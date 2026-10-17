Ο Μάικ Τζέιμς ευχαρίστησε δημόσια τον Ματίας Λεσόρ για το βοηθητικό πατίνι

Ο Μάικ Τζέιμς, ο κορυφαίος σκόρερ της Euroleague, ευχαρίστησε δημόσια τον Ματίας Λεσόρ για ένα βοηθητικό πατίνι που χρησιμοποιεί κατά την περίοδο της αποθεραπείας του. Ο Αμερικανός γκαρντ υποβλήθηκε πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση για ρήξη αχιλλείου τένοντα, τραυματισμός που υπέστη σε αγώνα στο Βελιγράδι. Το συγκεκριμένο πατίνι τον βοηθά στις καθημερινές του μετακινήσεις, καθώς βρίσκεται ακόμα σε στάδιο αποθεραπείας.

Η δημόσια ευχαριστία και η ανάρτηση στο instagram

Ο Μάικ Τζέιμς επέλεξε τον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram για να εκφράσει τις ευχαριστίες του. Μέσω ενός story, ο παίκτης έδειξε το βοηθητικό πατίνι που χρησιμοποιεί για τις μετακινήσεις του. Στην ανάρτησή του, ο Τζέιμς έγραψε χαρακτηριστικά «Ευχαριστώ, αδελφέ», απευθυνόμενος στον Ματίας Λεσόρ.

Η χρήση του πατινιού δεν περιορίστηκε μόνο στις καθημερινές μετακινήσεις, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ το χρησιμοποίησε και εντός γηπέδου. Συγκεκριμένα, στον αγώνα της Euroleague με την Μπάγερν, ο Μάικ Τζέιμς κινήθηκε στο γήπεδο με τη βοήθεια του πατινιού, γεγονός που υπογραμμίζει την πρακτική του αξία κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας του.

Ο τραυματισμός του Μάικ Τζέιμς και η αποθεραπεία

Ο Μάικ Τζέιμς βρίσκεται σε φάση αποθεραπείας μετά από μια σοβαρή χειρουργική επέμβαση. Η επέμβαση αυτή κρίθηκε απαραίτητη λόγω ρήξης αχιλλείου τένοντα, τραυματισμός που τον ανάγκασε να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης. Ο τραυματισμός συνέβη κατά τη διάρκεια ενός αγώνα της Euroleague, όταν ο Τζέιμς αγωνιζόταν εναντίον του Ερυθρού Αστέρα στο Βελιγράδι.

Ως κορυφαίος σκόρερ της Euroleague, η απουσία του Μάικ Τζέιμς από τα παρκέ είναι σημαντική. Η διαδικασία της αποθεραπείας απαιτεί χρόνο και υπομονή, και όπως αναφέρεται, ο παίκτης έχει ακόμα πολύ δρόμο να διανύσει μέχρι την πλήρη επιστροφή του στη δράση. Το βοηθητικό πατίνι αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο σε αυτή τη φάση, διευκολύνοντας την καθημερινότητά του.

Το βοηθητικό πατίνι: Κοινή εμπειρία με τον Λεσόρ

Το συγκεκριμένο βοηθητικό πατίνι, το οποίο χρησιμοποιεί τώρα ο Μάικ Τζέιμς, δεν είναι άγνωστο στον χώρο του μπάσκετ. Πρόκειται για το ίδιο ακριβώς πατίνι που είχε χρησιμοποιήσει και ο Ματίας Λεσόρ, σέντερ του «τριφυλλιού», τον Δεκέμβριο του 2024. Ο Λεσόρ είχε υποβληθεί τότε σε επέμβαση μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί, συγκεκριμένα ένα κάταγμα περόνης.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο Ματίας Λεσόρ βασιζόταν στο συγκεκριμένο πατίνι για τις δικές του μετακινήσεις, κατά τη διάρκεια της δικής του αποθεραπείας. Αυτή η κοινή εμπειρία με τον τραυματισμό και τη χρήση του ίδιου βοηθητικού μέσου εξηγεί την κίνηση του Μάικ Τζέιμς να ευχαριστήσει δημόσια τον Λεσόρ, αναγνωρίζοντας προφανώς τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα του πατινιού σε τέτοιες περιπτώσεις.

Η σημασία του πατινιού στην καθημερινότητα

Παρότι ο Μάικ Τζέιμς βρίσκεται σε μακρά πορεία αποθεραπείας και η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση αναμένεται να αργήσει, το βοηθητικό πατίνι παίζει καθοριστικό ρόλο στην καθημερινότητά του. Η χρήση του διευκολύνει σημαντικά τις μετακινήσεις του, επιτρέποντάς του να διαχειρίζεται καλύτερα την περίοδο της ανάρρωσης.

Το πατίνι αυτό, το οποίο έχει αποδειχθεί χρήσιμο και σε άλλους αθλητές με παρόμοιους τραυματισμούς, όπως ο Ματίας Λεσόρ, προσφέρει μια πρακτική λύση για την κινητικότητα, επιτρέποντας στον Μάικ Τζέιμς να διατηρεί ένα επίπεδο ανεξαρτησίας, παρά τον σοβαρό τραυματισμό του αχίλλειου τένοντα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta