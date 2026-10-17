Πρώτη απώλεια βαθμών για τη Μαρκό, 0-0 με την Ελλάς Σύρου

Η Μαρκό είχε την πρώτη της απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα της Superbet League 2, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα (0-0) με την Ελλάς Σύρου στο Μαρκόπουλο. Ο αγώνας διεξήχθη στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής, με την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου να παραμένει αήττητη, αλλά να μην καταφέρνει να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες της. Από την άλλη πλευρά, οι Κυκλαδίτες πήραν έναν υπερπολύτιμο πόντο, αν και παρέμειναν για τέταρτο συνεχόμενο ματς χωρίς γκολ και νίκη.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Η Μαρκό ξεκίνησε τον αγώνα με την πρωτοβουλία των κινήσεων, προσπαθώντας να δημιουργήσει προϋποθέσεις για να απειλήσει την εστία της Ελλάς Σύρου. Ωστόσο, οι προσπάθειές της στα πρώτα λεπτά δεν είχαν επιτυχία, καθώς δεν κατάφερε να μετατρέψει την κατοχή της μπάλας σε κλασικές ευκαιρίες για γκολ.

Οι νησιώτες, από την πλευρά τους, είχαν μια διπλή χαμένη ευκαιρία στο 17ο λεπτό. Ο Φαϊζάλ εξαπέλυσε ένα δυνατό αριστερό σουτ, με την μπάλα να τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι. Στην εξέλιξη της ίδιας φάσης, ο ίδιος παίκτης απείλησε ξανά, αυτή τη φορά με το δεξί, αλλά ο τερματοφύλακας Έξαρχος επενέβη σωτήρια, κρατώντας το μηδέν για την ομάδα του.

Στο 25ο λεπτό, ο δραστήριος Φαϊζάλ βρήκε ξανά χώρο και σούταρε, με τον Έξαρχο να πέφτει και να μπλοκάρει την μπάλα. Πέντε λεπτά αργότερα, μετά από ένα τσίμπημα της μπάλας από τον Νεκούλ εκτός περιοχής, ο Μπάμπης πρόλαβε και έβαλε την κόντρα, αποτρέποντας τον Ελ Αραμπί να σουτάρει μόνος του από καλή θέση στον άξονα.

Ευκαιρίες πριν την ανάπαυλα

Ο Νεκούλ άγγιξε το γκολ στο 37ο λεπτό, όταν το τελείωμά του με το αριστερό πόδι, εκτός περιοχής, πέρασε λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του τερματοφύλακα Καραργύρη της Ελλάς Σύρου. Η Μαρκό συνέχιζε να πιέζει για το γκολ, αναζητώντας το προβάδισμα πριν από την ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Πέντε λεπτά αργότερα, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ντέτλερ, ο Σμάλης έπιασε την πρώτη κεφαλιά και ακολούθησε δεύτερη από τον Σεμπά. Ωστόσο, ο Καραργύρης απομάκρυνε την μπάλα με τις γροθιές του, διατηρώντας ανέπαφη την εστία της ομάδας του και ολοκληρώνοντας το πρώτο μέρος χωρίς τέρματα.

Η εικόνα στην επανάληψη

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, οι νησιώτες άγγιξαν ξανά το γκολ. Ένα σουτ του Ελ Αραμπί βρήκε το σώμα του Σεμπά, ενώ ο Καραργύρης έπεσε σωτήρια και έδιωξε την μπάλα. Λίγο αργότερα, ο Τακεσιάν από τη δεξιά πλευρά δεν κατάφερε να νικήσει τον Έξαρχο, ο οποίος πραγματοποίησε μια καταπληκτική επέμβαση.

Η μπάλα επέστρεψε στον χαφ της Ελλάς Σύρου, ο οποίος σούταρε, αλλά αυτή τη φορά η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Οι ευκαιρίες για τους φιλοξενούμενους ήταν πιο κλασικές, δείχνοντας ότι η Μαρκό στάθηκε και τυχερή σε ορισμένες φάσεις του αγώνα.

Τελικές προσπάθειες και το τελικό 0-0

Στο 71ο λεπτό, ένα σουτ του Οτσοβέτσι από μακρινή απόσταση κατέληξε στην αγκαλιά του τερματοφύλακα Έξαρχου, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να μπλοκάρει την μπάλα. Δύο λεπτά αργότερα, μετά από σέντρα του Τσάκνη, ο Σεμπά έκανε την προβολή, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Καραργύρη.

Η Μαρκό πίεσε στα τελευταία λεπτά του αγώνα, αναζητώντας το νικητήριο γκολ. Στο 86ο λεπτό, στην τελευταία καλή στιγμή της αναμέτρησης, η κεφαλιά του αφύλαχτου Καστάνιο πέρασε ψηλά άουτ, σφραγίζοντας το τελικό 0-0 μεταξύ των δύο ομάδων στο Μαρκόπουλο.

Με πληροφορίες από: Athletiko