Η Ατλέτικο Μαδρίτης επικράτησε της Εσπανιόλ με γκολ του Μπαένα στο φινάλε

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πήρε μια σημαντική «απόδραση» από τη Βαρκελώνη, επικρατώντας της Εσπανιόλ με 1-0. Η αναμέτρηση κρίθηκε στο 89ο λεπτό, όταν ο Άλεξ Μπαένα βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, χαρίζοντας τους τρεις βαθμούς στους «ροχιμπλάνκος». Αυτή η νίκη επιτρέπει στην Ατλέτικο να μειώσει την απόστασή της από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα.

Η κρίσιμη επικράτηση της Ατλέτικο

Οι Μαδριλένοι χρειάστηκε να παλέψουν σκληρά, να ιδρώσουν και να αγχωθούν μέχρι το τέλος της αναμέτρησης για να φύγουν με το «διπλό» από την έδρα της Εσπανιόλ. Η ομάδα της Βαρκελώνης αποδείχθηκε σκληροτράχηλη αντίπαλος, διατηρώντας το μηδέν στην άμυνά της για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα.

Τελικά, η λύση ήρθε λίγο πριν τη λήξη, με τον Άλεξ Μπαένα να αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή. Το γκολ του στο 89ο λεπτό έδωσε την πολυπόθητη νίκη στην Ατλέτικο, η οποία μείωσε την απόσταση από την κορυφή της βαθμολογίας στο -2, έχοντας όμως ένα παιχνίδι περισσότερο.

Η εξέλιξη του αγώνα και η κατοχή της μπάλας

Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, η Ατλέτικο Μαδρίτης είχε τη συντριπτική κατοχή της μπάλας, προσπαθώντας να επιβάλλει τον ρυθμό της και να δημιουργήσει ευκαιρίες. Οι παίκτες των Μαδριλένων είχαν αρκετές στιγμές για να ανοίξουν το σκορ ήδη από το πρώτο ημίχρονο, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να τις μετουσιώσουν σε γκολ.

Η Εσπανιόλ, από την πλευρά της, έβρισκε κάθε φορά τον τρόπο να κρατάει ανέπαφη την εστία της, αντιμετωπίζοντας τις επιθέσεις των φιλοξενούμενων. Η αμυντική της λειτουργία ήταν αποτελεσματική, καθιστώντας δύσκολο το έργο της Ατλέτικο να διασπάσει την άμυνά της.

Δοκάρια και χαμένες ευκαιρίες

Ο αγώνας είχε και τις δικές του δραματικές στιγμές, με την μπάλα να βρίσκει δύο φορές τα δοκάρια των εστιών. Στο 44ο λεπτό, οι Καταλανοί παραλίγο να προηγηθούν, όταν μια προσπάθεια του Καμπρέρα τράνταξε το δοκάρι, αφήνοντας άφωνους τους φιλάθλους.

Η απάντηση της Ατλέτικο ήρθε στο 61ο λεπτό, όταν ο Γιορέντε με δικό του σουτ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, χάνοντας μια μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του. Λίγο αργότερα, στο 86ο λεπτό, ο Άλβαρες επιχείρησε ένα σουτ, το οποίο όμως εξουδετερώθηκε από τον γκολκίπερ της Εσπανιόλ, διατηρώντας το 0-0.

Η λύση από τον Μπαένα

Ενώ όλα έδειχναν ότι ο αγώνας θα έληγε ισόπαλος, η Ατλέτικο Μαδρίτης βρήκε τη λύση στο 89ο λεπτό. Μετά από μια αστραπιαία αντεπίθεση, ο Άλεξ Μπαένα υποδέχθηκε την μπάλα σε ευνοϊκή θέση, λίγο έξω από την περιοχή των γηπεδούχων, έχοντας τον απαραίτητο χώρο για να εκτελέσει.

Ο Μπαένα δεν δίστασε και εξαπέλυσε ένα τρομερό σουτ, στέλνοντας την μπάλα στο «παραθυράκι» της εστίας της Εσπανιόλ. Αυτό το εντυπωσιακό τέρμα υπέγραψε το τρίποντο για τους Μαδριλένους, δίνοντας τους μια νίκη που πανηγυρίστηκε έντονα.

Η βαθμολογική σημασία της νίκης

Η νίκη αυτή έχει ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία για την Ατλέτικο Μαδρίτης. Με τους τρεις βαθμούς που κατέκτησε στη Βαρκελώνη, η ομάδα μείωσε τη διαφορά της από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα στους δύο βαθμούς. Ωστόσο, οι «ροχιμπλάνκος» έχουν αγωνιστεί σε ένα παιχνίδι περισσότερο από την ομάδα της Καταλονίας.

Το αποτέλεσμα αυτό διατηρεί ζωντανό το ενδιαφέρον για την κορυφή του πρωταθλήματος, δείχνοντας την αποφασιστικότητα της Ατλέτικο να παραμείνει κοντά στην πρώτη θέση, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε σε αυτή την εκτός έδρας αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta