώρο

Η εικόνα του Αργεντινού τερματοφύλακα προκάλεσε έντονη ανησυχία, καθώς φάνηκε να έχει χάσει τις αισθήσεις του μετά τη σύγκρουση. Οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων κάλεσαν αμέσως το ιατρικό επιτελείο, με την αναμέτρηση να σταματά για αρκετά λεπτά.

Οι γιατροί έσπευσαν άμεσα στον αγωνιστικό χώρο και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον τερματοφύλακα της Τσέλσι, ο οποίος παρέμεινε ξαπλωμένος για περίπου δέκα λεπτά. Για την ασφαλή απομάκρυνσή του χρειάστηκε φορείο, με το ιατρικό προσωπικό να προχωρά με ιδιαίτερη προσοχή λόγω του χτυπήματος στο κεφάλι.

Ελπιδοφόρα σημάδια και αντικατάσταση

Κατά την αποχώρησή του από το γήπεδο, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες φάνηκε να έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του, δίνοντας ένα ελπιδοφόρο σημάδι. Μάλιστα, έκανε και μια χειρονομία, δείχνοντας ότι είναι καλά, καθησυχάζοντας τους παρευρισκόμενους.

Ο προπονητής της Τσέλσι, Τσάμπι Αλόνσο, επιβεβαίωσε αργότερα ότι ο ποδοσφαιριστής είχε ανακτήσει τις αισθήσεις του πριν αποχωρήσει οριστικά από τον αγωνιστικό χώρο. Τη θέση του Μαρτίνες κάτω από τα δοκάρια πήρε ο νεαρός Βέλγος τερματοφύλακας Μάικ Πέντερς, ο οποίος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην Premier League.

Το αγωνιστικό αποτέλεσμα επισκιάστηκε

Παρά τον σοβαρό τραυματισμό, ο αγώνας συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε με την Τσέλσι να επικρατεί της Έβερτον με σκορ 2-0. Τα δύο γκολ της νικήτριας ομάδας σημείωσε ο Πέδρο Νέτο.

Ωστόσο, ο τραυματισμός του Εμιλιάνο Μαρτίνες επισκίασε πλήρως το αγωνιστικό αποτέλεσμα και τη νίκη της Τσέλσι, καθώς η ανησυχία για την υγεία του ποδοσφαιριστή ήταν το κυρίαρχο θέμα μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr