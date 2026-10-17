Γκέλα ολκής για τη Νάπολι στη Βενετία, ηττήθηκε 1-0 από την ουραγό Βενέτσια

Μία γκέλα μεγατόνων σημείωσε η Νάπολι, καθώς ηττήθηκε με 1-0 από τη Βενέτσια σε αγώνα της 7ης αγωνιστικής της Serie A. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στη Βενετία, έφερε την ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι αντιμέτωπη με την πρώτη της ήττα από την ουραγό Βενέτσια, η οποία μέχρι αυτό το παιχνίδι δεν είχε καταφέρει να συγκεντρώσει ούτε έναν βαθμό στο φετινό πρωτάθλημα.

Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί μια σημαντική έκπληξη, καθώς η Βενέτσια πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη Serie A, κάνοντας «σεφτέ» στο πρωτάθλημα. Για τους «παρτενοπέι», η ήττα αυτή τους βρίσκει πλέον στην ένατη θέση της βαθμολογίας, έξι βαθμούς πίσω από την κορυφή και με ένα παιχνίδι περισσότερο.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Το πρώτο μέρος του αγώνα χαρακτηρίστηκε από την απουσία σκορ και ελάχιστες καλές στιγμές και για τις δύο ομάδες. Οι ευκαιρίες ήταν λιγοστές, με αποτέλεσμα το ημίχρονο να ολοκληρωθεί χωρίς να σημειωθεί κάποιο τέρμα.

Η εικόνα του παιχνιδιού στο πρώτο σαρανταπεντάλεπτο ήταν κάκιστη, χωρίς να προσφέρει μεγάλες συγκινήσεις στους φιλάθλους. Οι δύο ομάδες έδειξαν να δυσκολεύονται να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά στις αντίπαλες εστίες.

Το γκολ της Βενέτσια και η αντίδραση της Νάπολι

Στις αρχές της επανάληψης, και συγκεκριμένα στο 49ο λεπτό, η Βενέτσια κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο σκορ. Ο Άνταμς εκμεταλλεύτηκε ένα σοβαρό λάθος στην αντίπαλη άμυνα και με ένα σουτ μέσα από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Το σουτ του Άνταμς, σύμφωνα με τις περιγραφές, βρήκε κάπου, άλλαξε πορεία και μπέρδεψε τον τερματοφύλακα της Νάπολι, διαμορφώνοντας το 1-0.

Μετά το γκολ, οι «παρτενοπέι» ανέλαβαν την υπεροχή στον αγωνιστικό χώρο, προσπαθώντας να απαντήσουν. Ωστόσο, παρά την πίεση που άσκησαν, απέτυχαν να μετουσιώσουν τις ευκαιρίες τους σε γκολ, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες στην τελική προσπάθεια.

Το χαμένο πέναλτι και οι κρίσιμες επεμβάσεις

Η Νάπολι είχε τη χρυσή ευκαιρία να ισοφαρίσει στο 68ο λεπτό, όταν κέρδισε πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Κέβιν Ντε Μπρόινε, ο οποίος έστειλε την μπάλα χαμηλά στην αριστερή γωνία. Ωστόσο, ο τερματοφύλακας της Βενέτσια, Στάνκοβιτς, απέκρουσε εξαιρετικά την κακή εκτέλεση του Ντε Μπρόινε, διατηρώντας το προβάδισμα για την ομάδα του.

Λίγα λεπτά αργότερα, στο 71ο λεπτό, οι γηπεδούχοι άγγιξαν το δεύτερο γκολ, με σουτ του Ραχμάνι από κοντά. Ο Μερέτ, όμως, πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή επέμβαση, αποσοβώντας τον κίνδυνο για τη Νάπολι. Η τελευταία κλασική ευκαιρία για τους «παρτενοπέι» ήρθε στο 88ο λεπτό, όταν ο Άλισον Σάντος, μετά από σέντρα από τα πλάγια, έπιασε το σουτ στην κίνηση μέσα στην μικρή περιοχή, αλλά η μπάλα χτύπησε σε συμπαίκτη του που στεκόταν μπροστά του και δεν κατέληξε στα δίχτυα.

Η σύνθεση της Νάπολι

Η Νάπολι αγωνίστηκε με την ακόλουθη σύνθεση: Μερέτ, Μπεουκεμά (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 63' από τον Πολιτάνο), Ραχμάνι, Μπαντιασίλ, Ντι Λορέντσο, Γκίλμουρ (που αντικαταστάθηκε στο 54' από τον Ντε Μπρόινε), Λομπότκα, Σπινατσόλα (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 82' από τον Ολιβέιρα), Τζιοβάνε (που αντικαταστάθηκε στο 55' από τον Άλισον Σάντος), ΜακΤόμινεϊ, Λούκα (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 54' από τον Χόιλουντ).

Η ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι υπέστη την τρίτη της ήττα στο πρωτάθλημα, σε ένα παιχνίδι όπου είχε λίγες καλές στιγμές και ένα χαμένο πέναλτι που θα μπορούσε να αλλάξει τη ροή της αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko