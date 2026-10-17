Ο Παναθηναϊκός δήλωσε τον Κέντρικ Ναν στην οκτάδα των ξένων για το πρωτάθλημα

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε στην επίσημη δήλωση του Κέντρικ Ναν στην οκτάδα των ξένων παικτών που θα αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Αμερικανού γκαρντ στην ενεργό δράση, καθώς ο παίκτης ετοιμάζεται πυρετωδώς για την επανεμφάνισή του στα παρκέ. Η απόφαση αυτή από πλευράς των «πρασίνων» υποδηλώνει την ετοιμότητά του να συνεισφέρει άμεσα στην ομάδα, ενισχύοντας τις επιλογές του προπονητικού επιτελείου.

Η δήλωση του Ναν και η επικείμενη επιστροφή του

Η ομάδα του Παναθηναϊκού προχώρησε στην επίσημη δήλωση του Κέντρικ Ναν στην οκτάδα των ξένων παικτών που δικαιούνται να αγωνιστούν στο ελληνικό πρωτάθλημα, γνωστό και ως GBL. Η κίνηση αυτή «φωτογραφίζει» με σαφήνεια ότι η επιστροφή του Αμερικανού γκαρντ στην ενεργό δράση είναι πλέον θέμα χρόνου. Ο Ναν, ο οποίος βρισκόταν σε περίοδο προετοιμασίας, αναμένεται να ενισχύσει άμεσα το ρόστερ του «τριφυλλιού» στους εγχώριους αγώνες, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στο παρκέ.

Η συμπερίληψη του Ναν στη λίστα των ξένων παικτών για το πρωτάθλημα της Basket League αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την πλήρη επανένταξή του στην αγωνιστική ομάδα. Η ομάδα έχει πλέον τη δυνατότητα να τον χρησιμοποιήσει στους αγώνες, κάτι που αναμένεται να προσδώσει περαιτέρω δυναμική στο παιχνίδι της, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Οι φίλαθλοι των «πρασίνων» αναμένουν με ανυπομονησία την επανεμφάνιση του παίκτη, ο οποίος αναμένεται να προσφέρει λύσεις και να ανεβάσει το επίπεδο της ομάδας.

Ο επόμενος αγώνας των «πρασίνων» στο πρωτάθλημα

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του έναν εντός έδρας αγώνα για την 3η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος. Οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν την ομάδα του Περιστερίου σε μια αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens. Η αναμέτρηση έχει οριστεί για τις 18 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης στις 13:00, προσφέροντας την ευκαιρία στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν την ομάδα τους.

Αυτός ο αγώνας αποτελεί την πρώτη πιθανή ευκαιρία για τον Κέντρικ Ναν να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, εφόσον κριθεί πλήρως έτοιμος από το τεχνικό επιτελείο. Η παρουσία του στον αγώνα θα εξαρτηθεί από την τελική αξιολόγηση της φυσικής του κατάστασης, ωστόσο η δήλωσή του στην οκτάδα των ξένων αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα για την επικείμενη επάνοδό του στα επίσημα παιχνίδια της ομάδας.

Η σύνθεση της οκτάδας των ξένων παικτών

Σύμφωνα με την επίσημη δήλωση του Παναθηναϊκού, η οκτάδα των ξένων παικτών που θα είναι διαθέσιμοι για το ελληνικό πρωτάθλημα περιλαμβάνει σημαντικά ονόματα που συνθέτουν ένα ανταγωνιστικό σύνολο. Στη λίστα αυτή περιλαμβάνονται οι εξής αθλητές: Φρανσίσκο, Μπάντιο, Χέιζ-Ντέιβις, Ναν, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε και Ερνανγκόμεθ. Αυτά τα ονόματα αποτελούν τον πυρήνα των ξένων παικτών που θα χρησιμοποιηθούν στις εγχώριες διοργανώσεις.

Η σύνθεση αυτή δείχνει την πρόθεση της ομάδας να διατηρήσει ένα ισχυρό και ανταγωνιστικό ρόστερ για τις εγχώριες διοργανώσεις, με στόχο την επίτευξη των αγωνιστικών της στόχων. Η παρουσία του Κέντρικ Ναν σε αυτή τη λίστα ενισχύει περαιτέρω τις επιλογές του προπονητικού τιμ και προσθέτει βάθος στην ομάδα, ενόψει των απαιτητικών αγωνιστικών υποχρεώσεων που ακολουθούν στο πρωτάθλημα της Basket League, προσφέροντας περισσότερες λύσεις και ευελιξία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta